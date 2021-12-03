Встречаем зиму cо множеством обновлений и улучшений в платформе. Делимся тем, что было добавлено и изменено в AppMaster.io.
Бета-тестирование
Было запущено бета-тестирование. Регистрируйтесь и становитесь одним из бета-тестеров. Знакомьтесь с платформой, изучайте ее функционал и делитесь с нами вашим мнением, участвуя в развитии no-code платформы.
Новые модули
Как же без новых модулей. Наша цель — создать для вас больше возможностей и предоставить вам выбор среди разных модулей для расширения и развития проектов.
Вот, что было добавлено:
- Обновление модуля Telegram: появилась возможность добавлять бизнес-процесс с поддержкой бота.
- Новый модуль Cloud Converter.
Новые блоки в бизнес-процессах
Конечно, мы добавили новые блоки в бизнес-процессы:
- Date types to Unix timestamp и from Unix timestamp
- SSH Command (Password) и SSH Command (Key)
Изменения в подписках
Теперь вы можете легко переключаться с месячных планов на годовые. Переходите на удобный тип подписки в любое время без потери средств.
И еще несколько обновлений, о которых вам будет интересно узнать
- Улучшили кодогенерацию.
- Добавили отмену купленных ресурсов.
- Добавили защиту от удаления деплой-планов Production типов.
- Доработали скрытие null-полей в ответах эндпоинтов.
- Улучшили производительность и стабильность студии.
- Оптимизировали процесс сохранения схемы дата-моделей (в 10 раз).
- Добавили глобальные переменные.
Работа над платформой активно продолжается. Надеемся, снова порадовать вас крутыми дополнениями в следующем месяце.
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