Nous commençons cette saison d'hiver avec des mises à jour et des améliorations importantes. Découvrez ce qui a été modifié et ajouté à la plate-forme AppMaster.io.

Tests bêta

Nous avons lancé les tests bêta pour AppMaster.io . C'est le moment si vous étiez intéressé à essayer notre plateforme et à participer à son développement. Inscrivez -vous et devenez l'un des bêta-testeurs.

Explorez toutes les fonctionnalités et partagez vos opinions. Nous voulons rendre notre produit meilleur pour vous !

Nouveaux modules

Il n'y a jamais trop de modules. Nous voulons vous offrir la diversité des modules et vous donner plus d'opportunités pour développer et étendre votre projet.

Découvrez le nouveau module ajouté et quelques améliorations :

Module Telegram mis à jour : le processus métier avec prise en charge des bots.

mis à jour : le processus métier avec prise en charge des bots. Nouveau module Cloud Convert ajouté - un convertisseur de fichiers en ligne.

Nouveaux blocs dans les processus métier

Nous avons ajouté de nouveaux blocs aux processus métier :

Types de date vers l'horodatage Unix et depuis l'horodatage Unix

et Commande SSH (mot de passe) et commande SSH (clé)

Mise à jour des plans d'abonnement

Passez facilement d'un forfait mensuel à un forfait annuel à tout moment sans payer de frais supplémentaires.

Améliorations majeures

Fonctionnalité de génération de code améliorée Fonctionnalité d'annulation ajoutée pour les ressources achetées Protection contre la suppression des plans de déploiement de type Production ajoutée Amélioration du processus de masquage des champs nuls dans les réponses du point de terminaison Performances et stabilité améliorées du studio Processus d'enregistrement optimisé des modèles de données (10 fois) Variables globales ajoutées

Nous continuons à travailler sur de nouvelles idées et à améliorer les performances de la plateforme. J'espère présenter encore plus de nouvelles fonctionnalités le mois prochain !

Restez à l'écoute, et ne manquez pas les mises à jour sans code ! Vous êtes toujours les bienvenus pour rejoindre le chat de la communauté AppMaster.io et y écrire directement à nos développeurs !