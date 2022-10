SQL est un langage spécifique à un domaine que les ingénieurs utilisent pour gérer les données stockées dans des bases de données relationnelles ou pour le traitement de flux dans des systèmes de gestion de flux de données relationnelles. Vous pouvez stocker des données dans une base de données relationnelle via des tables. La première chose à faire dans ce processus est de créer la base de données sur laquelle vous souhaitez travailler. Ensuite, nous créons des tables dans lesquelles les données réelles seront stockées. Une table dans une telle base de données aura à la fois des lignes et des colonnes.

Il y aura un type de données particulier associé à chaque colonne qui détermine le type de données qu'il peut stocker. Lors de la création de la table, nous devons spécifier le nom et le type de données de chaque colonne. Vous pouvez créer une table à l'aide de la commande SQL CREATE TABLE dans les bases de données MySQL et PostgreSQL.

Examinons de plus près l'instruction CREATE TABLE SQL.

Vous pouvez créer une table dans MySQL avec la syntaxe suivante :

CREATE TABLE nom_table(

column_1 data_type valeur par défaut column_constraint ,

column_2 data_type valeur par défaut column_constraint ,

...,

…,

table_constraint

);

Les éléments de base que vous devriez avoir lors de la création d'une table sont son nom et au moins un nom de colonne. Il ne doit y avoir qu'une seule table de base de données avec un nom de table particulier. La base de données affichera un message d'erreur si vous essayez de créer deux tables avec le même nom.

À l'intérieur des crochets, nous spécifions les noms des colonnes que nous voulons créer dans le tableau, ainsi que le type de données des données qui y seront entrées. Des virgules sépareront les noms de ces colonnes. Le nom, le type de données, la valeur par défaut de la colonne et une ou plusieurs restrictions de colonne constituent chaque colonne.

Les contraintes de colonne contrôlent la valeur de données réelle qui peut être stockée dans la colonne. Par exemple, la contrainte NOT NULL garantit qu'aucune valeur NULL n'existe dans cette colonne particulière. Vous pouvez avoir plusieurs contraintes pour une seule colonne. Par exemple, une colonne peut contenir à la fois les restrictions NOT NULL et UNIQUE .

Si vous souhaitez appliquer des contraintes à toutes les colonnes de la table, vous pouvez utiliser les contraintes de table. Quelques exemples de la même chose sont FOREIGN KEY , CHECK et UNIQUE . Chaque table peut avoir une clé primaire composée d'une ou plusieurs colonnes. Cette clé primaire est utilisée pour identifier de manière unique chaque enregistrement d'une table. Normalement, vous listez d'abord la colonne de clé primaire, puis les autres. Vous devez déclarer la contrainte PRIMARY KEY en tant que contrainte de table si elle est composée de deux colonnes ou plus.

Regardons un exemple :

CRÉER TABLE CLIENTS(

ID INT NON NULL,

NOM VARCHAR (20) NON NULL,

AGE INT NON NULL,

SALAIRE DÉCIMAL (18, 2),

CLÉ PRIMAIRE (ID)

);

Ici, le nom de la table est "CLIENTS", et sa clé primaire est ID. Les colonnes ID, NAME et AGE ont une contrainte NOT NULL . La longueur du nom doit être inférieure à 20 caractères. Maintenant, nous avons créé une table avec la commande SQL CREATE TABLE et nous pouvons y insérer les données pertinentes ainsi que la base de données.

Pouvez-vous avoir une table dans une table dans MySQL/PostgreSQL ?

Avoir une table à l'intérieur d'une table s'appellerait l'imbrication de tables. Pour cela, il faudrait créer une table à l'intérieur d'une autre table avec la commande SQL CREATE TABLE. C'est un concept qui n'existe pas dans MySQL. Cependant, nous pouvons obtenir le même résultat que celui d'avoir des tables imbriquées en utilisant une clé primaire et une clé étrangère. Cela crée une relation parent-enfant entre les deux tables.

Un champ ou un groupe de champs dans une table qui fait référence à la PRIMARY KEY d'une autre table est appelé FOREIGN KEY . La table avec la clé primaire principale est appelée table parent, tandis que celle avec la clé étrangère est appelée table enfant.

Par exemple, supposons que nous ayons une table parent Vehicle, dont la clé primaire est VehId. Nous avons deux autres tables, Car, avec la clé primaire CarId, et Truck, avec la clé primaire TruckId, respectivement. Si nous mettons VehId comme clé étrangère à la fois dans Car et Truck, alors Vehicle deviendra sa table parent, créant ainsi une relation parent-enfant.

Table parent Véhicule {VehId}

Tables enfant

1. Voiture {VehId,CarId}

2. Camion {VehId, TruckId}

Est-il possible de sélectionner dans une table SQL sans la créer au préalable ?

Pour choisir des données dans une base de données, nous utilisons l'instruction SELECT. Les données qui en découlent sont conservées dans une table de résultats appelée ensemble de résultats. Ceci est utilisé pour sélectionner une partie d'un tableau ou le tableau entier entièrement. Lorsque vous codez et avez créé une table avec la commande SQL CREATE TABLE, vous pouvez utiliser la commande SELECT pour afficher les tables que vous avez créées.

Sa syntaxe est la suivante :

SELECT colonne_1, colonne_2, …

FROM nom_table ;

Par exemple, la commande suivante sélectionne la table entière.

SELECT * FROM nom_table ;

SÉLECTIONNER DANS

Les données d'une table sont transférées dans une autre table à l'aide de l'instruction SELECT INTO. Il peut copier toutes les colonnes d'une table dans une autre. Ceci est généralement utilisé lorsque la table dans laquelle les données sont copiées existe déjà.

Pour sélectionner toutes les colonnes d'un tableau :

SÉLECTIONNER *

INTO nouvelle_table [IN externaldb]

DE ancienne_table

OÙ condition ;

Pour ne sélectionner que quelques colonnes dans le nouveau tableau :

SELECT colonne_1, colonne_2, colonne_3, ...

INTO nouvelle_table [IN externaldb]

DE ancienne_table

OÙ condition ;

Alors, pouvons-nous sélectionner dans une table si nous ne l'avons pas encore créée avec SQL CREATE TABLE ?

Logiquement, la réponse devrait être non. Mais ce n'est pas le cas, et nous pouvons sélectionner dans une table même si nous ne l'avons pas encore créée. Lorsqu'une table doit être formée et que les données d'une table doivent être transférées dans la table nouvellement générée, cette approche est utilisée. Les mêmes types de données que les colonnes choisies sont utilisés pour générer la nouvelle table.

Une table de produits en SQL peut être créée de différentes manières. L'utilisation de l'instruction SQL CREATE TABLE est une option. Les informations sur le produit seront contenues dans un tableau créé par cette instruction. La commande SELECT peut également être utilisée pour afficher et obtenir les données de la table. La syntaxe de ces deux éléments a été mentionnée ci-dessus.

La commande INSERT peut également être utilisée pour insérer de nouvelles données dans la table. Grâce à l'instruction INSERT, les données seront insérées dans la table à la position désignée. Les données peuvent également être extraites de la table à l'aide de la requête SELECT, puis ajoutées à une autre table à l'aide de l'instruction INSERT.

INSÉRER DANS

Nous utilisons l'instruction INSERT INTO pour ajouter de nouveaux enregistrements à une table. La syntaxe de l'instruction INSERT est :

INSERT INTO nom_table (colonne_1, colonne_2, ...)

VALEURS (valeur_1, valeur_2, ...);

Ce qui différencie une table de produits n'est que l'aspect design de celle-ci. Le nom, le modèle, la classe, l'année modèle et le prix catalogue du produit sont tous stockés dans la base de données des produits. Chaque article fait partie de la marque identifiée par la colonne d'identification de la marque. Par conséquent, une marque peut avoir un produit ou plusieurs. Chaque produit est membre d'une catégorie qui est identifiée par son identifiant de catégorie dans le tableau.

Quels types de données conviennent aux bases de données SQL ?

Lors de l'utilisation de la commande SQL CREATE TABLE, nous devons mentionner les types de données des colonnes. Les données qu'une colonne peut inclure dépendent de ce type de données. Les exemples incluent un entier, un caractère, un binaire, une date et une heure, etc. Une table de base de données doit avoir un nom ainsi qu'un type de données pour chaque colonne.

Lors de la construction d'une table, un programmeur SQL doit déterminer quel type de données sera contenu dans chaque colonne. Le type de données spécifie comment SQL s'interfacera avec les données stockées. Cela aide à déterminer quel type de données est prévu dans chaque colonne. Les trois principaux types de données dans MySQL 8.0 sont chaîne, numérique et date et heure.

Types de données de chaîne

Les types de données de chaîne sont généralement un ensemble de caractères appartenant à l'alphabet anglais. Les principaux types de données de chaîne sont :

CHAR(taille)

VARCHAR(taille)

BINAIRE(taille)

VARBINAIRE(taille)

TINYBLOB

TINYTEXTE

Taille du texte)

BLOB(taille)

TEXTE MOYEN

MEDIUMBLOB

TEXTE LONG

LONGBLOB

ENUM(val_1, val_2, val_3, ...)

ENSEMBLE(val_1, val_2, val_3, ...)

Ici, la TAILLE représente la taille maximale que les données stockées peuvent prendre. Un CHAR est une chaîne de longueur fixe, tandis qu'un VARCHAR est une chaîne de longueur variable. Ce sont les types de données de chaîne les plus utilisés. Un BLOB est un grand objet binaire.

Types de données numériques

Les variables de type de données numériques sont utilisées pour contenir des données numériques. Ils sont ensuite divisés en deux types de types de données - exact et approximatif. Les types de données exacts sont utilisés pour conserver la valeur de données sous sa forme littérale. Alors que les nombres réels sont contenus dans des types de données approximatifs, les informations ne sont pas littéralement enregistrées en tant que copie des valeurs réelles. Les principaux types de données numériques sont :

BIT(taille)\

TINYINT(taille)

BOOL

BOOLÉEN

PETITINT(taille)

MENTHE MOYENNE(taille)

INT(taille)

ENTIER(taille)

BIGINT(taille)

FLOTTEUR(taille, d)

FLOTTANT(p)

DOUBLE(taille, d)

DOUBLE PRÉCISION (taille, d)

DÉCIMAL(taille, d)

DEC(taille, d)

Le type de données numériques le plus couramment utilisé est INT . Il est utilisé pour contenir des nombres non décimaux, tandis que les variables avec des types de données FLOAT sont utilisées pour contenir des nombres décimaux. Dans le type de données BOOL , zéro est considéré comme FALSE et les valeurs non nulles sont considérées comme TRUE .

Date et l'heure

Les types de données de date et d'heure sont utilisés pour contenir les données de date. Les principaux types de données de date et d'heure sont :

DATE

DATEHEURE(fsp)

Horodatage(fsp)

TEMPS(fsp)

AN

Les types de données du serveur SQL sont similaires aux types de données ci-dessus, mais avec de petites différences syntaxiques.

Quels sont les types de variables dans le serveur SQL ?

Deux catégories de variables existent dans le serveur MS SQL :

Variable locale

Un utilisateur déclare une variable locale. Il commence toujours par @. La portée de chaque variable locale est limitée au lot ou au processus en cours d'exécution dans une session particulière. Une variable locale Transact-SQL est une sorte d'objet qui ne peut stocker qu'un type particulier de valeur de données. Les scripts et les batchs utilisent fréquemment des variables :

comme compteur, soit pour gérer le taux de répétition de la boucle, soit pour garder une trace du nombre de fois qu'elle est exécutée.

pour stocker une valeur de données qui sera soumise à une vérification de contrôle de flux.

pour contenir une valeur de données qu'une valeur de retour de fonction renverra.

Variable globale

Le système conserve la variable globale. Les utilisateurs ne peuvent pas les rendre publics. @@ est l'endroit où commence la variable globale. Il conserve des données sur les sessions.

Déclarer une variable

Il serait utile que vous définissiez une variable avant de l'utiliser dans un lot ou un processus. La variable de remplacement d'emplacement mémoire est déclarée à l'aide de la commande DECLARE. Une variable ne peut être utilisée qu'après avoir été déclarée dans le batch ou l'étape de procédure suivante.

La syntaxe TSQL pour déclarer une variable ressemble à ceci :

DECLARE { @LOCAL_VARIABLE[AS] type_données [ = valeur ] }

Le programmeur peut également décider de la valeur d'une variable définie en :

En cours de déclaration de variable avec le mot clé DECLARE

Utilisation de RÉGLER

Utilisation de SELECT

Pourquoi les types de données sont-ils importants dans SQL ?

Le type de données fait partie des composants essentiels de tout langage de codage, qu'il s'agisse d'un langage de programmation tel que C ou d'un langage de manipulation de données tel que SQL. En réalité, SQL prend en charge plus de 30 types de données qui peuvent stocker diverses formes de données réelles. Il serait préférable que vous maîtrisiez bien les différents types de données SQL avant de commencer à traiter les données.

Les types d'informations pouvant être contenues dans des objets de base de données tels que des tables sont spécifiés par les types de données SQL. Chaque colonne d'une table a un nom et un type de données, et chaque table a des colonnes. Ils forment l'épine dorsale de n'importe quel langage, car vous ne pouvez pas manipuler les données sans les utiliser.

Vous devez savoir que tous les types de données ne sont pas pris en charge par les systèmes de base de données. Par conséquent, vous devez vérifier avant d'utiliser un type de données particulier. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser DateTime dans Oracle car il n'autorise pas ce type de données.

De même, MySQL n'utilise pas Unicode comme type de données. Vous pouvez utiliser des types de données supplémentaires dont disposent certaines bases de données. Par exemple, "money" et "smallmoney" dans Microsoft SQL Server peuvent remplacer "float" et "real", mais ces termes sont spécifiques à la base de données et ne sont pas présents dans d'autres systèmes de base de données. Parfois, des types de données spécifiques sont désignés sous différents noms dans certaines bases de données. Oracle, par exemple, fait référence à "décimal" comme "nombre" et "blob" comme "brut".

Plusieurs tables peuvent-elles avoir la même clé primaire ?

Oui. Dans plusieurs tables, la clé primaire peut partager le même nom de colonne. A l'intérieur d'une table, les noms de colonnes doivent être distincts. Parce qu'elle détermine l'intégrité des entités, une table ne peut contenir qu'une seule clé primaire. Chaque table peut contenir une clé primaire, mais ce n'est pas obligatoire. Deux lignes ne peuvent pas partager la même clé primaire, grâce à la colonne ou aux colonnes désignées comme clé primaire. La clé primaire d'une table peut être utilisée pour identifier les enregistrements d'une autre table et faire partie de la clé primaire de la seconde.

La commande ORDER BY peut être utilisée pour trier le jeu de résultats. Cela peut être dans l'ordre croissant ou décroissant. Les enregistrements sont généralement triés à l'aide du mot-clé ORDER BY dans l'ordre croissant. Vous pouvez utiliser le mot-clé DESC pour classer les entrées par ordre décroissant.

La syntaxe de l'ordre ressemble à :

SELECT colonne_1, colonne_2, ...

FROM nom_table

ORDER BY colonne_1, colonne_2, ... ASC|DESC ;

Par exemple, supposons qu'il existe une table appelée Utilisateurs ; vous pouvez le trier par ordre croissant ou décroissant en fonction de la ville des utilisateurs.

SELECT * FROM Utilisateurs

ORDRE PAR Ville ;

Pour trier le même par ordre décroissant :

SELECT * FROM Utilisateurs

ORDRE PAR Ville DESC ;

ORDER BY sur la clé primaire

Utilisez simplement ORDER BY comme d'habitude sur le nom de la clé primaire, comme "RollID":

SELECT * FROM my_table WHERE col_1 < 5 ORDER BY RollID;

L'optimiseur de requête peut ou non décider d'utiliser la structure d'index de clé primaire pour analyser le tri plutôt que d'effectuer un tri actif sur le jeu de résultats de la requête pour traiter le ORDER BY en fonction de la manière dont il décide d'évaluer la requête.

La majorité des requêtes à table unique sans clause ORDER BY renverront les résultats dans l'ordre de la clé primaire puisque MySQL InnoDB stocke les tables dans quelles approches de l'ordre de la clé primaire native. Cependant, vous pouvez toujours utiliser un ORDER BY si votre application nécessite réellement un ordre de clé primaire.

Conclusion

SQL a plusieurs applications qui le rendent très attrayant. La création de scripts d'intégration de données, la conception et l'exécution de requêtes analytiques et l'accès à des sous-ensembles de données à partir d'une base de données pour des informations et le traitement des transactions sont quelques-uns de ses objectifs les plus importants. Il peut également être utilisé pour insérer, modifier et supprimer des lignes et des colonnes de données dans une base de données.

Avant d'entrer dans les profondeurs de SQL, nous devons nous familiariser avec ses commandes de base et sa syntaxe. En parcourant l'article ci-dessus, nous pouvons en savoir plus sur les instructions de base utilisées dans SQL, telles que CREATE TABLE, INSERT INTO, SELECT, etc.