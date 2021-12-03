Встречаем зиму cо множеством обновлений и улучшений в платформе. Делимся тем, что было добавлено и изменено в AppMaster.io.

Бета-тестирование

Было запущено бета-тестирование. Регистрируйтесь и становитесь одним из бета-тестеров. Знакомьтесь с платформой, изучайте ее функционал и делитесь с нами вашим мнением, участвуя в развитии no-code платформы.

Новые модули

Как же без новых модулей. Наша цель — создать для вас больше возможностей и предоставить вам выбор среди разных модулей для расширения и развития проектов.

Вот, что было добавлено:

Обновление модуля Telegram : появилась возможность добавлять бизнес-процесс с поддержкой бота.

: появилась возможность добавлять бизнес-процесс с поддержкой бота. Новый модуль Cloud Converter.

Новые блоки в бизнес-процессах

Конечно, мы добавили новые блоки в бизнес-процессы:

Date types to Unix timestamp и from Unix timestamp

и SSH Command (Password) и SSH Command (Key)

Изменения в подписках

Теперь вы можете легко переключаться с месячных планов на годовые. Переходите на удобный тип подписки в любое время без потери средств.

И еще несколько обновлений, о которых вам будет интересно узнать

Улучшили кодогенерацию. Добавили отмену купленных ресурсов. Добавили защиту от удаления деплой-планов Production типов. Доработали скрытие null-полей в ответах эндпоинтов. Улучшили производительность и стабильность студии. Оптимизировали процесс сохранения схемы дата-моделей (в 10 раз). Добавили глобальные переменные.

Работа над платформой активно продолжается. Надеемся, снова порадовать вас крутыми дополнениями в следующем месяце.

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