نبدأ موسم الشتاء هذا بتحديثات وتحسينات مهمة. تحقق مما تم تغييره وإضافته إلى منصة AppMaster.io.

اختبار بيتا

أطلقنا اختبار Beta لـ AppMaster.io . حان الوقت الآن إذا كنت مهتمًا بتجربة منصتنا والمشاركة في تطويرها. سجل وكن أحد مختبري النسخة التجريبية.

استكشف جميع الوظائف وشارك الآراء. نريد أن نجعل منتجنا أفضل لك!

وحدات جديدة

ليس هناك الكثير من الوحدات أبدًا. نريد أن نوفر لك تنوع الوحدة ونمنحك المزيد من الفرص لتطوير وتوسيع مشروعك.

تحقق من الوحدة الجديدة المضافة وبعض التحسينات:

تم تحديث وحدة Telegram : العملية التجارية مع دعم الروبوت.

: العملية التجارية مع دعم الروبوت. تمت إضافة وحدة تحويل سحابة جديدة - محول ملفات عبر الإنترنت.

كتل جديدة في عمليات الأعمال

أضفنا كتلًا جديدة إلى عمليات الأعمال:

أنواع التاريخ إلى الطابع الزمني لـ Unix ومن الطابع الزمني لـ Unix

ومن أمر SSH (كلمة المرور) وأمر SSH (مفتاح)

تحديث خطط الاشتراك

يمكنك التبديل بسهولة من خطة شهرية إلى خطة سنوية في أي لحظة دون دفع أي رسوم إضافية.

تحسينات كبيرة

وظيفة توليد رمز محسّنة تمت إضافة وظيفة الإلغاء للموارد المشتراة تمت إضافة الحماية من حذف خطط نشر نوع الإنتاج تم تحسين عملية إخفاء الحقول الفارغة في استجابات نقطة النهاية تحسين أداء واستقرار الاستوديو عملية توفير مخطط نماذج البيانات المحسّنة (10 أضعاف) تمت إضافة المتغيرات العالمية

نواصل العمل على أفكار جديدة وتحسين أداء المنصة. نأمل في تقديم المزيد من الميزات الجديدة الشهر المقبل!

ابق على اتصال ، ولا تفوت تحديثات عدم وجود تعليمات برمجية ! نرحب بك دائمًا للانضمام إلى الدردشة المجتمعية AppMaster.io والكتابة مباشرة إلى مطورينا هناك!