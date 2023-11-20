مؤسسو التكنولوجيا المشهورون يتجمعون خلف AppFlowy: منافس مفتوح المصدر لـ Notion

مع تزايد المنافسة في مجال الإنتاجية في مكان العمل، دخل حافز جديد إلى المعركة. من خلال الترويج لاستراتيجية مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع والمعرفة، حظيت الشركة الناشئة الجديدة AppFlowy بالفعل باهتمام ودعم مالي من خبراء الصناعة. في الواقع، يعتبر المزود موضوعًا ساخنًا في بيئة الاستثمار التكنولوجي.

قامت AppFlowy ، التي أسستها مجموعة من العقول النابضة بالحياة بقيادة Annie Anqi Wang، بجمع 6.4 مليون دولار أمريكي من خلال جولة تمويل أولية. يجذب الداعمون انتباه العديد من الأفراد اللامعين، ومن بينهم مات مولنويج من Automattic ، وستيف تشين من YouTube ، وتوم بريستون-فيرنر من GitHub ، وبوب يونج من Red Hat ، وعمرو عوض الله من Cloudera. قادت OSS Capital هذه الجولة التأسيسية.

يشتمل نظام AppFlowy البيئي على أدوات مختلفة لإدارة المشروع، وتدوين الملاحظات، وتتبع عناصر المشروع، ومراقبة المواعيد النهائية، وصياغة المستندات. متوفر عبر مجموعة من الأنظمة الأساسية بما في ذلك Windows وMac وLinux، وهو يوفر بديلاً مفتوح المصدر لبعض أدوات مساحة العمل الافتراضية الشائعة مثل Notion.

بفضل تميزه بين أدوات مكان العمل الحالية، تكمن براعة AppFlowy في التحكم وقابلية التخصيص. توفر المنصة للشركات فرصة لتشكيل مساحة العمل الخاصة بها باستخدام مكونات معيارية، والتي يمكن تعديلها لتلبية الاحتياجات المحددة. تتيح إمكانية الوصول مفتوحة المصدر لـ AppFlowy تشجيع مشاركة المجتمع، وبالتالي تسريع عملية تقديم الوظائف الجديدة.

في حين يمكن لجميع القطاعات الاستفادة من خدمات AppFlowy ، فإنها تحقق خطوة فريدة في الصناعات التي تكون فيها معايير خصوصية البيانات صارمة. العديد من أدوات التعاون التقليدية في مكان العمل تفشل في توفير ما يكفي من الحرية أو الخيار للتحكم الكامل في البيانات لعملائها - وهي مشكلة تشجع على تقييد البائعين وتعيق تنمية الثقة.

بفضل الرصيد البنكي المعزز، يمكن للشركة الناشئة توجيه الموارد بشكل استراتيجي لتحويل منصتها إلى مشروع مربح. في البداية، فتح AppFlowy الأبواب للاستضافة الذاتية عبر Supabase ، وهو بديل مفتوح المصدر لـ Firebase. تلبي هذه الخطوة رغبات الشركات التي تبحث عن خيارات تخزين البيانات الداخلية. ومع ذلك، بالتزامن مع جولة التمويل هذه، كشفت AppFlowy أيضًا عن عروضها السحابية، التي تستهدف أولئك الذين يسعون إلى نشر قابل للتطوير على منصات مثل Amazon EC2 أو أجهزة Azure الافتراضية.

تستعد الشركة نحو التعاون الجماعي وعروض المؤسسات المتجذرة في AppFlowy Cloud. في حين أن الاستضافة الذاتية تسمح للشركات بممارسة سيطرة لا مثيل لها على بياناتها، فإنها تجلب أيضًا تكاليف الصيانة والتعقيدات. وهنا يأتي دور AppFlowy Cloud في الصورة، حيث يقدم حلاً جذابًا لمثل هذه المؤسسات.

يهدف تقديم التشفير الشامل (E2EE) بواسطة AppFlowy إلى تهدئة الشركات التي لديها احتياطيات بشأن الانتقال إلى السحابة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف الأمنية. على الرغم من كونها ميزة اختيارية، تؤكد AppFlowy على المرونة اللازمة لاستيعاب الحالات التي قد تقوم فيها الشركات بإلغاء الاشتراك - مثل أولوية الأداء على الأمان، ونقص خيارات الاسترداد، والامتثال التنظيمي، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، واعتبارات الإدارة.

والجدير بالذكر أن الشركات تتمتع بالمرونة اللازمة لاعتماد نهج مختلط داخل الشركة/السحابة مع AppFlowy. يتيح هذا الترتيب للمؤسسات الاحتفاظ بمثيل محلي أثناء المزامنة مع السحابة فقط عند الضرورة. وبموجب هذا النموذج، يمكن للشركة تحسين التكاليف والتحكم، والالتزام بالاحتياجات والتفضيلات الفردية.

وفي المستقبل، ستكون AppFlowy Cloud هي المحرك لجهود الشركة في تحقيق الدخل. في البداية، سيكون مجانيًا لجميع المستخدمين، ولكن من الآن فصاعدا، يجري النظر في نموذج فريميوم مع ميزات متميزة مقفلة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

في الوقت الحالي، لا تزال منصة AppFlowy السحابية في مرحلة تجريبية خاصة ومن المتوقع أن يتم نشرها للعامة قريبًا. واستمرارًا لاستراتيجيتها عبر الأنظمة الأساسية، كشفت الشركة أيضًا عن خطط لإطلاق تطبيق جوال الشهر المقبل، وهي خطوة من المرجح أن تساعد AppFlowy على تحقيق اختراق أعمق للسوق.