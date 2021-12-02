我们将在这个冬季开始进行重大更新和改进。查看更改并添加到 AppMaster.io 平台的内容。

测试版

Beta testing of AppMaster.io

我们为 AppMaster.io 启动了 Beta 测试。如果您有兴趣试用我们的平台并参与其开发，现在是时候了。 注册并成为 Beta 版测试人员之一。

探索所有功能并分享意见。我们想让我们的产品更适合您！

新模块

New Modules AppMaster.io

模块永远不会太多。我们希望为您提供模块多样性，并为您提供更多开发和扩展项目的机会。

查看添加的新模块和一些改进：

  • 电报模块更新：支持机器人的业务流程。
  • 添加了新的Cloud Convert模块——一个在线文件转换器。

业务流程中的新块

我们向业务流程添加了新块：

  • 日期类型到 Unix 时间戳来自 Unix 时间戳
  • SSH 命令（密码）SSH 命令（密钥）

订阅计划更新

Subscription plans update on AppMaster.io

随时从月度计划轻松切换到年度计划，无需支付任何额外费用。

重大改进

Major Improvements of AppMaster.io

  1. 增强的代码生成功能
  2. 为购买的资源添加了取消功能
  3. 添加了防止删除生产类型部署计划的保护
  4. 改进了在端点响应中隐藏空字段的过程
  5. 增强了工作室的性能和稳定性
  6. 优化的数据模型方案保存过程（10 倍）
  7. 添加了全局变量

我们将继续研究新的想法并提高平台的性能。希望下个月推出更多新功能！

请继续关注，不要错过无代码更新！欢迎您加入AppMaster.io 社区聊天并直接写信给我们的开发人员！