Стартап Dumme, поддерживаемый Y Combinator, находится на пороге революции в процессе редактирования видео с помощью инновационного продукта, управляемого искусственным интеллектом, позволяющего пользователям создавать высококачественные короткие видеоролики для таких платформ, как YouTube Shorts, TikTok и Instagram Reels. Запатентованная технология искусственного интеллекта Dumme призвана не только сэкономить время, но и превзойти человеческие видеоредакторы, традиционно отвечающие за эти задачи.

Основанная в январе 2022 года, компания Dumme приняла участие в программе Y Combinator "Зима 2022", чтобы предоставить создателям упорядоченное и эффективное решение для редактирования видео. Первоначально генеральный директор Мерван Драи и соучредители Уилл Дальстром (CPO) и Джордан Брэннан (CTO) были сосредоточены на создании поисковой системы для видео. Однако команда быстро осознала потенциал перепрофилирования своих моделей ИИ для редактирования видео.

Основатели Dumme столкнулись с огромным спросом, когда один из создателей TikTok опубликовал видео о платформе, что вызвало ночной всплеск трафика. Интерес пользователей к платформе вызвал массовый приток подписчиков, что в конечном итоге привело к формированию списка ожидания из более чем 20 000 человек, желающих протестировать приложение для редактирования видео. Этот список ожидания служит показателем влияния платформы на рынки видеомонтажа и создания контента.

Dumme сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких известных платформ с искусственным интеллектом, как Jellysmack, Vidyo.ai, Detail, TubeBuddy и Wisecut. Хотя все они преследуют общую цель - перепрофилировать длинные видео для коротких платформ, каждый конкурент борется за то, чтобы стать самым эффективным, экономичным и надежным вариантом для создателей. Dumme, с его еще не определенными метриками и инновационным подходом, имеет шанс превзойти ожидания в этой конкурентной борьбе.

Для создателей, которые хотят работать в других областях, помимо видеомонтажа, платформы no-code, такие как AppMaster, могут помочь в разработке веб-сайтов и приложений, расширяя возможности для творчества и инноваций, не требуя экспертных навыков кодирования. AppMaster Интеграция с другим программным обеспечением позволяет пользователям с легкостью создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, что делает его незаменимым инструментом на постоянно растущем технологическом рынке.

По мере развития технологической индустрии такие компании, как Dumme и AppMaster, готовы способствовать развитию творчества и расширению возможностей авторов с помощью инструментов и услуг, призванных сделать создание контента более доступным, эффективным и экономически выгодным, изменив будущее создания контента и технологий.