W stale rozwijającej się sferze marketingu cyfrowego i zaangażowania klientów firmy nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów nawiązania kontaktu z odbiorcami. Treści interaktywne okazały się potężnym narzędziem w tym przedsięwzięciu, oferującym dynamiczne i wciągające środki interakcji. Jedną z platform, która zyskała uznanie w tej dziedzinie, jest Outgrow. W tym artykule zagłębimy się w historię i funkcjonowanie Outgrow, rzucając światło na jego wyłonienie się jako wybitnego gracza na arenie tworzenia oprogramowania bez i o niskim kodzie .

Outgrow zostało założone w 2016 roku przez Prathama Mittala i Randy’ego Rayessa. Platforma narodziła się z ich wspólnej wizji umożliwienia marketerom i firmom tworzenia interaktywnych treści bez konieczności posiadania rozległego kodowania lub specjalistycznej wiedzy technicznej. Z biegiem lat Outgrow przekształcił się w kompleksową platformę niewymagającą kodu , która umożliwia użytkownikom projektowanie i wdrażanie interaktywnych kalkulatorów, quizów, ankiet, ocen i nie tylko. Znalazło uznanie w różnych branżach, od handlu elektronicznego po opiekę zdrowotną, umożliwiając firmom zwiększanie zaangażowania użytkowników i generowanie cennych potencjalnych klientów.

Jak to działa?

W swej istocie Outgrow jest przyjazną dla użytkownika platformą no-code, która upraszcza tworzenie interaktywnych treści. Oto szczegółowy opis działania tego rozwiązania:

Rejestracja i wprowadzenie: Użytkownicy zaczynają od zarejestrowania konta Outgrow. Platforma oferuje prosty proces wdrażania, prowadzący użytkowników przez wstępną konfigurację.

Wybór szablonu: Outgrow zapewnia bibliotekę dostosowywalnych szablonów dla różnych typów treści interaktywnych, takich jak kalkulatory, quizy, ankiety i oceny. Użytkownicy mogą wybrać szablon zgodny z ich celami.

Kluczowe cechy

Outgrow jest wyposażony w funkcje, które umożliwiają użytkownikom tworzenie angażujących i interaktywnych treści bez konieczności umiejętności kodowania. Oto niektóre z jego kluczowych cech:

Biblioteka szablonów: Outgrow oferuje różne konfigurowalne szablony dla różnych typów treści interaktywnych, w tym kalkulatorów, quizów, ankiet, ocen, ankiet i innych. Użytkownicy mogą wybierać szablony odpowiadające ich konkretnym celom i branży.

Outgrow oferuje różne konfigurowalne szablony dla różnych typów treści interaktywnych, w tym kalkulatorów, quizów, ankiet, ocen, ankiet i innych. Użytkownicy mogą wybierać szablony odpowiadające ich konkretnym celom i branży. Interfejs No-Code : Przyjazny dla użytkownika edytor drag-and-drop Outgrow sprawia, że ​​jest on dostępny dla użytkowników na wszystkich poziomach umiejętności. Nie musisz być programistą, aby tworzyć złożone interaktywne treści.

Przyjazny dla użytkownika edytor Outgrow sprawia, że ​​jest on dostępny dla użytkowników na wszystkich poziomach umiejętności. Nie musisz być programistą, aby tworzyć złożone interaktywne treści. Personalizacja: platforma umożliwia dodawanie logiki i formuł do treści, umożliwiając dostarczanie spersonalizowanych wyników na podstawie danych wejściowych użytkownika. Funkcja ta zwiększa zaangażowanie użytkowników poprzez dostosowanie treści do indywidualnych preferencji.

platforma umożliwia dodawanie logiki i formuł do treści, umożliwiając dostarczanie spersonalizowanych wyników na podstawie danych wejściowych użytkownika. Funkcja ta zwiększa zaangażowanie użytkowników poprzez dostosowanie treści do indywidualnych preferencji. Integracja: Outgrow płynnie integruje się z popularnymi platformami marketingowymi i do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Oznacza to, że możesz łatwo połączyć swoje interaktywne treści z istniejącym stosem marketingowym, aby usprawnić generowanie potencjalnych klientów i zarządzanie danymi.

Outgrow płynnie integruje się z popularnymi platformami marketingowymi i do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Oznacza to, że możesz łatwo połączyć swoje interaktywne treści z istniejącym stosem marketingowym, aby usprawnić generowanie potencjalnych klientów i zarządzanie danymi. Niestandardowy branding: Outgrow umożliwia dostosowanie wyglądu i stylu treści interaktywnych, aby dopasować je do tożsamości marki. Ta spójność marki zwiększa rozpoznawalność marki i zaufanie użytkowników.

Outgrow umożliwia dostosowanie wyglądu i stylu treści interaktywnych, aby dopasować je do tożsamości marki. Ta spójność marki zwiększa rozpoznawalność marki i zaufanie użytkowników. Responsywny projekt: Wszystkie interaktywne treści utworzone za pomocą Outgrow są zaprojektowane tak, aby były w pełni responsywne, co gwarantuje, że wyglądają i działają poprawnie na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezproblemowej obsługi użytkownika.

Wszystkie interaktywne treści utworzone za pomocą Outgrow są zaprojektowane tak, aby były w pełni responsywne, co gwarantuje, że wyglądają i działają poprawnie na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezproblemowej obsługi użytkownika. Opcje osadzania: możesz łatwo osadzić swoje interaktywne treści w swojej witrynie i na stronach docelowych lub udostępnić je jako samodzielny link. Ta elastyczność dystrybucji pomaga dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

możesz łatwo osadzić swoje interaktywne treści w swojej witrynie i na stronach docelowych lub udostępnić je jako samodzielny link. Ta elastyczność dystrybucji pomaga dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Bezpieczeństwo: Outgrow poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych. Zapewnia środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności.

Kto może używać Outgrow?

Outgrow to wszechstronna platforma odpowiednia dla szerokiego grona profesjonalistów i firm:

Marketerzy: Marketerzy mogą wykorzystać Outgrow do tworzenia angażujących interaktywnych treści, które zwiększają zaangażowanie użytkowników i generują potencjalnych klientów.

Marketerzy mogą wykorzystać Outgrow do tworzenia angażujących interaktywnych treści, które zwiększają zaangażowanie użytkowników i generują potencjalnych klientów. Handel elektroniczny: Firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą używać Outgrow do tworzenia kalkulatorów rekomendacji produktów i interaktywnych doświadczeń zakupowych.

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą używać Outgrow do tworzenia kalkulatorów rekomendacji produktów i interaktywnych doświadczeń zakupowych. Nauczyciele: Instytucje edukacyjne mogą tworzyć quizy i oceny dla uczniów w interaktywnym i wciągającym formacie.

Instytucje edukacyjne mogą tworzyć quizy i oceny dla uczniów w interaktywnym i wciągającym formacie. Opieka zdrowotna: Świadczeniodawcy mogą projektować narzędzia oceny ryzyka dla zdrowia i narzędzia do sprawdzania objawów.

Świadczeniodawcy mogą projektować narzędzia oceny ryzyka dla zdrowia i narzędzia do sprawdzania objawów. Finanse: Instytucje finansowe mogą opracowywać kalkulatory finansowe i narzędzia do planowania inwestycji.

Instytucje finansowe mogą opracowywać kalkulatory finansowe i narzędzia do planowania inwestycji. Planiści wydarzeń: Organizatorzy wydarzeń mogą tworzyć interaktywne planery wydarzeń i kalkulatory budżetu.

Wyrosnąć kontra AppMaster

Outgrow i AppMaster to cenne platformy, ale zaspokajają różne potrzeby branży tworzenia oprogramowania.

Outgrow specjalizuje się w tworzeniu interaktywnych i angażujących treści, takich jak kalkulatory, quizy i ankiety, w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników i generowania potencjalnych klientów. Doskonale sprawdza się w scenariuszach marketingowych i angażujących klientów, gdzie spersonalizowane i interaktywne treści mogą zwiększać konwersje i rozwój marki.

Z drugiej strony AppMaster to kompleksowe narzędzie no-code, skupiające się na tworzeniu aplikacji. Umożliwia użytkownikom tworzenie różnych aplikacji, w tym aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, a wszystko to z jednej platformy. AppMaster oferuje unikalne wizualne podejście do projektowania modeli danych , logiki biznesowej i interfejsów użytkownika, dzięki czemu nadaje się do szerszego spektrum zastosowań, w tym rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa.

Podczas gdy Outgrow zwiększa zaangażowanie użytkowników poprzez interaktywną zawartość, AppMaster jest pełnoprawną platformą do tworzenia aplikacji. Wybór pomiędzy tymi platformami zależy od konkretnych celów i wymagań. Outgrow to doskonały wybór, jeśli chcesz tworzyć interaktywne treści do celów marketingowych i angażujących. Jeśli jednak koncentrujesz się na tworzeniu wyrafinowanych aplikacji internetowych i mobilnych, zwłaszcza tych z funkcjonalnością zaplecza, AppMaster zapewnia narzędzia i możliwości, które pozwolą Ci urzeczywistnić Twoją wizję.