في مجال التسويق الرقمي ومشاركة العملاء المتطور باستمرار، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة للتواصل مع جمهورها. وقد برز المحتوى التفاعلي كأداة قوية في هذا المسعى، حيث يقدم وسيلة تفاعل ديناميكية وجذابة. إحدى المنصات التي اكتسبت شهرة في هذا المجال هي Outgrow. في هذه المقالة، سوف نتعمق في تاريخ شركة Outgrow وأعمالها، ونسلط الضوء على ظهورها كلاعب بارز في مجال تطوير البرمجيات التي لا تعتمد على التعليمات البرمجية أو على التعليمات البرمجية المنخفضة .

تأسست شركة Outgrow في عام 2016 على يد براثام ميتال وراندي الريس. ولدت المنصة من رؤيتهم المشتركة لتمكين المسوقين والشركات من إنشاء محتوى تفاعلي دون الحاجة إلى برمجة واسعة النطاق أو خبرة فنية. على مر السنين، تطورت Outgrow لتصبح منصة شاملة بدون تعليمات برمجية تتيح للمستخدمين تصميم ونشر الآلات الحاسبة التفاعلية والاختبارات والاستطلاعات والتقييمات والمزيد. وقد وجدت استحسانا في مختلف الصناعات، من التجارة الإلكترونية إلى الرعاية الصحية، من خلال تمكين الشركات من تعزيز مشاركة المستخدم وتوليد عملاء محتملين ذوي قيمة.

كيف يعمل؟

تعد Outgrow في جوهرها منصة سهلة الاستخدام no-code تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى التفاعلي. وفيما يلي تفصيل خطوة بخطوة لكيفية عمله:

التسجيل والتأهيل: يبدأ المستخدمون بالتسجيل للحصول على حساب Outgrow. توفر المنصة عملية تأهيل مباشرة، لتوجيه المستخدمين خلال الإعداد الأولي.

اختيار القالب: يوفر Outgrow مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص لمختلف أنواع المحتوى التفاعلي، مثل الآلات الحاسبة والاختبارات واستطلاعات الرأي والتقييمات. يمكن للمستخدمين اختيار قالب يتوافق مع أهدافهم.

يبدأ المستخدمون بالتسجيل للحصول على حساب Outgrow. توفر المنصة عملية تأهيل مباشرة، لتوجيه المستخدمين خلال الإعداد الأولي. يوفر Outgrow مكتبة من القوالب القابلة للتخصيص لمختلف أنواع المحتوى التفاعلي، مثل الآلات الحاسبة والاختبارات واستطلاعات الرأي والتقييمات. يمكن للمستخدمين اختيار قالب يتوافق مع أهدافهم. تخصيص المحتوى: يمكن للمستخدمين تخصيص قالب ليتوافق مع علامتهم التجارية ومتطلبات المحتوى الخاصة بهم بمجرد تحديد القالب. تعمل واجهة السحب والإفلات البديهية في Outgrow على تسهيل تحرير النص وإضافة الصور وتعديل عناصر التصميم.

يمكن للمستخدمين تخصيص قالب ليتوافق مع علامتهم التجارية ومتطلبات المحتوى الخاصة بهم بمجرد تحديد القالب. تعمل واجهة السحب والإفلات البديهية في Outgrow على تسهيل تحرير النص وإضافة الصور وتعديل عناصر التصميم. المنطق والصيغ: يتيح Outgrow للمستخدمين دمج المنطق والصيغ في المحتوى التفاعلي الخاص بهم. وهذا يعني أن المحتوى يمكن أن يوفر نتائج مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لأعمال التجارة الإلكترونية إنشاء حاسبة لسعر المنتج تقوم بضبط الأسعار بناءً على الخيارات التي يحددها المستخدم.

يتيح Outgrow للمستخدمين دمج المنطق والصيغ في المحتوى التفاعلي الخاص بهم. وهذا يعني أن المحتوى يمكن أن يوفر نتائج مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لأعمال التجارة الإلكترونية إنشاء حاسبة لسعر المنتج تقوم بضبط الأسعار بناءً على الخيارات التي يحددها المستخدم. التضمين والتكامل: بعد إنشاء المحتوى وتخصيصه، يمكن للمستخدمين تضمينه على موقع الويب الخاص بهم، أو الصفحات المقصودة، أو مشاركته كرابط مستقل. تدمج Outgrow العديد من منصات التسويق وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح توليد العملاء المحتملين والتقاط البيانات بشكل سلس.

بعد إنشاء المحتوى وتخصيصه، يمكن للمستخدمين تضمينه على موقع الويب الخاص بهم، أو الصفحات المقصودة، أو مشاركته كرابط مستقل. تدمج Outgrow العديد من منصات التسويق وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح توليد العملاء المحتملين والتقاط البيانات بشكل سلس. تحليلات المشاركة: توفر Outgrow تحليلات مفصلة لمساعدة المستخدمين على تتبع أداء المحتوى التفاعلي الخاص بهم. يمكن للمسوقين الحصول على رؤى حول تفاعل المستخدمين ومعدلات التحويل والمقاييس الرئيسية الأخرى.

توفر Outgrow تحليلات مفصلة لمساعدة المستخدمين على تتبع أداء المحتوى التفاعلي الخاص بهم. يمكن للمسوقين الحصول على رؤى حول تفاعل المستخدمين ومعدلات التحويل والمقاييس الرئيسية الأخرى. جذب العملاء المحتملين: غالبًا ما يكون المحتوى التفاعلي الذي تم إنشاؤه باستخدام Outgrow بمثابة أداة قوية لتوليد العملاء المحتملين. يمكن للشركات جمع بيانات المستخدم ومعلومات الاتصال القيمة من خلال إشراك المستخدمين وتوفير القيمة.

دلائل الميزات

تمتلئ Outgrow بالميزات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى جذاب وتفاعلي دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. فيما يلي بعض ميزاته الرئيسية:

مكتبة النماذج: تقدم Outgrow العديد من القوالب القابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من المحتوى التفاعلي، بما في ذلك الآلات الحاسبة والاختبارات والاستطلاعات والتقييمات واستطلاعات الرأي والمزيد. يمكن للمستخدمين اختيار القوالب التي تناسب أهدافهم وصناعتهم المحددة.

تقدم Outgrow العديد من القوالب القابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من المحتوى التفاعلي، بما في ذلك الآلات الحاسبة والاختبارات والاستطلاعات والتقييمات واستطلاعات الرأي والمزيد. يمكن للمستخدمين اختيار القوالب التي تناسب أهدافهم وصناعتهم المحددة. واجهة No-Code : محرر drag-and-drop سهل الاستخدام في Outgrow يجعله في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة. لا تحتاج إلى أن تكون مطورًا لإنشاء محتوى تفاعلي معقد.

محرر سهل الاستخدام في Outgrow يجعله في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة. لا تحتاج إلى أن تكون مطورًا لإنشاء محتوى تفاعلي معقد. التخصيص: يتيح لك النظام الأساسي إضافة المنطق والصيغ إلى المحتوى الخاص بك، مما يمكّنه من تقديم نتائج مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم. تعمل هذه الميزة على تحسين تفاعل المستخدم من خلال تخصيص المحتوى ليناسب التفضيلات الفردية.

يتيح لك النظام الأساسي إضافة المنطق والصيغ إلى المحتوى الخاص بك، مما يمكّنه من تقديم نتائج مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم. تعمل هذه الميزة على تحسين تفاعل المستخدم من خلال تخصيص المحتوى ليناسب التفضيلات الفردية. التكامل: تتكامل Outgrow بسلاسة مع منصات التسويق وإدارة علاقات العملاء (CRM) الشهيرة. وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة ربط المحتوى التفاعلي الخاص بك بمكدس التسويق الحالي الخاص بك لتبسيط إنشاء العملاء المحتملين وإدارة البيانات.

تتكامل Outgrow بسلاسة مع منصات التسويق وإدارة علاقات العملاء (CRM) الشهيرة. وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة ربط المحتوى التفاعلي الخاص بك بمكدس التسويق الحالي الخاص بك لتبسيط إنشاء العملاء المحتملين وإدارة البيانات. العلامة التجارية المخصصة: يتيح لك Outgrow تخصيص شكل ومظهر المحتوى التفاعلي الخاص بك ليتوافق مع هوية علامتك التجارية. يعزز اتساق العلامة التجارية التعرف على العلامة التجارية وثقة المستخدم.

يتيح لك Outgrow تخصيص شكل ومظهر المحتوى التفاعلي الخاص بك ليتوافق مع هوية علامتك التجارية. يعزز اتساق العلامة التجارية التعرف على العلامة التجارية وثقة المستخدم. تصميم سريع الاستجابة: تم تصميم كل المحتوى التفاعلي الذي تم إنشاؤه باستخدام Outgrow ليكون سريع الاستجابة بالكامل، مما يضمن ظهوره وعمله بشكل صحيح على مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. وهذا أمر بالغ الأهمية لتوفير تجربة مستخدم سلسة.

تم تصميم كل المحتوى التفاعلي الذي تم إنشاؤه باستخدام Outgrow ليكون سريع الاستجابة بالكامل، مما يضمن ظهوره وعمله بشكل صحيح على مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. وهذا أمر بالغ الأهمية لتوفير تجربة مستخدم سلسة. خيارات التضمين: يمكنك بسهولة تضمين المحتوى التفاعلي الخاص بك على موقع الويب الخاص بك والصفحات المقصودة ، أو مشاركته كرابط مستقل. وتساعد هذه المرونة في التوزيع على الوصول إلى جمهور أوسع.

يمكنك بسهولة تضمين المحتوى التفاعلي الخاص بك على موقع الويب الخاص بك والصفحات المقصودة ، أو مشاركته كرابط مستقل. وتساعد هذه المرونة في التوزيع على الوصول إلى جمهور أوسع. الأمان: تأخذ شركة Outgrow أمن البيانات على محمل الجد. ويوفر تدابير أمنية لحماية بيانات المستخدم وضمان الامتثال للوائح الخصوصية.

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من يمكنه استخدام Outgrow؟

Outgrow عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات ومناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين والشركات:

المسوقون: يمكن للمسوقين الاستفادة من Outgrow لإنشاء محتوى تفاعلي جذاب يحفز مشاركة المستخدم ويجذب العملاء المحتملين.

يمكن للمسوقين الاستفادة من Outgrow لإنشاء محتوى تفاعلي جذاب يحفز مشاركة المستخدم ويجذب العملاء المحتملين. التجارة الإلكترونية: يمكن لشركات التجارة الإلكترونية استخدام Outgrow لإنشاء حاسبات لتوصيات المنتجات وتجارب تسوق تفاعلية.

يمكن لشركات التجارة الإلكترونية استخدام Outgrow لإنشاء حاسبات لتوصيات المنتجات وتجارب تسوق تفاعلية. المعلمون: يمكن للمؤسسات التعليمية إنشاء اختبارات وتقييمات للطلاب بتنسيق تفاعلي وجذاب.

يمكن للمؤسسات التعليمية إنشاء اختبارات وتقييمات للطلاب بتنسيق تفاعلي وجذاب. الرعاية الصحية: يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تصميم أدوات تقييم المخاطر الصحية وفحص الأعراض.

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تصميم أدوات تقييم المخاطر الصحية وفحص الأعراض. التمويل: يمكن للمؤسسات المالية تطوير الآلات الحاسبة المالية وأدوات التخطيط الاستثماري.

يمكن للمؤسسات المالية تطوير الآلات الحاسبة المالية وأدوات التخطيط الاستثماري. مخططو الأحداث: يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء مخططي أحداث تفاعليين وحاسبات للميزانية.

التفوق مقابل AppMaster

تعد كل من Outgrow و AppMaster منصتين قيمتين، لكنهما تلبيان الاحتياجات المتميزة في صناعة تطوير البرمجيات.

تتخصص شركة Outgrow في إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب، مثل الآلات الحاسبة والاختبارات والاستطلاعات، لتعزيز مشاركة المستخدمين وتوليد العملاء المحتملين. إنها تتفوق في سيناريوهات التسويق وإشراك العملاء، حيث يمكن أن يؤدي المحتوى المخصص والتفاعلي إلى زيادة التحويلات ونمو العلامة التجارية.

من ناحية أخرى، AppMaster هي أداة شاملة no-code تركز على تطوير التطبيقات. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات متنوعة، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، كل ذلك من منصة واحدة. يقدم AppMaster نهجًا مرئيًا فريدًا لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك الحلول على مستوى المؤسسة.

في حين تعمل Outgrow على تعزيز مشاركة المستخدم من خلال المحتوى التفاعلي، فإن AppMaster عبارة عن منصة متكاملة لتطوير التطبيقات. يعتمد الاختيار بين هذه المنصات على أهدافك ومتطلباتك المحددة. يعد Outgrow خيارًا ممتازًا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء محتوى تفاعلي لأغراض التسويق والمشاركة. ولكن إذا كنت تركز على إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المتطورة، خاصة تلك التي تحتوي على وظائف الواجهة الخلفية، AppMaster يوفر الأدوات والإمكانات اللازمة لإضفاء الحيوية على رؤيتك.