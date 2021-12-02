Bu kış sezonuna önemli güncellemeler ve iyileştirmelerle başlıyoruz. AppMaster.io platformuna nelerin değiştirildiğini ve eklendiğini kontrol edin.

Beta testi

AppMaster.io için Beta Testini başlattık. Platformumuzu denemek ve gelişimine katılmakla ilgileniyorsanız, şimdi tam zamanı. Kaydolun ve beta test kullanıcılarından biri olun.

Tüm işlevleri keşfedin ve görüşlerinizi paylaşın. Ürünümüzü sizin için daha iyi hale getirmek istiyoruz!

Yeni Modüller

Asla çok fazla modül yoktur. Size modül çeşitliliği sağlamak ve projenizi geliştirmek ve genişletmek için size daha fazla fırsat vermek istiyoruz.

Eklenen yeni modüle ve bazı iyileştirmelere göz atın:

Telegram modülü güncellendi: bot destekli iş süreci.

modülü güncellendi: bot destekli iş süreci. Yeni Bulut Dönüştürme modülü eklendi — çevrimiçi bir dosya dönüştürücü.

İş Süreçlerinde yeni bloklar

İş Süreçlerine yeni bloklar ekledik:

Unix zaman damgasına ve Unix zaman damgasına tarih türleri

ve damgasına tarih türleri SSH Komutu (Parola) ve SSH Komutu (Anahtar)

Abonelik planları güncellemesi

Herhangi bir ek ücret ödemeden istediğiniz zaman aylık plandan yıllık plana kolayca geçiş yapın.

Önemli iyileştirmeler

Gelişmiş kod oluşturma işlevi Satın alınan kaynaklar için iptal işlevi eklendi Üretim tipi dağıtım planlarının silinmesine karşı koruma eklendi Uç nokta yanıtlarında boş alanların gizlenmesi süreci iyileştirildi Stüdyonun gelişmiş performansı ve kararlılığı Optimize edilmiş veri modelleri şeması kaydetme süreci (10x kez) Global değişkenler eklendi

Yeni fikirler üzerinde çalışmaya ve platformun performansını artırmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki ay daha da fazla yeni özellik sunmayı umuyoruz!

Bizi izlemeye devam edin ve kodsuz güncellemeleri kaçırmayın! AppMaster.io topluluk sohbetine her zaman katılabilirsiniz ve oradaki geliştiricilerimize doğrudan yazabilirsiniz!