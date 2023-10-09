科技巨头Google的最新发布继续给人留下深刻印象：适用于Wear OS的Google Calendar ，现在可以通过 Play 商店访问。在可穿戴设备的启动器中，该应用程序看起来很简单，就像“日历”一样，与搭载Wear OS 3.5的首款Pixel Watch中的“议程”同时运行。

该应用程序是移动设备上传统“日程”视图的扩展，允许用户深入了解事件详细信息。这些详细信息包括位置、注释、提醒以及事件存档的特定日历。它还使用户能够确认他们是否参加了特定活动。其他用户友好的选项包括位于活动详细信息页面底部的“在手机上打开”和“删除活动”。

突出显示的事件（例如假期和生日）会在主提要中使用背景图像突出显示。有趣的是， Google Tasks也将可见，让用户能够直接从 Wear OS 设备将任务标记为完成。独特的是， Google Calendar展示了一项值得注意的功能，指示应用程序“同步到”的时间。需要注意的是，不能在可穿戴应用程序中创建事件或任务。

除了这些产品之外， Google Calendar还引入了两个新的Wear OS Tiles ，即“下一个事件”和“下一个任务”。后一个图块展示了两个即将到来的条目。 “更多”选项扩展到整个应用程序，不应被视为独立视图。

此外，还有一个“下一个事件”日历复杂功能，而与约会相关的现有问题将询问用户在使用 Google 日历或议程应用程序进行未来处理时的偏好。

虽然有点简单，但这款适用于Wear OS Google Calendar为用户提供了全面的便利。随着我们在科技领域向no-code和low-code解决方案（例如AppMaster迈进，令人兴奋的是看到企业为消费者提供使交互更简单而高效的解决方案。随着越来越多像AppMaster这样的公司出现在科技行业，我们预计可穿戴设备中日常应用程序的集成将取得进一步的进步。