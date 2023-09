La ricerca sugli utenti è un processo critico e sistematico di indagine e valutazione volto a comprendere, scoprire e caratterizzare i bisogni, i comportamenti, le motivazioni, le preferenze e gli attributi degli utenti finali per modellare, guidare e informare la progettazione, lo sviluppo e il miglioramento continuo delle informazioni degli utenti. applicazioni, sistemi, prodotti o servizi centrati. Nel contesto dell'esperienza utente (UX) e del design, la ricerca utente comprende un'ampia gamma di metodologie, tecniche e strumenti di ricerca qualitativa e quantitativa deliberatamente impiegati in varie fasi del ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione per raccogliere informazioni fruibili, convalidare ipotesi e fornire informazioni informate. decisioni che alla fine si traducono in soluzioni software più utilizzabili, desiderabili ed efficaci in linea con gli obiettivi e le aspettative degli utenti previsti.

Nella piattaforma no-code AppMaster, la ricerca utente completa è fondamentale per la nostra missione di creare applicazioni backend, web e mobili eccezionali che siano in sintonia con la nostra clientela diversificata, semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni, massimizzare la soddisfazione e il coinvolgimento degli utenti e ottenere risultati aziendali misurabili . Crediamo fermamente che una comprensione approfondita dei nostri utenti sia il fondamento di una progettazione efficace, consentendoci di prendere decisioni basate sui dati e informate sull'utente che non solo facilitano un'esperienza utente intuitiva e senza soluzione di continuità, ma ottimizzano anche le prestazioni complessive e la proposta di valore dei nostri prodotti software.

La User Research è una disciplina poliedrica che generalmente consiste di due dimensioni primarie, vale a dire: ricerca attitudinale e ricerca comportamentale. La ricerca attitudinale si concentra sull'acquisizione delle percezioni, delle opinioni, dei sentimenti, degli atteggiamenti, delle preferenze e delle esperienze soggettive degli utenti, in genere attraverso metodologie quali interviste, questionari, sondaggi, ordinamento di carte e focus group. La ricerca comportamentale, d'altro canto, enfatizza l'osservazione empirica, la misurazione e l'analisi dei comportamenti, delle azioni e delle interazioni reali degli utenti con il software, che possono coinvolgere tecniche come test di usabilità, studi di eye-tracking, studi sul campo, A/B test e analisi degli utenti.

In pratica, la User Research può essere affrontata attraverso diversi metodi e tecniche, che a grandi linee possiamo classificare come segue:

Metodi osservativi: implicano l'osservazione diretta o indiretta degli utenti mentre interagiscono con il software, per identificare modelli, anomalie, colli di bottiglia e opportunità di miglioramento. Gli esempi includono studi etnografici sul campo, indagini contestuali, test di usabilità e studi di eye-tracking.

implicano l'osservazione diretta o indiretta degli utenti mentre interagiscono con il software, per identificare modelli, anomalie, colli di bottiglia e opportunità di miglioramento. Gli esempi includono studi etnografici sul campo, indagini contestuali, test di usabilità e studi di eye-tracking. Metodi generativi: mirati a suscitare ed esplorare i bisogni latenti, i desideri, le aspirazioni e le potenziali opportunità di innovazione degli utenti, questi metodi in genere comportano attività di progettazione partecipativa, workshop di brainstorming, focus group e mappatura del percorso del cliente.

mirati a suscitare ed esplorare i bisogni latenti, i desideri, le aspirazioni e le potenziali opportunità di innovazione degli utenti, questi metodi in genere comportano attività di progettazione partecipativa, workshop di brainstorming, focus group e mappatura del percorso del cliente. Metodi di valutazione: questa categoria di metodi si concentra sulla valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'utilità di artefatti, interfacce o prototipi di progettazione esistenti o proposti, per informare le iterazioni e i perfezionamenti della progettazione. Gli esempi includono valutazioni euristiche, procedure cognitive e test A/B.

questa categoria di metodi si concentra sulla valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'utilità di artefatti, interfacce o prototipi di progettazione esistenti o proposti, per informare le iterazioni e i perfezionamenti della progettazione. Gli esempi includono valutazioni euristiche, procedure cognitive e test A/B. Metodi descrittivi: questi metodi cercano di descrivere, analizzare e interpretare sistematicamente i dati dell'utente ottenuti da vari metodi di ricerca, spesso attraverso l'uso di strumenti statistici, tecniche di visualizzazione dei dati e schemi di codifica qualitativa. Gli esempi includono diagrammi di affinità, analisi tematica e analisi del contenuto.

Per garantire un processo di ricerca sugli utenti rigoroso, solido e completo che risponda efficacemente alle diverse esigenze e aspettative degli utenti, dovrebbero essere adottati i seguenti principi chiave e migliori pratiche:

Adotta una mentalità incentrata sull'utente: coinvolgi gli utenti durante l'intero processo di progettazione e sviluppo, dando priorità alle loro esigenze, obiettivi e prospettive in ogni fase. Abbraccia la triangolazione: utilizza più fonti di dati, metodi di ricerca e prospettive per fornire una comprensione più olistica, sfumata e accurata del comportamento e dell'esperienza degli utenti. Iterazione e convalida: iterazione continua delle soluzioni di progettazione, incorporando feedback degli utenti, approfondimenti e apprendimenti attraverso un processo di prototipazione precoce, rapido e frequente. Comunicare in modo efficace: condividere risultati, approfondimenti e raccomandazioni della ricerca sugli utenti in modo chiaro, conciso e attuabile, favorendo la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate e i team interfunzionali.

In conclusione, la ricerca sugli utenti costituisce una componente indispensabile e di grande valore dello spettro dell'esperienza utente e della progettazione, fornendo una solida base basata sull'evidenza per un processo decisionale informato, un'innovazione mirata e un miglioramento continuo dei prodotti software. Nella piattaforma no-code AppMaster, siamo fermamente impegnati a integrare la ricerca sugli utenti nei nostri processi principali di progettazione e sviluppo per fornire applicazioni che soddisfino gli utenti e stabiliscano nuovi parametri di riferimento per prestazioni, innovazione e usabilità.