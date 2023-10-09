يواصل عملاق التكنولوجيا Google إثارة الإعجاب بإطلاقه الأخير: Google Calendar for Wear OS ، والذي يمكن الوصول إليه الآن عبر متجر Play. في مشغل الجهاز القابل للارتداء، يبدو التطبيق بسيطًا مثل "التقويم"، ويعمل في نفس الوقت مع "الأجندة" في Pixel Watch الأولى المجهزة بنظام Wear OS 3.5.

امتداد لعرض "الجدول" التقليدي من الأجهزة المحمولة، يتيح هذا التطبيق للمستخدمين التعمق في تفاصيل الحدث. ومن بين هذه التفاصيل الموقع والملاحظات والتذكيرات والتقويم المحدد الذي يتم أرشفة الحدث فيه. كما أنها تمكن المستخدمين من تأكيد حضورهم لحدث معين. تتضمن الخيارات الأخرى سهلة الاستخدام "فتح على الهاتف" و"حذف الحدث" الموجود أسفل صفحة تفاصيل الحدث.

يتم تمييز الأحداث المعروضة بشكل بارز، مثل العطلات وأعياد الميلاد، بصور الخلفية في الموجز الأساسي. وفي تطور مثير للاهتمام، ستكون Google Tasks مرئية أيضًا، مما يوفر للمستخدم القدرة على وضع علامة عليها كمكتملة مباشرةً من جهاز Wear OS. بشكل فريد، يعرض Google Calendar ميزة جديرة بالملاحظة تشير إلى مدى "مزامنة" التطبيق حتى. من المهم ملاحظة أن إنشاء حدث أو مهمة داخل التطبيق القابل للارتداء ليس خيارًا.

بالإضافة إلى هذه العروض، يقدم Google Calendar Wear OS Tiles ، وهما "الحدث التالي" و"المهام التالية". يعرض المربع الأخير إدخالين وشيكين. يمتد خيار "المزيد" إلى التطبيق الكامل ولا ينبغي اعتباره عرضًا مستقلاً.

علاوة على ذلك، هناك تعقيد في تقويم "الحدث التالي"، في حين أن المشكلات الحالية المتعلقة بالمواعدة ستطلب من المستخدم تفضيله في استخدام تقويم Google أو تطبيق جدول الأعمال للإجراءات المستقبلية.

على الرغم من كونها لمسة تبسيطية، إلا أن إضافة Google Calendar for Wear OS توفر راحة شاملة لمستخدميها. بينما نتقدم نحو الحلول التي no-code أو low-code في عالم التكنولوجيا، مثل AppMaster ، من المثير أن نرى الشركات تزود المستهلكين بحلول تجعل التفاعلات أكثر بساطة وكفاءة. مع ظهور المزيد من الشركات مثل AppMaster في صناعة التكنولوجيا، نتوقع المزيد من التقدم في تكامل التطبيقات اليومية في الأجهزة القابلة للارتداء.