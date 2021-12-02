我们将在这个冬季开始进行重大更新和改进。查看更改并添加到 AppMaster.io 平台的内容。

测试版

我们为 AppMaster.io 启动了 Beta 测试。如果您有兴趣试用我们的平台并参与其开发，现在是时候了。 注册并成为 Beta 版测试人员之一。

探索所有功能并分享意见。我们想让我们的产品更适合您！

新模块

模块永远不会太多。我们希望为您提供模块多样性，并为您提供更多开发和扩展项目的机会。

查看添加的新模块和一些改进：

电报 模块更新：支持机器人的业务流程。

模块更新：支持机器人的业务流程。 添加了新的Cloud Convert模块——一个在线文件转换器。

业务流程中的新块

我们向业务流程添加了新块：

日期类型 到 Unix 时间戳 和 来自 Unix 时间戳

和 SSH 命令（密码）和SSH 命令（密钥）

订阅计划更新

随时从月度计划轻松切换到年度计划，无需支付任何额外费用。

重大改进

增强的代码生成功能 为购买的资源添加了取消功能 添加了防止删除生产类型部署计划的保护 改进了在端点响应中隐藏空字段的过程 增强了工作室的性能和稳定性 优化的数据模型方案保存过程（10 倍） 添加了全局变量

我们将继续研究新的想法并提高平台的性能。希望下个月推出更多新功能！

请继续关注，不要错过无代码更新！欢迎您加入AppMaster.io 社区聊天并直接写信给我们的开发人员！