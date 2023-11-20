Известные основатели технологий поддерживают AppFlowy: конкурента с открытым исходным кодом

Поскольку производительность труда на рабочем месте становится все более конкурентной, в борьбу вступил новый катализатор. Новый стартап AppFlowy, рекламирующий стратегию с открытым исходным кодом для управления проектами и знаниями, уже привлек внимание и финансовую поддержку ветеранов отрасли. Действительно, этот провайдер является горячей темой в среде инвестиций в технологии.

AppFlowy, основанная группой ярких умов во главе с Энни Анки Ванг, недавно привлекла 6,4 миллиона долларов США в рамках начального раунда финансирования. Привлекая внимание нескольких выдающихся личностей, в число спонсоров входят Мэтт Малленвег из Automattic, Стив Чен из YouTube, Том Престон-Вернер из GitHub, Боб Янг из Red Hat и Амр Авадалла из Cloudera. OSS Capital возглавила этот посевной раунд.

Экосистема AppFlowy включает в себя различные инструменты для управления проектами, ведения заметок, отслеживания элементов проекта, контроля сроков и создания документов. Доступный на различных платформах, включая Windows, Mac и Linux, он представляет собой альтернативу с открытым исходным кодом некоторым популярным инструментам виртуального рабочего пространства, таким как Notion.

AppFlowy выделяется среди существующих инструментов для работы на рабочем месте, его преимущества заключаются в контроле и настраиваемости. Платформа предлагает предприятиям возможность формировать свое рабочее пространство с помощью модульных компонентов, которые можно адаптировать в соответствии с конкретными потребностями. Доступность открытого исходного кода позволяет AppFlowy поощрять участие сообщества, тем самым ускоряя предоставление новых функций.

Хотя все отрасли могут воспользоваться услугами AppFlowy, он находит уникальный успех в отраслях, где нормы конфиденциальности данных являются строгими. Многие традиционные инструменты для совместной работы на рабочем месте терпят неудачу, поскольку не предоставляют достаточной свободы или возможностей для полного контроля данных своим клиентам — проблема, которая, по иронии судьбы, поощряет привязку к поставщику и препятствует развитию доверия.

Благодаря усиленному банковскому балансу стартап может стратегически направить ресурсы на преобразование своей платформы в прибыльное предприятие. Первоначально AppFlowy открыл двери для самостоятельного хостинга через Supabase, альтернативу Firebase с открытым исходным кодом. Этот шаг соответствовал желаниям компаний, ищущих собственные варианты хранения данных. Однако параллельно с этим раундом финансирования AppFlowy также раскрыла свое облачное предложение, ориентированное на тех, кто ищет масштабируемое развертывание на таких платформах, как Amazon EC2 или виртуальные машины Azure.

Компания стремится к командному сотрудничеству и корпоративным предложениям, основанным на AppFlowy Cloud. Хотя самостоятельный хостинг позволяет предприятиям осуществлять беспрецедентный контроль над своими данными, он также влечет за собой затраты на обслуживание и осложнения. Именно здесь на сцену выходит AppFlowy Cloud, представляющий привлекательное решение для таких предприятий.

Внедрение сквозного шифрования (E2EE) компанией AppFlowy направлено на то, чтобы успокоить компании, у которых есть резервы по переходу в облако, в первую очередь из соображений безопасности. Несмотря на то, что AppFlowy является дополнительной функцией, подчеркивается гибкость, позволяющая адаптироваться к случаям, когда предприятия могут отказаться от нее, например, из-за приоритета производительности над безопасностью, отсутствия вариантов восстановления, соответствия нормативным требованиям, политик хранения данных и соображений управления.

Примечательно, что с помощью AppFlowy компании имеют возможность использовать гибридный локальный и облачный подход. Такая договоренность позволяет организациям поддерживать локальный экземпляр, синхронизируя его с облаком только при необходимости. В рамках этой модели компания может оптимизировать затраты и контроль, придерживаясь индивидуальных потребностей и предпочтений.

В будущем AppFlowy Cloud станет движущей силой усилий компании по монетизации. Первоначально он будет бесплатным для всех пользователей, но в дальнейшем рассматривается модель freemium с премиальными функциями, заблокированными за платным доступом.

В настоящее время облачная платформа AppFlowy находится в стадии закрытого бета-тестирования и, как ожидается, скоро будет обнародована. В продолжение своей кроссплатформенной стратегии компания также раскрыла планы по запуску мобильного приложения в следующем месяце, что, вероятно, поможет AppFlowy глубже проникнуть на рынок.