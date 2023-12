Renomados fundadores de tecnologia apoiam o AppFlowy: um concorrente de código aberto para a Notion

Com o cenário de produtividade no local de trabalho cada vez mais competitivo, um novo catalisador entrou na luta. Promovendo uma estratégia de código aberto para gerenciamento de projetos e conhecimento, a nova startup, AppFlowy, já atraiu atenção e apoio financeiro de veteranos do setor. Na verdade, o fornecedor é um tema quente no meio de investimento em tecnologia.

Fundada por um grupo de mentes vibrantes lideradas por Annie Anqi Wang, AppFlowy levantou recentemente US$ 6,4 milhões por meio de uma rodada de financiamento inicial. Atraindo a atenção de vários indivíduos ilustres, os patrocinadores incluem Matt Mullenweg da Automattic, Steve Chen do YouTube, Tom Preston-Werner do GitHub, Bob Young da Red Hat e Amr Awadallah da Cloudera. A OSS Capital liderou esta rodada inicial.

O ecossistema AppFlowy incorpora diferentes ferramentas para gerenciamento de projetos, anotações, rastreamento de itens do projeto, monitoramento de prazos e elaboração de documentos. Disponível em uma variedade de plataformas, incluindo Windows, Mac e Linux, ele fornece uma alternativa de código aberto para algumas das ferramentas populares de espaço de trabalho virtual, como o Notion.

Destacando-se entre as ferramentas de local de trabalho existentes, a habilidade do AppFlowy está no controle e na personalização. A plataforma oferece às empresas a oportunidade de moldar o seu espaço de trabalho utilizando componentes modulares, que podem ser ajustados para atender a necessidades específicas. A acessibilidade de código aberto permite que AppFlowy incentive o envolvimento da comunidade, agilizando assim a entrega de novas funcionalidades.

Embora todos os setores possam aproveitar os serviços do AppFlowy, ele encontra um avanço único em setores onde as normas de privacidade de dados são rigorosas. Muitas ferramentas tradicionais de colaboração no local de trabalho ficam aquém por não fornecerem liberdade ou opção suficiente para o controle completo dos dados aos seus clientes – um problema que ironicamente incentiva o aprisionamento do fornecedor e dificulta o desenvolvimento da confiança.

Com um saldo bancário reforçado, a startup pode canalizar recursos estrategicamente para transformar sua plataforma em um empreendimento lucrativo. Inicialmente, AppFlowy abriu portas para a auto-hospedagem via Supabase, uma alternativa de código aberto ao Firebase. Esta etapa atendeu aos desejos das empresas que buscavam opções internas de armazenamento de dados. No entanto, acompanhando esta rodada de financiamento, AppFlowy também divulgou sua oferta de nuvem, voltada para aqueles que buscam uma implantação escalável em plataformas como Amazon EC2 ou máquinas virtuais Azure.

A empresa está se preparando para a colaboração em equipe e ofertas empresariais baseadas no AppFlowy Cloud. Embora a auto-hospedagem permita que as empresas exerçam um controle incomparável sobre seus dados, ela também acarreta custos de manutenção e complicações. É aqui que AppFlowy Cloud entra em cena, apresentando uma solução atraente para essas empresas.

A introdução da criptografia ponta a ponta (E2EE) pelo AppFlowy visa amenizar as empresas que têm reservas sobre a transição para a nuvem, principalmente devido a questões de segurança. Apesar de ser um recurso opcional, o AppFlowy enfatiza a flexibilidade para acomodar casos em que as empresas podem optar por não participar, como prioridade de desempenho sobre segurança, falta de opções de recuperação, conformidade regulatória, políticas de retenção de dados e considerações de gerenciamento.

Notavelmente, as empresas têm a flexibilidade de adotar uma abordagem híbrida local/nuvem com AppFlowy. Este arranjo permite que as organizações mantenham uma instância local enquanto sincronizam com a nuvem apenas quando necessário. Nesse modelo, a empresa pode otimizar custos e controlar, atendendo às necessidades e preferências individuais.

No futuro, AppFlowy Cloud será o impulsionador dos esforços de monetização da empresa. Inicialmente, será gratuito para todos os usuários, mas daqui para frente, um modelo freemium com recursos premium bloqueados por um acesso pago está sendo considerado.

Atualmente, a plataforma em nuvem do AppFlowy está em beta privado e deverá ser tornada pública em breve. Dando continuidade à sua estratégia multiplataforma, a empresa também divulgou planos para lançar um aplicativo móvel no próximo mês, um movimento que provavelmente ajudará AppFlowy a obter uma penetração mais profunda no mercado.