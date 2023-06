Công ty khởi nghiệp Dumme do Y Combinator hỗ trợ đang trên đà cách mạng hóa quy trình chỉnh sửa video bằng một sản phẩm sáng tạo do AI điều khiển, cho phép người dùng tạo các video dạng ngắn chất lượng cao cho các nền tảng như YouTube Shorts, TikTok và Instagram Reels. Công nghệ AI độc quyền của Dumme không chỉ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian mà còn vượt trội so với các trình chỉnh sửa video truyền thống chịu trách nhiệm về các tác vụ này của con người.

Được thành lập vào tháng 1 năm 2022, Dumme đã tham gia chương trình Mùa đông năm 2022 của Y Combinator để cung cấp cho người sáng tạo giải pháp chỉnh sửa video hợp lý và hiệu quả. Ban đầu, Giám đốc điều hành Merwane Drai và những người đồng sáng lập Will Dahlstrom (CPO) và Jordan Brannan (CTO) tập trung vào việc tạo công cụ tìm kiếm cho video. Tuy nhiên, nhóm đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng của việc tái sử dụng các mô hình AI của họ để chỉnh sửa video.

Những người sáng lập của Dumme đã trải qua nhu cầu quá lớn khi một người sáng tạo TikTok đăng video về nền tảng này, khiến lưu lượng truy cập tăng đột biến chỉ sau một đêm. Sự quan tâm của người dùng đối với nền tảng đã tạo ra một lượng lớn đăng ký, cuối cùng dẫn đến một danh sách chờ gồm hơn 20.000 cá nhân háo hức thử nghiệm ứng dụng chỉnh sửa video. Danh sách chờ này đóng vai trò là dấu hiệu cho thấy tác động của nền tảng đối với thị trường tạo nội dung và chỉnh sửa video.

Dumme phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng hỗ trợ AI lâu đời như Jellysmack, Vidyo.ai, Detail, TubeBuddy và Wisecut. Mặc dù tất cả đều có chung mục tiêu là tái sử dụng các video dạng dài cho các nền tảng dạng ngắn, nhưng mỗi đối thủ cạnh tranh đều cố gắng trở thành lựa chọn hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy nhất cho người sáng tạo. Dumme, với các số liệu chưa được xác định và cách tiếp cận sáng tạo, có cơ hội vượt quá mong đợi trong bối cảnh cạnh tranh này.

Đối với những người sáng tạo đang tìm kiếm các lĩnh vực khác ngoài chỉnh sửa video, các nền tảng no-code như AppMaster có thể hỗ trợ phát triển trang web và ứng dụng, mở rộng hơn nữa khả năng sáng tạo và đổi mới mà không cần kỹ năng viết mã chuyên nghiệp. Sự tích hợp của AppMaster với phần mềm khác cho phép người dùng tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách dễ dàng, khiến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong thị trường công nghệ ngày càng phát triển.

Khi ngành công nghệ phát triển, các công ty như Dumme và AppMaster luôn sẵn sàng thúc đẩy sự sáng tạo và trao quyền cho người sáng tạo bằng các công cụ và dịch vụ được thiết kế để giúp việc tạo nội dung trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, định hình lại tương lai của công nghệ và sáng tạo nội dung.