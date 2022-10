SQL es un lenguaje específico de dominio que los ingenieros utilizan para manejar datos almacenados en bases de datos relacionales o para el procesamiento de flujos en sistemas de gestión de flujos de datos relacionales. Puede almacenar datos en una base de datos relacional a través de tablas. Lo primero que debe hacer en este proceso es crear la base de datos en la que desea trabajar. Luego creamos tablas en las que se almacenarán los datos reales. Una tabla en dicha base de datos tendrá tanto filas como columnas.

Habrá un tipo de datos particular asociado con cada columna que determina el tipo de datos que puede almacenar. Al crear la tabla, debemos especificar el nombre y el tipo de datos de cada columna. Puede crear una tabla con el comando SQL CREATE TABLE en las bases de datos MySQL y PostgreSQL.

Echemos un vistazo más profundo a la instrucción SQL CREATE TABLE.

¿Cómo creo una tabla con SQL?

Puede crear una tabla en MySQL con la siguiente sintaxis:

CREAR TABLA nombre_tabla(

column_1 data_type valor predeterminado column_constraint ,

column_2 data_type valor predeterminado column_constraint ,

...,

…,

tabla_restricción

);

Las cosas básicas que debe tener al crear una tabla son su nombre y al menos un nombre de columna. Sólo debe haber una tabla de base de datos con un nombre de tabla particular. La base de datos le mostrará un mensaje de error si intenta crear dos tablas con el mismo nombre.

Dentro de los corchetes, especificamos los nombres de las columnas que queremos hacer en la tabla, junto con el tipo de datos que se ingresarán en ella. Las comas separarán los nombres de estas columnas. El nombre, el tipo de datos, el valor predeterminado de la columna y una o más restricciones de columna conforman cada columna.

Las restricciones de columna controlan el valor de datos real que se puede almacenar en la columna. Por ejemplo, la restricción NOT NULL garantiza que no existan valores NULL en esa columna en particular. Puede tener más de una restricción para una sola columna. Por ejemplo, una columna puede contener las restricciones NOT NULL y UNIQUE .

Si desea aplicar restricciones a todas las columnas de la tabla, puede utilizar las restricciones de la tabla. Algunos ejemplos de lo mismo son FOREIGN KEY , CHECK y UNIQUE . Cada tabla puede tener una clave principal que se compone de una o más de una columna. Esta clave principal se utiliza para identificar de forma única cada registro de una tabla. Normalmente, enumera primero la columna de clave principal y luego las demás. Debe declarar la restricción PRIMARY KEY como una restricción de tabla si se compone de dos o más columnas.

Veamos un ejemplo:

CREAR CLIENTES DE MESA (

ID INT NO NULO,

NOMBRE VARCHAR (20) NO NULO,

EDAD INT NO NULO,

SALARIO DECIMAL (18, 2),

CLAVE PRINCIPAL (ID)

);

Aquí, el nombre de la tabla es "CLIENTES" y su clave principal es ID. Las columnas ID, NOMBRE y EDAD tienen una restricción de NOT NULL . La longitud del nombre debe ser inferior a 20 caracteres. Ahora, hemos creado una tabla con el comando SQL CREATE TABLE y podemos insertar los datos relevantes en ella y en la base de datos.

¿Puedes tener una tabla dentro de una tabla en MySQL/PostgreSQL?

Tener una mesa dentro de una mesa se llamaría el anidamiento de mesas. Para ello tendríamos que crear una tabla dentro de otra tabla con el comando SQL CREATE TABLE. Este es un concepto que no existe en MySQL. Sin embargo, podemos lograr el mismo resultado que tener tablas anidadas usando una clave principal y una clave externa. Esto crea una relación padre-hijo entre las dos tablas.

Un campo o un grupo de campos en una tabla que hace referencia a la CLAVE PRINCIPAL de otra tabla se conoce como CLAVE EXTERNA . La tabla con la clave primaria principal se denomina tabla principal, mientras que la que tiene la clave externa se denomina tabla secundaria.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla principal Vehicle, cuya clave principal es VehId. Tenemos dos tablas más, Car, con clave principal CarId, y Truck, con clave principal TruckId, respectivamente. Si colocamos VehId como clave externa tanto en Car como en Truck, entonces Vehicle se convertirá en su tabla principal, creando así una relación padre-hijo.

Tabla principal Vehículo {VehId}

Mesas infantiles

1. Coche {IdVehículo,IdCarro}

2. Camión {VehId,TruckId}

¿Es posible seleccionar una tabla SQL sin crearla primero?

Para elegir datos de una base de datos, usamos la instrucción SELECT. Los datos de esto se guardan en una tabla de resultados llamada conjunto de resultados. Esto se utiliza para seleccionar una parte de una tabla o la tabla entera por completo. Cuando está codificando y ha creado una tabla con el comando SQL CREATE TABLE, puede usar el comando SELECT para ver las tablas que ha creado.

Su sintaxis es así:

SELECCIONE columna_1, columna_2, …

DESDE table_name;

Por ejemplo, el siguiente comando selecciona toda la tabla.

SELECCIONE * DESDE table_name;

SELECCIONAR EN

Los datos de una tabla se transfieren a otra tabla mediante la instrucción SELECT INTO. Puede copiar todas las columnas de una tabla en otra. Esto generalmente se usa cuando la tabla en la que se copian los datos ya existe.

Para seleccionar todas las columnas de una tabla:

SELECCIONE *

EN new_table [EN externaldb]

DESDE tabla_antigua

DONDE condición;

Para seleccionar solo unas pocas columnas en la nueva tabla:

SELECCIONE columna_1, columna_2, columna_3, ...

EN new_table [EN externaldb]

DESDE tabla_antigua

DONDE condición;

Entonces, ¿podemos seleccionar una tabla si aún no la hemos creado con SQL CREATE TABLE?

Lógicamente, la respuesta debería ser no. Pero este no es el caso, y podemos seleccionar en una tabla incluso si aún no la hemos creado. Cuando se debe formar una tabla y los datos de una tabla deben transferirse a la tabla recién generada, se utiliza este enfoque. Los mismos tipos de datos que las columnas elegidas se utilizan para generar la nueva tabla.

¿Cómo se crea una tabla de productos en SQL?

Una tabla de productos en SQL se puede crear de varias maneras. Utilizar la instrucción SQL CREATE TABLE es una opción. La información del producto estará contenida en una tabla que creará esta declaración. El comando SELECCIONAR también se puede usar para ver y obtener los datos de la tabla. La sintaxis para ambos se ha mencionado anteriormente.

El comando INSERT también se puede usar para insertar nuevos datos en la tabla. Gracias a la declaración INSERT, los datos se insertarán en la tabla en la posición designada. Los datos también se pueden sacar de la tabla mediante la consulta SELECT y luego agregarlos a otra tabla mediante la instrucción INSERT.

INSERTAR EN

Usamos la declaración INSERT INTO para agregar nuevos registros a una tabla. La sintaxis de la sentencia INSERT es:

INSERTAR EN table_name (columna_1, columna_2, ...)

VALORES (valor_1, valor_2, ...);

Lo que hace que una tabla de productos sea diferente es solo el aspecto de diseño de la misma. El nombre del producto, el modelo, la clase, el año del modelo y el precio de lista se almacenan en la base de datos de productos. Cada artículo es parte de la marca identificada por la columna de identificación de la marca. En consecuencia, una marca puede tener un producto o muchos. Cada producto es miembro de una categoría que se identifica por su ID de categoría en la tabla.

¿Qué tipos de datos son adecuados para las bases de datos SQL?

Al usar el comando SQL CREATE TABLE, debemos mencionar los tipos de datos de las columnas. Los datos que puede incluir una columna dependen de este tipo de datos. Los ejemplos incluyen enteros, caracteres, binarios, fecha y hora, y más. Una tabla de base de datos debe tener un nombre y un tipo de datos para cada columna.

Al crear una tabla, un programador de SQL debe determinar qué tipo de datos se incluirán en cada columna. El tipo de datos especifica cómo interactuará SQL con los datos almacenados. Ayuda a determinar qué tipo de datos se anticipan dentro de cada columna. Los tres tipos de datos principales en MySQL 8.0 son cadena, numérico y fecha y hora.

Tipos de datos de cadena

Los tipos de datos de cadena son generalmente un conjunto de caracteres que pertenecen al alfabeto inglés. Los principales tipos de datos de cadena son:

CARÁCTER(tamaño)

VARCHAR(tamaño)

BINARIO(tamaño)

VARBINARIO(tamaño)

TINYBLOB

TEXTO PEQUEÑO

Tamano del texto)

BLOB(tamaño)

TEXTO MEDIO

MEDIUMBLOB

TEXTO LARGO

LONGBLOB

ENUM(valor_1, valor_2, valor_3, ...)

CONJUNTO(valor_1, valor_2, valor_3, ...)

Aquí el TAMAÑO representa el tamaño máximo que pueden tomar los datos almacenados. Un CHAR es una cadena de longitud fija, mientras que un VARCHAR es una cadena de longitud de cadena variable. Estos son los tipos de datos de cadena más utilizados. Un BLOB es un objeto binario grande.

Tipos de datos numéricos

Las variables de tipo de datos numéricos se utilizan para contener datos numéricos. Se dividen además en dos tipos de tipos de datos: exactos y aproximados. Los tipos de datos exactos se utilizan para mantener el valor de los datos en su forma literal. Si bien los números reales están contenidos en tipos de datos aproximados, la información no se guarda literalmente como una copia de los valores verdaderos. Los principales tipos de datos numéricos son:

PUNTO(tamaño)\

TINYINT(tamaño)

BOOL

BOOLEANO

SMALLINT(tamaño)

MENTA MEDIANA(tamaño)

INT (tamaño)

ENTERO(tamaño)

BIGINT(tamaño)

FLOTADOR(tamaño, d)

FLOTADOR(p)

DOBLE(tamaño, d)

DOBLE PRECISIÓN (tamaño, d)

DECIMAL(tamaño, d)

DEC(tamaño, d)

El tipo de dato numérico más utilizado es INT . Se utiliza para contener números no decimales, mientras que las variables con tipos de datos FLOAT se utilizan para contener números decimales. En el tipo de datos BOOL , el cero se considera FALSO y los valores distintos de cero se consideran VERDADERO .

Fecha y hora

Los tipos de datos de fecha y hora se utilizan para almacenar datos de fecha. Los principales tipos de datos de fecha y hora son:

FECHA

FECHA HORA (fsp)

MARCA DE TIEMPO (fsp)

TIEMPO (fsp)

AÑO

Los tipos de datos del servidor SQL son similares a los tipos de datos anteriores pero con pequeñas diferencias sintácticas.

¿Cuáles son los tipos de variables en el servidor SQL?

Existen dos categorías de variables en el servidor MS SQL:

Variable local

Un usuario declara una variable local. Siempre comienza con @. El alcance de cada variable local está restringido al lote o proceso que ahora se está ejecutando dentro de una sesión en particular. Una variable local de Transact-SQL es un tipo de objeto que puede almacenar solo un tipo particular de valor de datos. Los scripts y los lotes emplean con frecuencia variables:

como contador, ya sea para gestionar la tasa de repetición del bucle o para llevar un registro de cuántas veces se ejecuta.

para almacenar un valor de datos que se someterá a una verificación de control de flujo.

para contener un valor de datos que devolverá un valor de retorno de función.

Variable global

El sistema mantiene la variable global. Los usuarios no pueden hacerlos públicos. @@ es donde comienza la variable global. Guarda datos sobre las sesiones.

Declarar una variable

Sería útil si definiera alguna variable antes de usarla en un lote o proceso. La variable de reemplazo de ubicación de memoria se declara mediante el comando DECLARE. Una variable solo se puede utilizar después de que se haya declarado en el siguiente lote o paso del procedimiento.

La sintaxis de TSQL para declarar una variable se ve así:

DECLARE { @LOCAL_VARIABLE[AS] tipo_datos [ = valor ] }

El programador también puede decidir el valor de una variable definida por:

En el proceso de declaración de variables con la palabra clave DECLARE

Usando SET

Usando SELECCIONAR

¿Por qué son importantes los tipos de datos en SQL?

El tipo de datos se encuentra entre los componentes esenciales de cualquier lenguaje de codificación, ya sea un lenguaje de programación como C o un lenguaje de manipulación de datos como SQL. En realidad, SQL admite más de 30 tipos de datos que pueden almacenar varias formas de datos reales. Sería mejor si tuviera un conocimiento firme de los diversos tipos de datos SQL antes de que pueda comenzar a manejar datos.

Los tipos de información que se pueden contener en los objetos de la base de datos, como las tablas, se especifican mediante tipos de datos SQL. Cada columna de una tabla tiene un nombre y un tipo de datos, y cada tabla tiene columnas. Forman la columna vertebral de cualquier idioma, ya que no puede manipular datos sin usarlos.

Debe saber que no todos los tipos de datos son compatibles con los sistemas de bases de datos. Por lo tanto, debe verificar antes de emplear cualquier tipo de datos en particular. Por ejemplo, no puede usar DateTime en Oracle ya que no permite este tipo de datos.

De manera similar, MySQL no usa Unicode como tipo de datos. Puede usar tipos de datos adicionales que tienen ciertas bases de datos. Por ejemplo, "dinero" y "pequeño dinero" en Microsoft SQL Server se pueden sustituir por "flotante" y "real", pero estos términos son específicos de la base de datos y no están presentes en otros sistemas de bases de datos. A veces, se hace referencia a tipos de datos específicos con varios nombres en algunas bases de datos. Oracle, por ejemplo, se refiere a "decimal" como "número" y "blob" como "sin procesar".

¿Pueden varias tablas tener la misma clave principal?

Sí. En varias tablas, la clave principal puede compartir el mismo nombre de columna. Dentro de una tabla, los nombres de las columnas deben ser distintos. Debido a que determina la integridad de las Entidades, una tabla solo puede contener una clave principal. Cada tabla puede contener una clave principal, pero no es necesaria. Dos filas no pueden compartir la misma clave principal, gracias a la columna o columnas designadas como clave principal. La clave principal de una tabla se puede utilizar para identificar los registros de otra tabla y formar parte de la clave principal de la segunda.

¿Cómo uso "ordenar por" en una clave principal?

El comando ORDER BY se puede utilizar para ordenar el conjunto de resultados. Esto puede ser en orden ascendente o descendente. Los registros normalmente se ordenan utilizando la palabra clave ORDER BY en orden ascendente. Puede utilizar la palabra clave DESC para organizar las entradas en orden descendente.

La sintaxis de orden se parece a:

SELECCIONE columna_1, columna_2, ...

DESDE table_name

ORDENAR POR columna_1, columna_2, ... ASC|DESC;

Por ejemplo, suponga que hay una tabla llamada Usuarios; puede ordenarlo en orden ascendente o descendente según la ciudad de los usuarios.

SELECCIONE * DE Usuarios

ORDENAR POR Ciudad;

Para ordenar lo mismo en orden descendente:

SELECCIONE * DE Usuarios

ORDEN POR Ciudad DESC;

ORDENAR POR en clave principal

Simplemente use ORDER BY como de costumbre en el nombre de la clave principal, como "RollID":

SELECCIONE * DESDE mi_tabla DONDE col_1 < 5 ORDEN POR RollID;

El optimizador de consultas puede o no decidir utilizar la estructura de índice de clave principal para analizar la clasificación en lugar de realizar una clasificación activa en el conjunto de resultados de la consulta para abordar ORDER BY en función de cómo decide evaluar la consulta.

La mayoría de las consultas de una sola tabla sin una cláusula ORDER BY devolverán los resultados en el orden de la clave principal, ya que MySQL InnoDB almacena las tablas en un orden similar al de la clave principal nativa. Sin embargo, aún puede utilizar ORDER BY si su aplicación realmente requiere un pedido de clave principal.

Sin desarrollo de código

La metodología de desarrollo sin código es uno de los principales factores que promueven la democratización de la codificación. En estos días, más personas tienen acceso a la informática en principio sin saber nada de codificación. Facilita la construcción de sitios web receptivos, así como aplicaciones móviles.

AppMaster puede ayudarlo a generar el código fuente automáticamente. El código está siempre disponible para que lo vea y examine. Tiene la opción de modificar los detalles del proyecto utilizando un lenguaje de programación con AppMaster. También damos a los usuarios la opción de exportar el código. Esta es una promesa de que el software que está desarrollando con AppMaster está completamente bajo su control y propiedad.

Conclusión

SQL tiene varias aplicaciones que lo hacen muy atractivo. La creación de scripts de integración de datos, el diseño y la ejecución de consultas analíticas y el acceso a subconjuntos de datos de una base de datos para obtener información y procesar transacciones son algunos de sus propósitos más destacados. También se puede utilizar para insertar, modificar y eliminar filas y columnas de datos en una base de datos.

Antes de profundizar en SQL, debemos familiarizarnos con sus comandos básicos y su sintaxis. Al leer el artículo anterior, podemos conocer más sobre las declaraciones básicas utilizadas en SQL, como CREAR TABLA, INSERTAR EN, SELECCIONAR y más.