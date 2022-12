We beginnen dit winterseizoen met belangrijke updates en verbeteringen. Bekijk wat er is veranderd en toegevoegd aan het AppMaster.io platform.

Bèta testen

We zijn gestart met bètatesten voor AppMaster.io. Dit is het moment als u geïnteresseerd was om ons platform uit te proberen en deel te nemen aan de ontwikkeling ervan. Registreer en word een van de bètatesters.

Ontdek alle functionaliteiten en deel meningen. We willen ons product beter maken voor u!

Nieuwe modules

Het is nooit teveel modules. We willen u de diversiteit aan modules bieden en u meer mogelijkheden geven om uw project te ontwikkelen en uit te breiden.

Bekijk de nieuw toegevoegde module en enkele verbeteringen:

Telegram module bijgewerkt: het bedrijfsproces met bot ondersteuning.

module bijgewerkt: het bedrijfsproces met bot ondersteuning. Nieuwe Cloud Convert module toegevoegd - een online bestandsconverter.

Nieuwe blokken in Bedrijfsprocessen

We hebben nieuwe blokken toegevoegd aan Bedrijfsprocessen:

Datumtypes naar Unix timestamp en van Unix timestamp

en SSH-commando (wachtwoord) en SSH-commando (sleutel)

Belangrijke verbeteringen

Verbeterde functionaliteit voor het genereren van code Annuleringsfunctionaliteit toegevoegd voor gekochte resources Bescherming tegen verwijdering van inzetplannen van het type Productie toegevoegd Verbeterd proces van null-fields verbergen in de endpoint responses Verbeterde prestaties en stabiliteit van de studio Geoptimaliseerd data-modellen schema opslag proces (10x keer) Globale variabelen toegevoegd

We blijven werken aan nieuwe ideeën en het verbeteren van de prestaties van het platform. We hopen volgende maand nog meer nieuwe functies te presenteren!

Blijf op de hoogte, en mis geen no-code updates! U bent altijd welkom in de AppMaster.io community chat en schrijf direct naar onze ontwikkelaars daar!