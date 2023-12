Des fondateurs technologiques renommés se mobilisent derrière AppFlowy : un concurrent open source de Notion

Alors que le paysage de la productivité sur le lieu de travail devient de plus en plus compétitif, un nouveau catalyseur est entré dans la lutte. Vantant une stratégie open source pour la gestion de projets et de connaissances, la nouvelle startup, AppFlowy, a déjà attiré l'attention et le soutien financier des vétérans de l'industrie. En effet, le fournisseur constitue un sujet brûlant dans le milieu de l’investissement technologique.

Fondée par un groupe d'esprits dynamiques dirigé par Annie Anqi Wang, AppFlowy a récemment levé 6,4 millions de dollars grâce à un cycle de financement de démarrage. Attirant l'attention de plusieurs personnalités illustres, les bailleurs de fonds incluent Matt Mullenweg d' Automattic, Steve Chen de YouTube, Tom Preston-Werner de GitHub, Bob Young de Red Hat et Amr Awadallah de Cloudera. OSS Capital a été le fer de lance de ce tour de table.

L'écosystème AppFlowy intègre différents outils pour la gestion de projet, la prise de notes, le suivi des éléments du projet, la surveillance des délais et la création de documents. Disponible sur une gamme de plates-formes, notamment Windows, Mac et Linux, il offre une alternative open source à certains des outils d'espace de travail virtuel les plus populaires tels que Notion.

Se démarquant parmi les outils de travail existants, les prouesses d' AppFlowy résident dans le contrôle et la personnalisation. La plateforme offre aux entreprises la possibilité de façonner leur espace de travail à l'aide de composants modulaires, qui peuvent être ajustés pour répondre à des besoins spécifiques. L'accessibilité open source permet à AppFlowy d'encourager l'engagement de la communauté, accélérant ainsi la fourniture de nouvelles fonctionnalités.

Bien que tous les secteurs puissent tirer parti des services d' AppFlowy, celui-ci constitue une avancée unique dans les secteurs où les normes de confidentialité des données sont strictes. De nombreux outils de collaboration traditionnels sur le lieu de travail ne parviennent pas à offrir suffisamment de liberté ou d’options pour un contrôle complet des données à leurs clients – un problème qui, ironiquement, encourage la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et entrave le développement de la confiance.

Avec un solde bancaire renforcé, la startup peut canaliser stratégiquement ses ressources pour transformer sa plateforme en une entreprise rentable. Initialement, AppFlowy ouvrait les portes de l'auto-hébergement via Supabase, une alternative open source à Firebase. Cette étape répondait aux désirs des entreprises recherchant des options de stockage de données en interne. Cependant, accompagnant ce tour de table, AppFlowy a également dévoilé son offre cloud, destinée à ceux qui recherchent un déploiement évolutif sur des plateformes comme Amazon EC2 ou des machines virtuelles Azure.

La société se tourne vers la collaboration en équipe et les offres d'entreprise ancrées dans AppFlowy Cloud. Si l’auto-hébergement permet aux entreprises d’exercer un contrôle sans précédent sur leurs données, il entraîne également des coûts de maintenance et des complications. C'est là AppFlowy Cloud entre en scène, présentant une solution attrayante pour ces entreprises.

L'introduction du chiffrement de bout en bout (E2EE) par AppFlowy vise à apaiser les entreprises qui ont des réserves quant à la transition vers le cloud, principalement en raison de problèmes de sécurité. Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité facultative, AppFlowy met l'accent sur la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux cas dans lesquels les entreprises peuvent se désinscrire, telles que la priorité aux performances sur la sécurité, le manque d'options de récupération, la conformité réglementaire, les politiques de conservation des données et les considérations de gestion.

Notamment, les entreprises ont la possibilité d'adopter une approche hybride sur site/cloud avec AppFlowy. Cet arrangement permet aux organisations de maintenir une instance locale tout en se synchronisant avec le cloud uniquement lorsque cela est nécessaire. Dans le cadre de ce modèle, l'entreprise peut optimiser les coûts et le contrôle, en adhérant aux besoins et préférences individuels.

À terme, AppFlowy Cloud sera le moteur des efforts de monétisation de l'entreprise. Initialement, il sera gratuit pour tous les utilisateurs, mais à l’avenir, un modèle freemium avec des fonctionnalités premium verrouillées derrière un paywall est à l’étude.

Actuellement, la plateforme cloud d' AppFlowy est en version bêta privée et devrait être rendue publique prochainement. Dans la continuité de sa stratégie multiplateforme, la société a également dévoilé son intention de lancer une application mobile le mois prochain, une décision qui devrait aider AppFlowy à approfondir sa pénétration du marché.