Eine Bereitstellungspipeline bezieht sich auf den Prozess und die technologische Infrastruktur, in der Codeänderungen für eine Anwendung von der Entwicklungsumgebung in die Produktionsumgebung verschoben werden. Im Kontext der Softwareentwicklung erleichtert die Bereitstellungspipeline die Automatisierung und Verwaltung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erstellen, Testen und Bereitstellen von Softwareanwendungen. Dies gewährleistet eine konsistente, zuverlässige und effiziente Bereitstellung von Software-Updates und -Verbesserungen für Endbenutzer. Eine Bereitstellungspipeline wird oft in Verbindung mit Methoden der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Bereitstellung (CI/CD) eingesetzt und zielt darauf ab, Risiken, menschliches Versagen und Ausfallzeiten zu minimieren und gleichzeitig die Codequalität und Release-Geschwindigkeit zu maximieren.

Eine gut strukturierte Bereitstellungspipeline umfasst mehrere Phasen, um einen nahtlosen Übergang von der Codeentwicklung bis zur Produktion zu ermöglichen. Diese Phasen können Codeentwicklung, Versionskontrolle, Erstellung und Kompilierung, Komponententests, Integrationstests, Systemtests, Abnahmetests und Produktionsbereitstellung umfassen. Ein wichtiger Aspekt einer Bereitstellungspipeline ist der Fokus auf Automatisierung. Durch die Automatisierung von Aufgaben können Entwickler mehr Zeit für neue Funktionen und Verbesserungen aufwenden und müssen sich weniger mit manuellen Prozessen und potenziellen Fehlern befassen.

Beispielsweise automatisiert die no-code Plattform AppMaster den Prozess der Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen, indem Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen generiert, Anwendungen kompiliert, Tests ausgeführt, Anwendungen in Docker-Container gepackt und in der Cloud bereitgestellt werden. Bei jeder Änderung im Anwendungsentwurf generiert die Plattform innerhalb von 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen und gewährleistet so eine schnelle Iteration und Entwicklung ohne technische Schulden. Dadurch entfällt auch die Sorge um Kompatibilitätsprobleme oder veraltete Abhängigkeiten, da Anwendungen jedes Mal von Grund auf neu generiert werden.

Ein gutes Beispiel für die Vorteile einer Deployment-Pipeline ist die von Puppet und DORA (DevOps Research and Assessment) in ihren State of DevOps Reports durchgeführte Studie. Sie stellten fest, dass leistungsstarke Organisationen, die Deployment-Pipelines integrieren, 46-mal häufiger Softwarebereitstellungen und 440-mal kürzere Vorlaufzeiten für Änderungen erlebten als leistungsschwächere Organisationen. Darüber hinaus konnten sich diese leistungsstarken Unternehmen 96-mal schneller von Ausfällen erholen und hatten eine fünfmal niedrigere Änderungsfehlerrate im Vergleich zu Organisationen ohne eine effektive Implementierung der Bereitstellungspipeline.

Darüber hinaus können Bereitstellungspipelines dazu beitragen, sogenannte „menschliche Faktoren“ wie inkonsistente Verfahren, manuelle Fehler und Vorurteile zu eliminieren, die zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten im Softwareentwicklungszyklus führen können. Infolgedessen kann die durch Bereitstellungspipelines bereitgestellte Automatisierung zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, indem der Bedarf an dedizierten Ressourcen wie Serveradministratoren und dedizierten QA-Teams verringert wird.

Bereitstellungspipelines können je nach Infrastruktur der Organisation, bevorzugtem Technologie-Stack und verfügbaren Ressourcen auf unterschiedliche Weise erstellt werden. Viele gängige Tools und Plattformen können in eine Bereitstellungspipeline integriert werden, darunter Versionskontrollsysteme wie Git, Build-Systeme wie Jenkins und Travis CI, Containerisierungsplattformen wie Docker und Cloud-Anbieter wie AWS und Azure. Darüber hinaus können Unternehmen individuelle Pipelines bereitstellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen und Einschränkungen zugeschnitten sind, und so zusätzliche Flexibilität und Kontrolle über den Bereitstellungsprozess bieten.

Da sich die Softwareentwicklungspraktiken ständig weiterentwickeln, werden Bereitstellungspipelines in der Branche wahrscheinlich noch wichtiger und allgegenwärtiger. Zukünftige Technologien und Trends wie Microservices-Architektur, Serverless Computing und Container-Orchestrierung werden die Bedeutung effizienter Bereitstellungspipelines für die Gewährleistung einer nahtlosen Bereitstellung, Skalierbarkeit und Belastbarkeit von Anwendungen weiter hervorheben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bereitstellungspipelines ein entscheidendes Element im modernen Softwareentwicklungslebenszyklus darstellen und es Unternehmen ermöglichen, ihre Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungsprozesse zu rationalisieren, indem sie wichtige Aufgaben automatisieren und menschliche Eingriffe minimieren. Durch die Nutzung von Deployment-Pipelines können Unternehmen schnellere Release-Zyklen, mehr Innovation, geringere Kosten und eine elastischere und skalierbarere Infrastruktur erreichen und so ihren Kunden letztendlich ein überlegenes Erlebnis bieten. Als Teil der gesamten DevOps-Strategie eines Unternehmens ist die Implementierung einer robusten Bereitstellungspipeline zu einem Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils in der sich schnell entwickelnden Softwarelandschaft von heute geworden.