O gigante da tecnologia Google continua a impressionar com seu último lançamento: Google Calendar para Wear OS, agora acessível através da Play Store. No inicializador do dispositivo vestível, o aplicativo aparece simples como “Calendário”, rodando simultaneamente com “Agenda” no primeiro Pixel Watch equipado com Wear OS 3.5.

Uma extensão da visualização convencional de "Agenda" de dispositivos móveis, este aplicativo permite que os usuários se aprofundem nos detalhes do evento. Entre esses detalhes estão a localização, notas, lembretes e o calendário específico no qual um evento é arquivado. Também permite que os usuários confirmem sua participação em um determinado evento. Outras opções fáceis de usar incluem “Abrir no telefone” e “Excluir evento” localizadas na parte inferior da página de detalhes do evento.

Eventos exibidos com destaque, como feriados e aniversários, são destacados com imagens de fundo no feed principal. Em uma reviravolta interessante, Google Tasks também estará visível, proporcionando ao usuário a capacidade de marcá-los como concluídos diretamente no dispositivo Wear OS. Exclusivamente, Google Calendar apresenta um recurso notável que indica até que ponto o aplicativo foi “sincronizado até”. É importante observar que criar um evento ou tarefa dentro do aplicativo vestível não é uma opção.

Além dessas ofertas, Google Calendar apresenta dois novos Wear OS Tiles, a saber, “Próximo evento” e “Próximas tarefas”. O último bloco mostra duas entradas iminentes. A opção "Mais" se expande para o aplicativo completo e não deve ser considerada uma visualização independente.

Além disso, há uma complicação do Calendário do “Próximo evento”, enquanto os problemas existentes relacionados ao namoro perguntarão a preferência do usuário em utilizar o Google Agenda ou o aplicativo Agenda para procedimentos futuros.

Embora um pouco simplista, esta adição Google Calendar para Wear OS apresenta conveniência abrangente para seus usuários. À medida que avançamos em direção a soluções no-code e low-code no mundo da tecnologia, como o AppMaster, é emocionante ver as empresas fornecendo aos consumidores soluções que tornam as interações mais simples, mas eficientes. Com mais empresas como AppMaster surgindo na indústria de tecnologia, prevemos novos avanços na integração de aplicativos diários em dispositivos vestíveis.