Dans le domaine de la visualisation de données, une « étiquette de données » fait référence à une représentation textuelle ou numérique de points de données dans un tableau, un graphique ou une autre représentation visuelle. Les étiquettes de données fournissent des informations contextuelles qui permettent aux utilisateurs d'interpréter plus efficacement les données affichées. Ces étiquettes améliorent la lisibilité d'un graphique en affichant les valeurs sous-jacentes pour chaque point de données, facilitant ainsi la compréhension rapide des modèles et des tendances au sein des données. Dans certains cas, les étiquettes de données peuvent également fournir des informations supplémentaires sur chaque point de données, telles que le classement, le pourcentage ou la différence.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance des étiquettes de données dans leurs visualisations. Grâce à sa suite complète d'outils, AppMaster permet aux développeurs de créer des visualisations de données interactives et dynamiques avec des étiquettes de données personnalisables, même sans nécessiter aucune expertise en codage. Cette capacité permet aux entreprises de toutes tailles de développer facilement des applications visuellement attrayantes et intuitives, leur permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent dans le processus de développement.

Les étiquettes de données peuvent apparaître sous plusieurs formes dans une visualisation de données, notamment :

Valeurs absolues : valeurs affichées telles quelles, sans nécessiter de calcul ni de transformation.

valeurs affichées telles quelles, sans nécessiter de calcul ni de transformation. Pourcentages : valeurs représentées sous forme de pourcentage de la somme totale ou d'un sous-ensemble de données pertinent.

valeurs représentées sous forme de pourcentage de la somme totale ou d'un sous-ensemble de données pertinent. Différence : différence entre un point de données donné et un point de référence spécifié, tel qu'une ligne de base ou le point de données précédent de la série.

différence entre un point de données donné et un point de référence spécifié, tel qu'une ligne de base ou le point de données précédent de la série. Classements : système de numérotation ordinale qui reflète la position relative ou l'ordre des points de données dans un contexte ou un ensemble de critères défini.

Les étiquettes de données sont utiles pour plusieurs raisons, notamment :

Interprétabilité améliorée : les étiquettes de données améliorent la lisibilité et l'expérience utilisateur dans les visualisations en offrant un contexte textuel ou numérique qui facilite l'interprétation intuitive des points de données.

les étiquettes de données améliorent la lisibilité et l'expérience utilisateur dans les visualisations en offrant un contexte textuel ou numérique qui facilite l'interprétation intuitive des points de données. Flexibilité stylistique : les étiquettes de données peuvent être personnalisées en termes de police, de couleur, de taille, d'orientation et de positionnement, permettant aux développeurs de créer des représentations visuelles attrayantes et facilement interprétables de leurs données.

les étiquettes de données peuvent être personnalisées en termes de police, de couleur, de taille, d'orientation et de positionnement, permettant aux développeurs de créer des représentations visuelles attrayantes et facilement interprétables de leurs données. Accessibilité : en fournissant des informations essentielles sur chaque point de données, les étiquettes de données rendent les visualisations plus accessibles aux utilisateurs ayant différents niveaux de maîtrise et de compréhension des données.

en fournissant des informations essentielles sur chaque point de données, les étiquettes de données rendent les visualisations plus accessibles aux utilisateurs ayant différents niveaux de maîtrise et de compréhension des données. Storyboarding : les étiquettes de données prennent en charge les visualisations de données narratives qui communiquent des informations, des modèles et des tendances clés grâce à des techniques de narration visuelle.

Cependant, les développeurs utilisant des étiquettes de données doivent également être conscients des défis et pièges potentiels, tels que :

Encombrement et chevauchement : dans les visualisations densément peuplées, les étiquettes de données peuvent provoquer un encombrement ou un chevauchement, nuisant à la lisibilité et réduisant l'efficacité globale de la représentation des données.

dans les visualisations densément peuplées, les étiquettes de données peuvent provoquer un encombrement ou un chevauchement, nuisant à la lisibilité et réduisant l'efficacité globale de la représentation des données. Insistance excessive : des étiquettes de données inexactes ou trop complexes peuvent détourner l'attention des utilisateurs de l'objectif principal de la visualisation ou les distraire de l'histoire que les données sont censées véhiculer.

Pour surmonter ces défis, les développeurs doivent donner la priorité à une conception réfléchie et à une communication efficace lors de la mise en œuvre d'étiquettes de données dans leurs visualisations. Voici quelques conseils et bonnes pratiques pour intégrer des étiquettes de données dans les visualisations de données :

Étiquetage sélectif : l'utilisation d'étiquettes de données uniquement pour les points de données les plus significatifs ou les plus pertinents et l'omission des étiquettes pour les points de données moins importants peuvent minimiser l'encombrement et améliorer la lisibilité.

l'utilisation d'étiquettes de données uniquement pour les points de données les plus significatifs ou les plus pertinents et l'omission des étiquettes pour les points de données moins importants peuvent minimiser l'encombrement et améliorer la lisibilité. Étiquetage dynamique : l'intégration d'étiquettes de données interactives ou dynamiques qui affichent un contexte supplémentaire uniquement lorsqu'un utilisateur survole ou clique sur un point de données peut désencombrer la visualisation tout en fournissant des informations essentielles.

l'intégration d'étiquettes de données interactives ou dynamiques qui affichent un contexte supplémentaire uniquement lorsqu'un utilisateur survole ou clique sur un point de données peut désencombrer la visualisation tout en fournissant des informations essentielles. Automatisation du texte : tirer parti des techniques d'automatisation du texte ou d'habillage du texte pour ajuster la taille, le format ou l'emplacement des étiquettes de données peut améliorer la lisibilité tout en maintenant la cohérence visuelle.

tirer parti des techniques d'automatisation du texte ou d'habillage du texte pour ajuster la taille, le format ou l'emplacement des étiquettes de données peut améliorer la lisibilité tout en maintenant la cohérence visuelle. Hiérarchie visuelle : l'établissement d'une hiérarchie visuelle claire qui hiérarchise les informations critiques et optimise la disposition des étiquettes de données peut améliorer la compréhension et l'engagement de l'utilisateur avec la visualisation.

En conclusion, les étiquettes de données sont des composants essentiels des visualisations de données dans divers contextes, permettant aux utilisateurs d'interpréter et d'interagir plus efficacement avec les données affichées. Lorsqu'elles sont utilisées de manière réfléchie et stratégique au sein d'une application, les étiquettes de données peuvent améliorer considérablement l'expérience utilisateur globale et contribuer au succès de tout projet basé sur les données. Grâce à la solide plateforme no-code d' AppMaster, les entreprises peuvent utiliser des étiquettes de données pour créer des applications puissantes et conviviales sans nécessiter une expertise technique approfondie ni un savoir-faire en matière de codage.