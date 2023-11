Le géant de la technologie Google continue d'impressionner avec son dernier lancement : Google Calendar for Wear OS, désormais accessible via le Play Store. Dans le lanceur de l'appareil portable, l'application apparaît simplement sous le nom de "Calendrier", fonctionnant simultanément avec "Agenda" dans la première Pixel Watch équipée de Wear OS 3.5.

Extension de la vue conventionnelle « Planification » à partir des appareils mobiles, cette application permet aux utilisateurs de plonger en profondeur dans les détails de l'événement. Parmi ces détails figurent l'emplacement, les notes, les rappels et le calendrier spécifique dans lequel un événement est archivé. Il permet également aux utilisateurs de confirmer leur participation à un événement particulier. D'autres options conviviales incluent « Ouvrir sur le téléphone » et « Supprimer l'événement » situées au bas de la page des détails de l'événement.

Les événements affichés bien en vue, tels que les vacances et les anniversaires, sont mis en évidence avec des images d'arrière-plan dans le flux principal. Dans une tournure intéressante, Google Tasks seront également visibles, offrant à l'utilisateur la possibilité de les marquer comme terminées directement à partir de l'appareil Wear OS. De manière unique, Google Calendar présente une fonctionnalité remarquable indiquant jusqu'où l'application a été « synchronisée jusqu'à ». Il est important de noter que la création d’un événement ou d’une tâche dans l’application portable n’est pas une option.

En plus de ces offres, Google Calendar introduit deux nouvelles Wear OS Tiles, à savoir « Événement suivant » et « Tâches suivantes ». Cette dernière tuile présente deux entrées imminentes. L'option « Plus » s'étend à l'application complète et ne doit pas être considérée comme une vue autonome.

De plus, il existe une complication du calendrier « Prochain événement », tandis que les problèmes existants liés aux rencontres demanderont à l'utilisateur la préférence d'utiliser soit le calendrier Google, soit l'application Agenda pour les procédures futures.

Bien qu'un peu simpliste, cet ajout Google Calendar for Wear OS présente une commodité complète à ses utilisateurs. Alors que nous progressons vers des solutions no-code et low-code dans le monde de la technologie, telles AppMaster, il est passionnant de voir des entreprises fournir aux consommateurs des solutions qui rendent les interactions plus simples mais efficaces. Avec l’émergence de plus en plus d’entreprises comme AppMaster dans le secteur technologique, nous prévoyons de nouveaux progrès dans l’intégration des applications quotidiennes dans les appareils portables.