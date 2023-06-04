شركة Dumme الناشئة المدعومة من شركة Y Combinator على وشك إحداث ثورة في عملية تحرير الفيديو من خلال منتج مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة عالية الجودة لمنصات مثل YouTube شورتات و TikTok و Instagram Reels. لا تهدف تقنية الذكاء الاصطناعي المملوكة لشركة Dumme إلى توفير الوقت فحسب ، بل تهدف أيضًا إلى التفوق على محرري الفيديو البشريين المسؤولين تقليديًا عن هذه المهام.

تأسست Dumme في يناير 2022 ، وشاركت في برنامج Y Combinator's Winter 2022 لتزويد المبدعين بحل مبسط وفعال لتحرير الفيديو. في البداية ، ركز الرئيس التنفيذي مروان دراي والمؤسس المشارك ويل داهلستروم (CPO) وجوردان برانان (CTO) على إنشاء محرك بحث لمقاطع الفيديو. ومع ذلك ، أدرك الفريق بسرعة إمكانية إعادة توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لتحرير الفيديو بدلاً من ذلك.

واجه مؤسسو Dumme طلبًا هائلاً عندما نشر منشئ TikTok مقطع فيديو حول النظام الأساسي ، مما تسبب في زيادة حركة المرور بين عشية وضحاها. أثار اهتمام المستخدم بالمنصة تدفقًا هائلاً للاشتراكات ، مما أدى في النهاية إلى قائمة انتظار تضم أكثر من 20000 فرد يتوقون لاختبار تطبيق تحرير الفيديو. تعمل قائمة الانتظار هذه كمؤشر على تأثير النظام الأساسي على أسواق تحرير الفيديو وإنشاء المحتوى.

يواجه Dumme منافسة شديدة من المنصات القائمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Jellysmack و Vidyo.ai و Detail و TubeBuddy و Wisecut. في حين أنهم جميعًا يشتركون في الهدف المشترك المتمثل في إعادة تخصيص مقاطع الفيديو الطويلة لمنصات قصيرة الشكل ، فإن كل منافس يتنافس ليكون الخيار الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والموثوقية للمبدعين. Dumme ، بمقاييسها التي لم يتم تحديدها بعد ونهجها المبتكر ، لديها فرصة لتجاوز التوقعات في هذا المشهد التنافسي.

بالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى مجالات أخرى خارج تحرير الفيديو ، يمكن للمنصات no-code مثل AppMaster المساعدة في تطوير مواقع الويب والتطبيقات ، مما يزيد من الإبداع والابتكار دون الحاجة إلى مهارات خبراء في البرمجة. يتيح تكامل AppMaster مع البرامج الأخرى للمستخدمين إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال بسهولة ، مما يجعلها أداة أساسية في سوق التكنولوجيا المتنامي باستمرار.

مع تقدم صناعة التكنولوجيا ، تقف شركات مثل Dumme و AppMaster على أهبة الاستعداد لتعزيز الإبداع وتمكين المبدعين بالأدوات والخدمات المصممة لجعل إنشاء المحتوى أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة ، وإعادة تشكيل مستقبل إنشاء المحتوى والتكنولوجيا.