Un widget de tableau de bord dans le contexte de la visualisation de données est une représentation graphique de données ou une fonctionnalité spécifique qui permet aux utilisateurs d'accéder, d'analyser et d'interpréter rapidement et facilement des informations clés. Les widgets de tableau de bord sont des éléments visuels personnalisables et évolutifs qui peuvent afficher un large éventail de données, depuis de simples chiffres et données textuelles jusqu'à des graphiques, tableaux, cartes ou autres visualisations spécialisées complexes et dynamiques. Ils jouent un rôle crucial en aidant les décideurs à obtenir des informations, à identifier les tendances et à prendre des décisions fondées sur des données basées sur des informations en temps réel ou historiques.

Sur la plateforme no-code AppMaster, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser des widgets de tableau de bord en tirant parti de son interface intuitive drag-and-drop et de son concepteur visuel de processus métier (BP). Grâce à ces outils, les utilisateurs techniques et non techniques peuvent créer des tableaux de bord visuellement époustouflants et hautement interactifs qui offrent une vue complète de leurs KPI commerciaux et d'autres mesures critiques. De plus, les widgets de tableau de bord générés par AppMaster peuvent être intégrés de manière transparente aux applications Web, mobiles et backend, garantissant une expérience utilisateur cohérente et immersive sur toutes les plateformes.

Les widgets de tableau de bord facilitent les trois aspects clés de la visualisation des données : l'exploration, l'analyse et la présentation. L'exploration implique la découverte de modèles, de tendances et d'anomalies dans les données en les visualisant à travers différents types de graphiques tels que des graphiques à barres, des graphiques linéaires, des diagrammes circulaires, des nuages ​​de points, des cartes thermiques, etc. L'analyse permet aux utilisateurs d'explorer les données, de les filtrer et de les trier, de comparer différents ensembles de données et d'interagir avec les visualisations pour obtenir des informations plus approfondies. La présentation permet aux utilisateurs de communiquer efficacement leurs résultats en organisant les widgets du tableau de bord d'une manière visuellement attrayante et facilement compréhensible.

L'adoption de widgets de tableaux de bord et d'outils de visualisation de données a connu une croissance significative ces dernières années, principalement en raison de l'augmentation du volume, de la variété et de la vitesse des données. Selon une étude d'Allied Market Research, le marché mondial de la visualisation de données devrait atteindre 7,76 milliards de dollars d'ici 2023, avec une croissance de 22,3 % entre 2017 et 2023. Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la demande accrue d'outils avancés d'analyse de données. , une évolution vers une approche décisionnelle basée sur les données et la nécessité de simplifier les ensembles de données complexes pour une meilleure compréhension et une prise de décision plus rapide.

L'un des principaux avantages de l'utilisation des widgets de tableau de bord est leur capacité à présenter des données complexes dans un format facile à comprendre, permettant aux utilisateurs d'identifier les tendances, les corrélations et les valeurs aberrantes en un coup d'œil. Cela aide à son tour les organisations à améliorer leur prise de décision, à optimiser leurs processus métier et à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, les widgets de tableau de bord encouragent la démocratisation des données, permettant aux employés à tous les niveaux d'une organisation d'accéder, d'analyser, de partager et de collaborer sur des informations centrées sur les données.

La plate no-code d' AppMaster propose un ensemble complet de widgets de tableau de bord prédéfinis, répondant à une variété de cas d'utilisation et d'industries. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser ces widgets en fonction de leurs besoins commerciaux uniques, grâce au concepteur visuel BP de la plateforme. De plus, les utilisateurs peuvent créer leurs propres widgets personnalisés en définissant les éléments visuels, les sources de données sous-jacentes et les interactions souhaitées à l'aide de l'interface drag-and-drop et du concepteur BP de la plateforme.

Voici quelques exemples populaires de widgets de tableau de bord :

Cartes d'indicateurs clés de performance (KPI) : elles affichent les mesures essentielles et leur progression vers des objectifs prédéfinis, dans un format compact et facilement lisible.

Graphiques temporels : ils permettent d'analyser les tendances et les modèles au fil du temps, tels que les ventes, les revenus ou l'engagement des utilisateurs.

Visualisations géospatiales : elles présentent les données dans un contexte géographique, permettant aux utilisateurs d'analyser les tendances et les répartitions régionales.

Tableaux et grilles de données : ils offrent une vue détaillée des données, permettant aux utilisateurs de filtrer, trier et rechercher les informations rapidement et efficacement.

Jauges et indicateurs de progression : ils affichent l'état actuel d'une métrique par rapport à un objectif ou une limite, fournissant un indicateur visuel de performance en temps réel.

En conclusion, les widgets de tableau de bord sont des composants indispensables des plateformes modernes de visualisation de données, agissant comme un canal entre les utilisateurs et les données en présentant des informations précieuses dans un format facilement digestible. En tirant parti de la plateforme no-code d' AppMaster, les utilisateurs techniques et non techniques peuvent créer, personnaliser et déployer des widgets de tableau de bord hautement interactifs qui non seulement améliorent l'expérience utilisateur, mais aident également à piloter une prise de décision basée sur les données dans les organisations.