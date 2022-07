Wir starten in diese Wintersaison mit wesentlichen Updates und Verbesserungen. Sehen Sie sich an, was geändert und zur AppMaster.io-Plattform hinzugefügt wurde.

Beta-test

Wir haben Betatests für AppMaster.io gestartet . Jetzt ist es an der Zeit, unsere Plattform auszuprobieren und an ihrer Entwicklung mitzuwirken. Registrieren Sie sich und werden Sie einer der Betatester.

Entdecken Sie alle Funktionen und teilen Sie Ihre Meinung. Wir wollen unser Produkt für Sie verbessern!

Neue Module

Es sind nie zu viele Module. Wir möchten Ihnen die Modulvielfalt bieten und Ihnen mehr Möglichkeiten geben, Ihr Projekt zu entwickeln und zu erweitern.

Sehen Sie sich das neue Modul und einige Verbesserungen an:

Telegrammmodul aktualisiert: der Geschäftsprozess mit Bot-Unterstützung.

aktualisiert: der Geschäftsprozess mit Bot-Unterstützung. Neues Cloud Convert -Modul hinzugefügt – ein Online-Dateikonverter.

Neue Blöcke in Geschäftsprozessen

Wir haben den Geschäftsprozessen neue Blöcke hinzugefügt:

Datumstypen zum Unix-Zeitstempel und vom Unix-Zeitstempel

und SSH-Befehl (Passwort) und SSH-Befehl (Schlüssel)

Aktualisierung der Abonnementpläne

Wechseln Sie jederzeit problemlos von einem Monats- auf einen Jahresplan, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen.

Wichtige Verbesserungen

Erweiterte Funktionen zur Codegenerierung Stornierungsfunktion für gekaufte Ressourcen hinzugefügt Schutz vor dem Löschen von Bereitstellungsplänen des Produktionstyps hinzugefügt Verbesserter Prozess des Versteckens von Nullfeldern in den Endpunktantworten Verbesserte Leistung und Stabilität des Studios Optimierter Speicherprozess für Datenmodelle (10x) Globale Variablen hinzugefügt

Wir arbeiten weiter an neuen Ideen und verbessern die Leistung der Plattform. Ich hoffe, nächsten Monat noch mehr neue Funktionen präsentieren zu können!

Bleiben Sie dran und verpassen Sie keine No-Code-Updates ! Du bist jederzeit herzlich eingeladen, dem AppMaster.io-Community-Chat beizutreten und dort direkt an unsere Entwickler zu schreiben!