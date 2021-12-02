我们将在这个冬季开始进行重大更新和改进。查看更改并添加到 AppMaster.io 平台的内容。
测试版
我们为 AppMaster.io 启动了 Beta 测试。如果您有兴趣试用我们的平台并参与其开发，现在是时候了。 注册并成为 Beta 版测试人员之一。
探索所有功能并分享意见。我们想让我们的产品更适合您！
新模块
模块永远不会太多。我们希望为您提供模块多样性，并为您提供更多开发和扩展项目的机会。
查看添加的新模块和一些改进：
- 电报模块更新：支持机器人的业务流程。
- 添加了新的Cloud Convert模块——一个在线文件转换器。
业务流程中的新块
我们向业务流程添加了新块：
- 日期类型到 Unix 时间戳和来自 Unix 时间戳
- SSH 命令（密码）和SSH 命令（密钥）
订阅计划更新
随时从月度计划轻松切换到年度计划，无需支付任何额外费用。
重大改进
- 增强的代码生成功能
- 为购买的资源添加了取消功能
- 添加了防止删除生产类型部署计划的保护
- 改进了在端点响应中隐藏空字段的过程
- 增强了工作室的性能和稳定性
- 优化的数据模型方案保存过程（10 倍）
- 添加了全局变量
我们将继续研究新的想法并提高平台的性能。希望下个月推出更多新功能！
请继续关注，不要错过无代码更新！欢迎您加入AppMaster.io 社区聊天并直接写信给我们的开发人员！