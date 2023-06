Wspierany przez Y Combinator startup Dumme jest bliski zrewolucjonizowania procesu edycji wideo dzięki innowacyjnemu produktowi opartemu na sztucznej inteligencji, umożliwiającemu użytkownikom tworzenie wysokiej jakości krótkich filmów na platformy takie jak YouTube Shorts, TikTok i Instagram Reels. Zastrzeżona technologia AI Dumme ma na celu nie tylko oszczędność czasu, ale także przewyższenie ludzkich edytorów wideo tradycyjnie odpowiedzialnych za te zadania.

Założona w styczniu 2022 r. firma Dumme uczestniczyła w programie Y Combinator Winter 2022, aby zapewnić twórcom usprawnione i wydajne rozwiązanie do edycji wideo. Początkowo CEO Merwane Drai i współzałożyciele Will Dahlstrom (CPO) i Jordan Brannan (CTO) koncentrowali się na stworzeniu wyszukiwarki filmów. Jednak zespół szybko zdał sobie sprawę z potencjału zmiany przeznaczenia swoich modeli AI do edycji wideo.

Założyciele Dumme doświadczyli ogromnego popytu, gdy twórca TikTok opublikował film o platformie, powodując nocny wzrost ruchu. Zainteresowanie użytkownika platformą wywołało ogromny napływ rejestracji, co ostatecznie doprowadziło do powstania listy oczekujących liczącej ponad 20 000 osób chętnych do przetestowania aplikacji do edycji wideo. Ta lista oczekujących służy jako wskaźnik wpływu platformy na rynki edycji wideo i tworzenia treści.

Dumme stoi w obliczu silnej konkurencji ze strony uznanych platform opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Jellysmack, Vidyo.ai, Detail, TubeBuddy i Wisecut. Chociaż wszystkie mają wspólny cel, jakim jest zmiana przeznaczenia długich filmów na platformy krótkometrażowe, każdy z konkurentów stara się być najbardziej wydajną, opłacalną i niezawodną opcją dla twórców. Dumme, ze swoimi jeszcze nieokreślonymi wskaźnikami i innowacyjnym podejściem, ma szansę przekroczyć oczekiwania w tym konkurencyjnym krajobrazie.

W miarę rozwoju branży technologicznej, firmy takie jak Dumme i AppMaster są gotowe wspierać kreatywność i wspierać twórców za pomocą narzędzi i usług zaprojektowanych tak, aby tworzenie treści było bardziej dostępne, wydajne i opłacalne, zmieniając przyszłość tworzenia treści i technologii.