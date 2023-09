Una pipeline di distribuzione si riferisce al processo e all'infrastruttura tecnologica in cui le modifiche al codice per un'applicazione vengono spostate dall'ambiente di sviluppo all'ambiente di produzione. Nel contesto dello sviluppo software, la pipeline di distribuzione facilita l'automazione e la gestione delle attività relative alla creazione, al test e alla distribuzione delle applicazioni software. Ciò garantisce un modo coerente, affidabile ed efficiente di fornire aggiornamenti e miglioramenti software agli utenti finali. Spesso utilizzata insieme alle metodologie di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD), una pipeline di distribuzione mira a ridurre al minimo il rischio, l'errore umano e i tempi di inattività, massimizzando al tempo stesso la qualità del codice e la velocità di rilascio.

Una pipeline di distribuzione ben strutturata incorpora più fasi per consentire una progressione fluida dallo sviluppo del codice alla produzione. Queste fasi possono includere lo sviluppo del codice, il controllo della versione, la creazione e la compilazione, il test di unità, il test di integrazione, il test di sistema, il test di accettazione e la distribuzione in produzione. Un aspetto chiave di una pipeline di distribuzione è l'attenzione all'automazione. Automatizzando le attività, gli sviluppatori possono dedicare più tempo a nuove funzionalità e miglioramenti e meno tempo a gestire processi manuali e potenziali errori.

Ad esempio, la piattaforma no-code AppMaster automatizza il processo di sviluppo e distribuzione delle applicazioni generando codice sorgente per applicazioni backend, web e mobili, compilando applicazioni, eseguendo test, impacchettandole in contenitori Docker e distribuendole nel cloud. Ad ogni modifica nel progetto dell'applicazione, la piattaforma genera una nuova serie di applicazioni entro un intervallo di tempo di 30 secondi, garantendo iterazione e sviluppo rapidi senza debito tecnico. Ciò elimina anche la preoccupazione di problemi di compatibilità o dipendenze obsolete poiché le applicazioni vengono generate ogni volta da zero.

Un buon esempio dei vantaggi di una pipeline di distribuzione viene dalla ricerca condotta da Puppet e DORA (DevOps Research and Assessment) nei loro rapporti sullo stato di DevOps. Hanno identificato che le organizzazioni ad alte prestazioni che integrano pipeline di distribuzione hanno sperimentato implementazioni di software 46 volte più frequenti e tempi di consegna dei cambiamenti 440 volte più rapidi rispetto alle organizzazioni con prestazioni inferiori. Inoltre, queste aziende ad alte prestazioni sono state in grado di riprendersi dagli errori 96 volte più velocemente e hanno registrato un tasso di errore delle modifiche 5 volte inferiore rispetto alle organizzazioni prive di un'implementazione efficace della pipeline di distribuzione.

Inoltre, le pipeline di distribuzione possono aiutare a eliminare i cosiddetti "fattori umani", come procedure incoerenti, errori manuali e pregiudizi, che possono causare ritardi e costi aggiuntivi nel ciclo di sviluppo del software. Di conseguenza, l'automazione fornita dalle pipeline di distribuzione può portare a notevoli risparmi sui costi riducendo la necessità di risorse dedicate, come amministratori di server e team QA dedicati.

Le pipeline di distribuzione possono essere costruite in vari modi, a seconda dell'infrastruttura dell'organizzazione, dello stack tecnologico preferito e delle risorse disponibili. Molti strumenti e piattaforme popolari possono essere integrati in una pipeline di distribuzione, inclusi sistemi di controllo della versione come Git, sistemi di creazione come Jenkins e Travis CI, piattaforme di containerizzazione come Docker e provider cloud come AWS e Azure. Inoltre, le organizzazioni possono implementare pipeline personalizzate in base ai propri requisiti e vincoli specifici, fornendo così ulteriore flessibilità e controllo sul processo di implementazione.

Poiché le pratiche di sviluppo software continuano ad evolversi, le pipeline di implementazione diventeranno probabilmente ancora più critiche e onnipresenti nel settore. Le tecnologie e le tendenze future, come l’architettura dei microservizi, il serverless computing e l’orchestrazione dei container, metteranno ulteriormente in evidenza l’importanza di pipeline di distribuzione efficienti per garantire distribuzione, scalabilità e resilienza senza interruzioni delle applicazioni.

In conclusione, le pipeline di distribuzione rappresentano un elemento cruciale nel moderno ciclo di vita dello sviluppo software, consentendo alle organizzazioni di semplificare i processi di sviluppo, test e distribuzione automatizzando le attività cruciali e riducendo al minimo l'intervento umano. Sfruttando le pipeline di distribuzione, le aziende possono ottenere cicli di rilascio più rapidi, maggiore innovazione, costi ridotti e un'infrastruttura più elastica e scalabile, offrendo in definitiva un'esperienza superiore ai propri clienti. Nell'ambito della strategia DevOps complessiva di un'organizzazione, l'implementazione di una solida pipeline di implementazione è diventata un fattore chiave per mantenere un vantaggio competitivo nell'odierno panorama software in rapida evoluzione.