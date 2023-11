Der Technologieriese Google beeindruckt weiterhin mit seiner neuesten Einführung: Google Calendar für Wear OS, jetzt verfügbar über den Play Store. Im Launcher des tragbaren Geräts erscheint die Anwendung einfach als „Kalender“ und läuft gleichzeitig mit „Agenda“ in der ersten Pixel Watch mit Wear OS 3.5 ausgestattet ist.

Diese Anwendung ist eine Erweiterung der herkömmlichen „Terminplan“-Ansicht von Mobilgeräten und ermöglicht es Benutzern, tief in die Veranstaltungsdetails einzutauchen. Zu diesen Details gehören Standort, Notizen, Erinnerungen und der spezifische Kalender, in dem ein Ereignis archiviert wird. Außerdem können Benutzer ihre Teilnahme an einer bestimmten Veranstaltung bestätigen. Weitere benutzerfreundliche Optionen sind „Am Telefon öffnen“ und „Veranstaltung löschen“ unten auf der Seite mit den Veranstaltungsdetails.

Prominente angezeigte Ereignisse wie Feiertage und Geburtstage werden im primären Feed durch Hintergrundbilder hervorgehoben. Interessanterweise werden auch Google Tasks sichtbar sein, sodass der Benutzer sie direkt auf dem Wear OS-Gerät als erledigt markieren kann. Einzigartig ist, dass Google Calendar eine bemerkenswerte Funktion bietet, die anzeigt, wie weit die Anwendung „synchronisiert bis“ ist. Es ist wichtig zu beachten, dass das Erstellen eines Ereignisses oder einer Aufgabe innerhalb der Wearable-Anwendung keine Option ist.

Zusätzlich zu diesen Angeboten führt Google Calendar zwei neue Wear OS Tiles ein, nämlich „Nächstes Ereignis“ und „Nächste Aufgaben“. Die letztere Kachel zeigt zwei bevorstehende Einträge. Die Option „Mehr“ erweitert sich auf die vollständige Anwendung und sollte nicht als eigenständige Ansicht betrachtet werden.

Darüber hinaus gibt es eine Kalenderkomplikation „Nächstes Ereignis“, während bei bestehenden Problemen im Zusammenhang mit der Datierung der Benutzer gefragt wird, ob er für zukünftige Vorgänge entweder den Google Kalender oder die Agenda-App verwenden möchte.

Obwohl ein wenig simpel, bietet diese Ergänzung zu Google Calendar für Wear OS seinen Nutzern umfassenden Komfort. Während wir in der Welt der Technik auf dem Weg zu no-code und low-code Lösungen wie AppMaster voranschreiten, ist es spannend zu sehen, wie Unternehmen den Verbrauchern Lösungen anbieten, die Interaktionen einfacher und dennoch effizienter machen. Da immer mehr Unternehmen wie AppMaster in der Technologiebranche auftauchen, erwarten wir weitere Fortschritte bei der Integration alltäglicher Anwendungen in tragbare Geräte.