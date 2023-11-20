知名技术创始人齐聚 AppFlowy：Notion 的开源竞争对手

随着工作场所生产力格局的竞争日益激烈，新的催化剂已经加入这场战斗。新的初创公司AppFlowy宣扬项目和知识管理的开源战略，已经赢得了行业资深人士的关注和资金支持。事实上，该提供商已成为技术投资环境中的热门话题。

AppFlowy由 Annie Anqi Wang 领导的一群充满活力的人才创立，最近通过种子轮融资筹集了 640 万美元。吸引了多位知名人士的关注，支持者包括Automattic的 Matt Mullenweg、 YouTube的 Steve Chen、 GitHub的 Tom Preston-Werner、 Red Hat的 Bob Young 和Cloudera的 Amr Awadallah。 OSS Capital 领投了本轮种子轮融资。

AppFlowy生态系统包含用于项目管理、笔记、跟踪项目项目、截止日期监控和文档制作的不同工具。它可在 Windows、Mac 和 Linux 等一系列平台上使用，为一些流行的虚拟工作空间工具（例如Notion提供了开源替代方案。

AppFlowy在现有工作场所工具中脱颖而出，其优势在于控制和可定制性。该平台为企业提供了使用模块化组件塑造工作空间的机会，这些组件可以进行调整以满足特定需求。开源可访问性使AppFlowy能够鼓励社区参与，从而加快新功能的交付。

虽然所有行业都可以利用AppFlowy的服务，但它在数据隐私规范严格的行业中取得了独特的进步。许多传统的工作场所协作工具都存在缺陷，因为没有为客户提供足够的自由度或选项来实现完整的数据控制——具有讽刺意味的是，这个问题会鼓励供应商锁定并阻碍信任的发展。

凭借银行余额的增加，初创公司可以战略性地引导资源，将其平台转变为盈利企业。最初， AppFlowy通过Supabase Firebase开源替代品）打开了自托管的大门。这一步骤满足了寻求内部数据存储选项的企业的需求。然而，伴随这一轮融资， AppFlowy还披露了他们的云产品，针对那些寻求在 Amazon EC2 或 Azure 虚拟机等平台上进行可扩展部署的用户。

该公司正致力于提供植根于AppFlowy Cloud 的团队协作和企业产品。虽然自托管允许企业对其数据进行无与伦比的控制，但它也带来了维护成本和复杂性。这就是AppFlowy Cloud 发挥作用的地方，为此类企业提供了一个有吸引力的解决方案。

AppFlowy引入端到端加密 (E2EE) 的目的是为了安抚那些因安全问题而对向云过渡有保留的企业。尽管是一项可选功能，但 AppFlowy 强调灵活性，以适应企业可能选择退出的情况，例如性能优先于安全、缺乏恢复选项、法规遵从性、数据保留策略和管理注意事项。

值得注意的是，企业可以灵活地采用AppFlowy混合本地/云方法。这种安排允许组织维护本地实例，同时仅在必要时同步到云。在这种模式下，公司可以优化成本和控制，满足个人需求和偏好。

今后， AppFlowy Cloud 将成为公司货币化努力的驱动力。最初，它将对所有用户免费，但展望未来，正在考虑将高级功能锁定在付费专区后面的免费增值模式。

目前， AppFlowy的云平台处于内测阶段，预计很快就会公开。为了延续其跨平台战略，该公司还披露了下个月推出移动应用程序的计划，此举可能有助于AppFlowy获得更深入的市场渗透。