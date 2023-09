La programmation en temps réel fait référence à un paradigme de développement de logiciels conçu pour répondre aux exigences des systèmes en temps réel. Les systèmes en temps réel sont ceux dans lesquels le bon fonctionnement du système dépend non seulement de l'exactitude logique du résultat, mais également du temps dans lequel le résultat est produit. En d’autres termes, les systèmes en temps réel ont des contraintes de temps strictes, et la programmation en temps réel implique la conception et la mise en œuvre de logiciels capables de répondre à des événements ou à des entrées de données dans des contraintes de temps prédéfinies, généralement mesurées en millisecondes, voire en microsecondes.

Dans le contexte des paradigmes de programmation, la programmation en temps réel apparaît comme une approche cruciale pour développer des applications dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'automatisation industrielle, les télécommunications et la robotique, entre autres. Les systèmes temps réel peuvent être globalement classés en deux catégories : les systèmes temps réel durs, dans lesquels le non-respect d'un délai peut entraîner des conséquences catastrophiques, et les systèmes temps réel souples, dans lesquels des non-respects occasionnels des délais peuvent être tolérables mais peuvent néanmoins nuire à l'ensemble de l'entreprise. la performance du système.

L’objectif sous-jacent de la programmation en temps réel est d’assurer la prévisibilité et le déterminisme, tant en termes de temps d’exécution des tâches individuelles que de leurs interactions. Pour y parvenir, la programmation en temps réel s'appuie sur diverses techniques et méthodologies, telles que la planification préemptive basée sur les priorités, l'analyse de code statique pour l'estimation du temps d'exécution dans le pire des cas, les constructions de programmation simultanée et l'adoption d'architectures déclenchées par le temps. De plus, les développeurs d'applications peuvent exploiter des systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS) spécialisés optimisés pour fournir une planification déterministe et une gestion des ressources.

Un aspect important de la programmation en temps réel est la nécessité de gérer la concurrence, c'est-à-dire l'exécution simultanée de plusieurs tâches. Le contrôle de la concurrence est particulièrement important dans les systèmes temps réel, car plusieurs tâches peuvent entrer en compétition pour des ressources partagées (par exemple, CPU, mémoire et périphériques), entraînant des goulots d'étranglement potentiels et une indétermination du temps d'exécution. Des mécanismes de contrôle de concurrence tels que des sémaphores, des moniteurs et la transmission de messages peuvent être utilisés pour coordonner les interactions entre différentes tâches et pour éviter les situations de concurrence critique et les blocages.

Les développeurs peuvent rencontrer plusieurs défis lorsqu'ils travaillent avec de la programmation en temps réel, tels qu'une puissance de traitement limitée, des contraintes de mémoire strictes ou la nécessité d'une co-conception matérielle-logicielle personnalisée. Pour relever ces défis, la programmation en temps réel implique souvent l'utilisation de langages, de bibliothèques et d'outils spécialisés. Par exemple, Ada est un langage de programmation spécialement conçu pour les systèmes temps réel à haute intégrité. De même, des extensions spécialisées en temps réel ont été proposées pour des langages de programmation plus généraux tels que C, C++ et Java.

Les systèmes en temps réel sont de plus en plus omniprésents dans notre vie quotidienne, avec des applications allant des systèmes de contrôle de véhicules autonomes aux usines de fabrication intelligentes et même aux dispositifs médicaux intelligents. Les efforts de recherche et développement dans le domaine de la programmation en temps réel se concentrent continuellement sur la conception de nouvelles techniques, outils et méthodologies pour répondre aux demandes toujours croissantes de ces applications. En outre, les chercheurs explorent les synergies entre la programmation en temps réel et d'autres paradigmes, tels que le traitement parallèle ou les systèmes distribués, pour permettre de nouvelles formes de calcul en temps réel.

Dans le domaine des plates no-code comme AppMaster, la programmation en temps réel peut jouer un rôle crucial en permettant aux utilisateurs de développer des applications qui nécessitent des capacités de traitement et de prise de décision urgentes. En éliminant les complexités sous-jacentes de la programmation en temps réel et en fournissant aux utilisateurs des interfaces visuelles intuitives, AppMaster peut permettre même aux développeurs citoyens de créer des applications en temps réel évolutives et fiables qui respectent des contraintes de temps strictes. À cet égard, la programmation en temps réel apparaît comme un outil clé pour élargir la gamme d’applications et de cas d’utilisation pouvant être traités efficacement à l’aide de plateformes de développement no-code.

Pour récapituler, la programmation en temps réel est un paradigme de programmation spécialisé qui vise à répondre aux exigences strictes de synchronisation des systèmes en temps réel. Il s'agit d'un domaine critique du développement de logiciels avec des applications dans divers domaines, tels que l'aérospatiale, l'automobile, la robotique et les télécommunications. La programmation en temps réel englobe plusieurs techniques et méthodologies, allant de la planification préemptive basée sur les priorités et du contrôle de concurrence aux langages et outils spécialisés. Alors que les systèmes en temps réel deviennent de plus en plus répandus dans la vie quotidienne, la programmation en temps réel continue d'évoluer et de s'adapter pour répondre aux défis et exigences émergents de différentes applications et cas d'utilisation, y compris ceux rencontrés dans les plateformes innovantes no-code telles AppMaster.