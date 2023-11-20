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Tanınmış Teknoloji Kurucuları AppFlowy'nin Arkasında Birleşiyor: Notion'un Açık Kaynak Rakibi

Kas 20, 2023
Tanınmış Teknoloji Kurucuları AppFlowy'nin Arkasında Birleşiyor: Notion'un Açık Kaynak Rakibi

İşyerinde üretkenlik ortamının giderek rekabetçi hale gelmesiyle birlikte, mücadeleye yeni bir katalizör girdi. Proje ve bilgi yönetimi için açık kaynak stratejisini öne süren yeni girişim AppFlowy, şimdiden sektörün duayenlerinden ilgi ve mali destek topladı. Gerçekten de sağlayıcı, teknoloji yatırımı ortamında sıcak bir konu olarak öne çıkıyor.

Annie Anqi Wang liderliğindeki bir grup canlı beyin tarafından kurulan AppFlowy, yakın zamanda bir başlangıç ​​fonu turuyla 6,4 milyon dolar topladı. Birçok ünlü kişinin dikkatini çeken destekçiler arasında Automattic Matt Mullenweg, YouTube Steve Chen, GitHub Tom Preston-Werner, Red Hat Bob Young ve Cloudera Amr Awadallah yer alıyor. OSS Capital bu tohum turuna öncülük etti.

AppFlowy ekosistemi proje yönetimi, not alma, proje öğelerini takip etme, son teslim tarihi denetimi ve belge hazırlama için farklı araçlar içerir. Windows, Mac ve Linux gibi çeşitli platformlarda mevcut olan bu araç, Notion gibi bazı popüler sanal çalışma alanı araçlarına açık kaynaklı bir alternatif sağlar.

Mevcut işyeri araçları arasında öne çıkan AppFlowy üstünlüğü, kontrol ve özelleştirilebilirliktir. Platform, işletmelere, belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanabilen modüler bileşenleri kullanarak çalışma alanlarını şekillendirme fırsatı sunuyor. Açık kaynak erişilebilirliği, AppFlowy topluluk katılımını teşvik etmesine ve böylece yeni işlevlerin sunulmasını hızlandırmasına olanak tanır.

Tüm sektörler AppFlowy hizmetlerinden faydalanabilirken, veri gizliliği normlarının sıkı olduğu sektörlerde benzersiz bir ilerleme kaydediyor. Birçok geleneksel iş yeri işbirliği aracı, müşterilerine tam veri kontrolü için yeterli özgürlük veya seçenek sunmadığından yetersiz kalıyor; bu, ironik bir şekilde satıcıya bağlılığı teşvik eden ve güven gelişimini engelleyen bir sorun.

Güçlendirilmiş bir banka bakiyesi ile startup, platformunu karlı bir girişime dönüştürmek için kaynakları stratejik olarak kanalize edebilir. Başlangıçta AppFlowy, Firebase açık kaynaklı bir alternatif olan Supabase aracılığıyla kendi kendini barındırmanın kapılarını açtı. Bu adım, şirket içi veri depolama seçenekleri arayan işletmelerin ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak bu finansman turuna eşlik eden AppFlowy, Amazon EC2 veya Azure sanal makineleri gibi platformlarda ölçeklenebilir bir dağıtım arayanları hedef alan bulut teklifini de açıkladı.

Şirket, AppFlowy Cloud'a dayanan ekip işbirliğine ve kurumsal tekliflere yöneliyor. Kendi kendine barındırma, işletmelerin verileri üzerinde benzersiz bir kontrole sahip olmasına olanak tanırken, aynı zamanda bakım maliyetlerini ve komplikasyonları da beraberinde getirir. İşte bu noktada AppFlowy Cloud devreye giriyor ve bu tür işletmelere cazip bir çözüm sunuyor.

AppFlowy uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) kullanıma sunması, öncelikle güvenlik endişeleri nedeniyle buluta geçiş konusunda çekincesi olan işletmelerin güvence altına alınmasını amaçlıyor. İsteğe bağlı bir özellik olmasına rağmen AppFlowy, güvenlikten ziyade performansın önceliği, kurtarma seçeneklerinin eksikliği, mevzuata uygunluk, veri saklama politikaları ve yönetim hususları gibi işletmelerin vazgeçebileceği örnekleri barındırma esnekliğini vurgular.

Özellikle işletmeler, AppFlowy ile hibrit bir şirket içi/bulut yaklaşımını benimseme esnekliğine sahiptir. Bu düzenleme, kuruluşların yalnızca gerektiğinde bulutla senkronizasyon yaparken yerel bir örneği sürdürmelerine olanak tanır. Bu modele göre şirket, bireysel ihtiyaç ve tercihlere bağlı kalarak maliyetleri optimize edebilir ve kontrol edebilir.

Gelecekte AppFlowy Cloud, şirketin para kazanma çabalarının lokomotifi olacak. Başlangıçta tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak ancak ileride, bir ödeme duvarının arkasında premium özelliklere sahip bir freemium modeli de düşünülüyor.

Şu anda AppFlowy bulut platformu özel beta aşamasındadır ve yakın zamanda halka açık hale gelmesi beklenmektedir. Platformlar arası stratejisinin devamı olarak şirket, AppFlowy daha derin bir pazar penetrasyonu elde etmesine yardımcı olacak bir hamle olarak gelecek ay bir mobil uygulama başlatma planlarını da açıkladı.

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