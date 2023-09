Dans le domaine du marketing numérique et de l’engagement client en constante évolution, les entreprises sont constamment à la recherche de moyens innovants pour se connecter avec leur public. Le contenu interactif est devenu un outil puissant dans cette entreprise, offrant un moyen d’interaction dynamique et engageant. Une plate-forme qui a gagné en reconnaissance dans ce domaine est Outgrow. Dans cet article, nous approfondirons l'histoire et le fonctionnement d'Outgrow, mettant en lumière son émergence en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine du développement de logiciels no-code et low-code .

Outgrow a été fondée en 2016 par Pratham Mittal et Randy Rayess. La plateforme est née de leur vision commune : permettre aux spécialistes du marketing et aux entreprises de créer du contenu interactif sans avoir besoin d'une expertise approfondie en matière de codage ou de technique. Au fil des années, Outgrow est devenu une plate -forme complète sans code qui permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des calculatrices interactives, des quiz, des enquêtes, des évaluations, etc. Il a trouvé la faveur dans divers secteurs, du commerce électronique aux soins de santé, en permettant aux entreprises d'améliorer l'engagement des utilisateurs et de générer des prospects précieux.

À la base, Outgrow est une plate-forme conviviale et no-code qui simplifie la création de contenu interactif. Voici un aperçu étape par étape de son fonctionnement :

Inscription et intégration : les utilisateurs commencent par s'inscrire à un compte Outgrow. La plateforme offre un processus d'intégration simple, guidant les utilisateurs tout au long de la configuration initiale.

Sélection de modèles : Outgrow fournit une bibliothèque de modèles personnalisables pour divers types de contenu interactif, tels que des calculatrices, des quiz, des sondages et des évaluations. Les utilisateurs peuvent choisir un modèle qui correspond à leurs objectifs.

Principales caractéristiques

Outgrow regorge de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de créer du contenu engageant et interactif sans avoir besoin de compétences en codage. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

Bibliothèque de modèles : Outgrow propose divers modèles personnalisables pour différents types de contenu interactif, notamment des calculatrices, des quiz, des enquêtes, des évaluations, des sondages, etc. Les utilisateurs peuvent choisir des modèles adaptés à leurs objectifs spécifiques et à leur secteur d'activité.

Qui peut utiliser Outgrow ?

Outgrow est une plateforme polyvalente adaptée à un large éventail de professionnels et d'entreprises :

Spécialistes du marketing : les spécialistes du marketing peuvent tirer parti d'Outgrow pour créer un contenu interactif attrayant qui stimule l'engagement des utilisateurs et génère des prospects.

Dépassement par rapport à AppMaster

Outgrow et AppMaster sont deux plates-formes précieuses, mais elles répondent à des besoins distincts au sein du secteur du développement de logiciels.

Outgrow se spécialise dans la création de contenus interactifs et attrayants, tels que des calculatrices, des quiz et des enquêtes, pour stimuler l'engagement des utilisateurs et la génération de leads. Il excelle dans les scénarios de marketing et d’engagement client, où le contenu personnalisé et interactif peut générer des conversions et la croissance de la marque.

D'autre part, AppMaster est un outil complet no-code axé sur le développement d'applications. Il permet aux utilisateurs de créer diverses applications, notamment des applications backend, Web et mobiles, le tout à partir d'une seule plateforme. AppMaster offre une approche visuelle unique pour concevoir des modèles de données , une logique métier et des interfaces utilisateur, ce qui le rend adapté à un spectre plus large de cas d'utilisation, y compris des solutions au niveau de l'entreprise.

Alors qu'Outgrow améliore l'engagement des utilisateurs grâce à un contenu interactif, AppMaster est une plate-forme de développement d'applications à part entière. Le choix entre ces plateformes dépend de vos objectifs et exigences spécifiques. Outgrow est un excellent choix si vous avez besoin de créer du contenu interactif à des fins de marketing et d'engagement. Mais si vous vous concentrez sur la création d'applications Web et mobiles sophistiquées, en particulier celles dotées de fonctionnalités back-end, AppMaster fournit les outils et les capacités nécessaires pour donner vie à votre vision.