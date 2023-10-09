Teknoloji devi Google, en son lansmanıyla etkilemeye devam ediyor: Wear OS için Google Calendar, artık Play Store'dan erişilebiliyor. Giyilebilir cihazın başlatıcısında uygulama, "Takvim" kadar basit görünüyor ve Wear OS 3.5 ile donatılmış ilk Pixel Watch "Agenda" ile aynı anda çalışıyor.

Mobil cihazlardaki geleneksel "Zamanlama" görünümünün bir uzantısı olan bu uygulama, kullanıcıların etkinlik ayrıntılarına derinlemesine dalmasına olanak tanır. Bu ayrıntılar arasında konum, notlar, hatırlatıcılar ve bir etkinliğin arşivlendiği takvim yer alır. Ayrıca kullanıcıların belirli bir etkinliğe katılımlarını onaylamalarına da olanak tanır. Diğer kullanıcı dostu seçenekler arasında, etkinlik ayrıntıları sayfasının alt kısmında bulunan "Telefonda aç" ve "Etkinliği sil" yer alır.

Tatiller ve doğum günleri gibi belirgin bir şekilde görüntülenen etkinlikler, birincil akışta arka plan resimleriyle vurgulanır. İlginç bir şekilde, Google Tasks de görünür olacak ve kullanıcıya görevleri doğrudan Wear OS cihazından tamamlandı olarak işaretleme olanağı sağlanacak. Benzersiz bir şekilde Google Calendar, uygulamanın ne kadar "Senkronize edildiğini" gösteren dikkate değer bir özellik sergiliyor. Giyilebilir uygulama içerisinde bir etkinlik veya görev oluşturmanın bir seçenek olmadığını unutmamak gerekiyor.

Bu tekliflere ek olarak Google Calendar, "Sonraki etkinlik" ve "Sonraki görevler" olmak üzere iki yeni Wear OS Tiles kullanıma sunuyor. İkinci kutucuk yaklaşan iki girişi gösteriyor. "Diğer" seçeneği tam uygulamaya genişletilir ve bağımsız bir görünüm olarak değerlendirilmemelidir.

Ayrıca, "Sonraki etkinlik" Takvim komplikasyonu vardır; flörtle ilgili mevcut sorunlar, kullanıcının gelecekteki işlemler için Google Takvimi veya Gündem uygulamasını kullanma tercihini soracaktır.

Biraz basit olmasına rağmen, Wear OS için bu Google Calendar eklentisi, kullanıcılarına kapsamlı bir kolaylık sunuyor. Teknoloji dünyasında AppMaster gibi no-code ve low-code çözümlere doğru ilerledikçe, işletmelerin tüketicilere etkileşimleri daha basit ama etkili hale getiren çözümler sunduğunu görmek heyecan verici. Teknoloji endüstrisinde AppMaster gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, günlük uygulamaların giyilebilir cihazlara entegrasyonunda daha fazla ilerleme olacağını öngörüyoruz.