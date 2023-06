La startup Dumme, soutenue par Y Combinator, est sur le point de révolutionner le processus d'édition vidéo grâce à un produit innovant basé sur l'IA, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos courtes de haute qualité pour des plateformes telles que YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels. La technologie d'IA exclusive de Dumme vise non seulement à faire gagner du temps, mais aussi à surpasser les éditeurs vidéo humains traditionnellement chargés de ces tâches.

Fondée en janvier 2022, Dumme a participé au programme Winter 2022 de Y Combinator afin de fournir aux créateurs une solution d'édition vidéo rationalisée et efficace. Au départ, le PDG Merwane Drai et les cofondateurs Will Dahlstrom (CPO) et Jordan Brannan (CTO) se concentraient sur la création d'un moteur de recherche pour les vidéos. Cependant, l'équipe s'est rapidement rendu compte du potentiel de réaffectation de ses modèles d'IA à l'édition de vidéos.

Les fondateurs de Dumme ont été confrontés à une demande massive lorsqu'un créateur de TikTok a publié une vidéo sur la plateforme, ce qui a provoqué un afflux de trafic pendant la nuit. L'intérêt de l'utilisateur pour la plateforme a suscité un afflux massif d'inscriptions, ce qui a conduit à une liste d'attente de plus de 20 000 personnes désireuses de tester l'application de montage vidéo. Cette liste d'attente donne une idée de l'impact de la plateforme sur les marchés du montage vidéo et de la création de contenu.

Dumme doit faire face à une concurrence acharnée de la part de plateformes établies basées sur l'IA telles que Jellysmack, Vidyo.ai, Detail, TubeBuddy et Wisecut. Bien qu'ils partagent tous l'objectif commun de réaffecter des vidéos de longue durée à des plateformes de courte durée, chaque concurrent se bat pour être l'option la plus efficace, la plus rentable et la plus fiable pour les créateurs. Dumme, avec ses paramètres qui restent à déterminer et son approche innovante, a la possibilité de dépasser les attentes dans ce paysage concurrentiel.

À mesure que l'industrie technologique progresse, des entreprises comme Dumme et AppMaster sont prêtes à encourager la créativité et à donner aux créateurs les moyens d'agir grâce à des outils et des services conçus pour rendre la création de contenu plus accessible, plus efficace et plus rentable, remodelant ainsi l'avenir de la création de contenu et de la technologie.