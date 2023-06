À la fin du mois de mai, il est temps de passer en revue les mises à jour et les progrès réalisés sur AppMaster.io. Notre équipe s'est concentrée sur l'amélioration des performances, l'introduction de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de l'expérience des utilisateurs. Cette mise à jour donne un aperçu des progrès réalisés ce mois-ci.

Nouveaux déclencheurs

Nous avons le plaisir de partager avec vous une mise à jour importante concernant l'expansion de nos offres de déclencheurs.

WebView onLoadStarted : Ce nouveau déclencheur s'active dès qu'une WebView commence à charger une page web, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler le processus de chargement et, en fin de compte, d'offrir à l'utilisateur une expérience plus transparente.

: Ce nouveau déclencheur s'active dès qu'une WebView commence à charger une page web, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler le processus de chargement et, en fin de compte, d'offrir à l'utilisateur une expérience plus transparente. WebView onLoadFinished : Ce déclencheur s'active lorsqu'une WebView a terminé avec succès le chargement d'une page web. L'intégration de ce déclencheur vous permet d'établir des actions après le chargement, telles que l'affichage de notifications ou le déclenchement d'autres composants au sein de votre application.

: Ce déclencheur s'active lorsqu'une WebView a terminé avec succès le chargement d'une page web. L'intégration de ce déclencheur vous permet d'établir des actions après le chargement, telles que l'affichage de notifications ou le déclenchement d'autres composants au sein de votre application. WebView onPostMessageReceived : Améliorant votre capacité à recevoir des messages d'une WebView, ce déclencheur devient actif lorsqu'un post-message est reçu d'une page web. Il ouvre la voie à des interactions et des communications plus complexes au sein de votre application, favorisant ainsi l'engagement des utilisateurs.

: Améliorant votre capacité à recevoir des messages d'une WebView, ce déclencheur devient actif lorsqu'un post-message est reçu d'une page web. Il ouvre la voie à des interactions et des communications plus complexes au sein de votre application, favorisant ainsi l'engagement des utilisateurs. SCREEN_ON_BACK_BUTTON_PRESSED: L'ajout de ce déclencheur favorise une navigation plus intuitive de l'utilisateur dans votre application Android. Ce déclencheur s'active lorsque le bouton retour de l'appareil est pressé alors que votre application est à l'écran, ce qui vous permet de personnaliser le comportement, qu'il s'agisse de fermer l'écran actuel, d'en ouvrir un autre ou d'exécuter toute autre action souhaitée.

Ces nouveaux déclencheurs offrent des possibilités supplémentaires de personnalisation, d'interactivité et de fonctionnalité globale de l'application. Nous sommes convaincus que ces améliorations ne se contenteront pas d'amplifier votre productivité, mais qu'elles contribueront également à la création d'applications plus dynamiques, interactives et centrées sur l'utilisateur.

Nouveaux blocs

Nous sommes heureux de vous présenter l'inclusion de trois nouveaux blocs.

WebView PostMessage : Ce nouveau bloc vous permet d'envoyer des informations de votre application à une page web intégrée dans un composant WebView. L'utilisation du bloc WebView PostMessage peut améliorer l'interactivité et la complexité de votre application, en permettant une communication plus dynamique entre votre application et le contenu web, augmentant ainsi l'engagement de l'utilisateur.

: Ce nouveau bloc vous permet d'envoyer des informations de votre application à une page web intégrée dans un composant WebView. L'utilisation du bloc WebView PostMessage peut améliorer l'interactivité et la complexité de votre application, en permettant une communication plus dynamique entre votre application et le contenu web, augmentant ainsi l'engagement de l'utilisateur. WebView GoBack : L'introduction de ce bloc est une réponse directe à la nécessité de faciliter la navigation au sein du composant WebView. Le bloc WebView GoBack, lorsqu'il est déclenché, dirige le composant WebView vers la page web précédemment chargée. Cela facilite une expérience de navigation plus fluide et plus intuitive au sein de votre application, en s'alignant sur la navigation arrière familière que l'on trouve dans la plupart des navigateurs web.

: L'introduction de ce bloc est une réponse directe à la nécessité de faciliter la navigation au sein du composant WebView. Le bloc WebView GoBack, lorsqu'il est déclenché, dirige le composant WebView vers la page web précédemment chargée. Cela facilite une expérience de navigation plus fluide et plus intuitive au sein de votre application, en s'alignant sur la navigation arrière familière que l'on trouve dans la plupart des navigateurs web. Système : Appuyer sur le bouton Précédent : Afin d'offrir une expérience utilisateur plus cohérente, nous avons ajouté le bloc System : Appuyer sur le bouton Précédent. Ce bloc permet à votre application de répondre de manière appropriée lorsque le bouton de retour de l'appareil est pressé, permettant un système de navigation plus intuitif qui s'aligne sur le comportement standard d'Android.

: Afin d'offrir une expérience utilisateur plus cohérente, nous avons ajouté le bloc System : Appuyer sur le bouton Précédent. Ce bloc permet à votre application de répondre de manière appropriée lorsque le bouton de retour de l'appareil est pressé, permettant un système de navigation plus intuitif qui s'aligne sur le comportement standard d'Android. Bloc Obtenir les propriétés des écrans : Ce nouvel outil vous permet de récupérer l'état actuel et les propriétés d'un écran dans votre application. Qu'il s'agisse de comprendre l'état de la visibilité de l'écran, l'orientation ou d'autres propriétés, ce bloc fournira des informations en temps réel, favorisant des interactions d'application plus dynamiques et des processus de prise de décision basés sur les conditions actuelles de l'écran.

: Ce nouvel outil vous permet de récupérer l'état actuel et les propriétés d'un écran dans votre application. Qu'il s'agisse de comprendre l'état de la visibilité de l'écran, l'orientation ou d'autres propriétés, ce bloc fournira des informations en temps réel, favorisant des interactions d'application plus dynamiques et des processus de prise de décision basés sur les conditions actuelles de l'écran. Bloc de mise à jour des propriétés des écrans: Ce bloc vous permet de manipuler les propriétés de l'écran de manière dynamique. Que vous souhaitiez modifier la visibilité, l'orientation ou d'autres caractéristiques d'un écran, cet outil vous permettra d'adapter et d'optimiser les fonctionnalités de votre application et l'expérience utilisateur en réponse aux actions de l'utilisateur ou à d'autres événements.

Mise à jour pour Android

Nous avons le plaisir d'annoncer une mise à jour de notre plateforme Android : l'inclusion de la fonctionnalité Pinch to Zoom pour les images. Cette nouvelle fonctionnalité améliore l'interaction avec l'utilisateur en lui permettant de voir les images de plus près ou de plus loin grâce à de simples mouvements du doigt. Notre équipe a soigneusement développé cette fonction afin de préserver la qualité des images et les performances de l'application.

Mise à jour pour IOS

Ajout de la prise en charge en bloc des requêtes HTTP. Cette mise à jour étend les capacités de mise en réseau de vos applications, leur permettant d'interagir avec des serveurs et des API, d'envoyer et de recevoir des données, et bien plus encore. Grâce à la prise en charge des blocs de requêtes HTTP, vous pouvez désormais concevoir des applications plus dynamiques et connectées, ce qui enrichit l'expérience de l'utilisateur.

La vitesse de lancement des applications a été optimisée, ce qui multiplie par trois le processus d'initiation.

Mise à jour pour le web

L'inclusion de la prise en charge des paramètres de requête pour le bloc de requête HTTP. Cet ajout vous permet d'ajouter des paramètres de requête à vos demandes HTTP, facilitant ainsi des interactions plus précises et contrôlées avec le serveur. En utilisant Query Params, vous pouvez adapter vos requêtes pour récupérer des données spécifiques, ce qui améliore considérablement la fonctionnalité de votre application et l'expérience de l'utilisateur.

Prise en charge des modèles virtuels

La prise en charge des modèles virtuels améliore la flexibilité du traitement et de la présentation des données. Cette fonctionnalité permet une intégration transparente avec des sources de données externes et un traitement personnalisé des données sans être confiné à la structure de notre base de données. Les modèles virtuels débloquent divers cas d'utilisation et renforcent l'adaptabilité des applications modernes, élevant la performance de votre projet à un niveau supérieur.

Mises à jour générales

Ajout de la possibilité de créer des commentaires pour les blocs dans tous les éditeurs de BPs. Vous pouvez désormais incorporer des annotations tout au long du cycle de développement, ce qui améliore l'efficacité du flux de travail.

Ajout du bloc Format Number sur toutes les plateformes - web, backend et mobile. Cette fonctionnalité vous permet de manipuler les données numériques plus efficacement, en offrant des options pour personnaliser l'affichage des nombres en fonction de vos besoins. Qu'il s'agisse de contrôler le nombre de décimales, de définir le séparateur de décimales ou d'ajuster le séparateur de milliers, le bloc Format Number permet une présentation plus précise des données.

Le BP du concepteur mis à jour offre une navigation transparente entre les processus métier (BP) grâce à une fonction de double-clic, ce qui améliore l'efficacité et l'expérience de l'utilisateur. Cette approche rationalisée permet une intégration rapide des plans en tant que fonctions au sein d'autres plans, ce qui permet aux utilisateurs de créer des flux de travail complexes et interconnectés tout en conservant une interface professionnelle.

Le mois de mai a apporté des améliorations significatives, mais nous sommes déterminés à en faire encore plus au cours du mois à venir. Nous comptons sur votre soutien permanent - en nous signalant les problèmes, en proposant des concepts innovants et en approuvant les fonctions que vous jugez utiles. Votre participation nous permet d'affiner et d'améliorer constamment nos offres.