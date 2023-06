Nu we de maand mei afsluiten, is het tijd om een overzicht te geven van de updates en verbeteringen op AppMaster.io. Ons team heeft zich gericht op het verbeteren van de prestaties, het introduceren van nieuwe functies en het verfijnen van de gebruikerservaring. Deze update geeft een overzicht van de vooruitgang die deze maand is geboekt.

Nieuwe triggers

We zijn blij dat we een belangrijke update met je kunnen delen over de uitbreiding van ons triggeraanbod.

WebView onLoadStarted : Deze nieuwe trigger wordt geactiveerd zodra een WebView begint met het laden van een webpagina, zodat u het laadproces kunt bewaken en controleren, wat uiteindelijk resulteert in een meer naadloze gebruikerservaring.

: Deze nieuwe trigger wordt geactiveerd zodra een WebView begint met het laden van een webpagina, zodat u het laadproces kunt bewaken en controleren, wat uiteindelijk resulteert in een meer naadloze gebruikerservaring. WebView onLoadFinished : Deze trigger wordt geactiveerd wanneer een WebView het laden van een webpagina met succes heeft voltooid. Dankzij de integratie van deze trigger kun je acties instellen na het laden, zoals meldingen weergeven of andere onderdelen binnen je applicatie activeren.

: Deze trigger wordt geactiveerd wanneer een WebView het laden van een webpagina met succes heeft voltooid. Dankzij de integratie van deze trigger kun je acties instellen na het laden, zoals meldingen weergeven of andere onderdelen binnen je applicatie activeren. WebView onPostMessageReceived : Deze trigger verbetert je mogelijkheden om berichten te ontvangen van een WebView en wordt actief wanneer een postbericht wordt ontvangen van een webpagina. Dit maakt de weg vrij voor complexere interacties en communicatie binnen je applicatie, waardoor de betrokkenheid van gebruikers toeneemt.

: Deze trigger verbetert je mogelijkheden om berichten te ontvangen van een WebView en wordt actief wanneer een postbericht wordt ontvangen van een webpagina. Dit maakt de weg vrij voor complexere interacties en communicatie binnen je applicatie, waardoor de betrokkenheid van gebruikers toeneemt. SCREEN_ON_BACK_BUTTON_PRESSED: De toevoeging van deze trigger bevordert een meer intuïtieve gebruikersnavigatie binnen je Android app. Deze trigger wordt geactiveerd wanneer de terug-knop van het apparaat wordt ingedrukt terwijl je app op het scherm staat, waardoor je het gedrag kunt aanpassen om het huidige scherm te sluiten, een ander scherm te openen of een andere gewenste actie uit te voeren.

Deze nieuwe triggers bieden extra mogelijkheden voor maatwerk, interactiviteit en algemene applicatiefunctionaliteit. We zijn ervan overtuigd dat deze verbeteringen niet alleen je productiviteit zullen verhogen, maar ook zullen bijdragen aan het bouwen van meer dynamische, interactieve en gebruikersgerichte applicaties.

Nieuwe blokken

We zijn verheugd de toevoeging van drie nieuwe blokken te kunnen introduceren.

WebView PostMessage : Met dit nieuwe blok kun je informatie vanuit je applicatie naar een ingesloten webpagina sturen binnen een WebView-component. Door gebruik te maken van het WebView PostMessage-blok kunt u de interactiviteit en complexiteit van uw toepassing verbeteren en een dynamischere communicatie tussen uw toepassing en webinhoud mogelijk maken, waardoor de betrokkenheid van de gebruiker toeneemt.

: Met dit nieuwe blok kun je informatie vanuit je applicatie naar een ingesloten webpagina sturen binnen een WebView-component. Door gebruik te maken van het WebView PostMessage-blok kunt u de interactiviteit en complexiteit van uw toepassing verbeteren en een dynamischere communicatie tussen uw toepassing en webinhoud mogelijk maken, waardoor de betrokkenheid van de gebruiker toeneemt. WebView GoBack : De introductie van dit blok is een direct antwoord op het vergemakkelijken van betere navigatie binnen de WebView component. Wanneer het WebView GoBack-blok wordt geactiveerd, stuurt het de WebView-component terug naar de eerder geladen webpagina. Dit zorgt voor een vlottere en meer intuïtieve browse-ervaring binnen uw toepassing, in lijn met de vertrouwde terug-navigatie die u in de meeste webbrowsers terugvindt.

: De introductie van dit blok is een direct antwoord op het vergemakkelijken van betere navigatie binnen de WebView component. Wanneer het WebView GoBack-blok wordt geactiveerd, stuurt het de WebView-component terug naar de eerder geladen webpagina. Dit zorgt voor een vlottere en meer intuïtieve browse-ervaring binnen uw toepassing, in lijn met de vertrouwde terug-navigatie die u in de meeste webbrowsers terugvindt. Systeem: Druk op de knop Terug : Om een meer samenhangende gebruikerservaring te bieden, hebben we het blok System: Druk op terug-knop toegevoegd. Met dit blok kan je applicatie op de juiste manier reageren wanneer de terug-knop van het apparaat wordt ingedrukt, waardoor een meer intuïtief navigatiesysteem mogelijk wordt dat is afgestemd op het standaardgedrag van Android.

: Om een meer samenhangende gebruikerservaring te bieden, hebben we het blok System: Druk op terug-knop toegevoegd. Met dit blok kan je applicatie op de juiste manier reageren wanneer de terug-knop van het apparaat wordt ingedrukt, waardoor een meer intuïtief navigatiesysteem mogelijk wordt dat is afgestemd op het standaardgedrag van Android. Haal eigenschappen blok voor schermen : Met deze nieuwe tool kun je de huidige status en eigenschappen van een scherm ophalen binnen je applicatie. Of het nu gaat om inzicht in de status van de zichtbaarheid, oriëntatie of andere eigenschappen van het scherm, dit blok biedt realtime informatie en bevordert meer dynamische app-interacties en besluitvormingsprocessen op basis van de huidige schermomstandigheden.

: Met deze nieuwe tool kun je de huidige status en eigenschappen van een scherm ophalen binnen je applicatie. Of het nu gaat om inzicht in de status van de zichtbaarheid, oriëntatie of andere eigenschappen van het scherm, dit blok biedt realtime informatie en bevordert meer dynamische app-interacties en besluitvormingsprocessen op basis van de huidige schermomstandigheden. Blok Eigenschappen bijwerken voor schermen: Dit blok geeft je de mogelijkheid om eigenschappen van schermen dynamisch te manipuleren. Of je nu de zichtbaarheid, oriëntatie of andere eigenschappen van een scherm wilt wijzigen, met deze tool kun je de functionaliteit en gebruikerservaring van je applicatie aanpassen en optimaliseren in reactie op gebruikersacties of andere gebeurtenissen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

We zijn verheugd om een update aan te kondigen voor ons Android platform: de toevoeging van Pinch to Zoom functionaliteit voor afbeeldingen. Deze nieuwe functie verbetert de gebruikersinteractie door het mogelijk te maken afbeeldingen van dichterbij of breder te bekijken door middel van eenvoudige vingerbewegingen. Ons team heeft deze functie zorgvuldig ontwikkeld om de beeldkwaliteit en de prestaties van de applicatie te behouden.

De toevoeging van blokondersteuning voor HTTP-verzoeken. Deze upgrade breidt de netwerkmogelijkheden van je apps uit, waardoor ze kunnen communiceren met servers en API's, gegevens kunnen verzenden en ontvangen en nog veel meer. Met ondersteuning voor HTTP-verzoeken kun je nu dynamischere en meer verbonden applicaties ontwerpen, die je gebruikerservaring verrijken.

De snelheid waarmee applicaties worden gestart is geoptimaliseerd, wat resulteert in een drievoudige versnelling van het opstartproces.

De opname van ondersteuning voor Query Params voor het HTTP Request-blok. Met deze toevoeging kun je queryparameters toevoegen aan je HTTP-verzoeken, waardoor je preciezere en beter gecontroleerde serverinteracties kunt uitvoeren. Door Query Params te gebruiken, kun je je verzoeken aanpassen om specifieke gegevens op te halen, waardoor de functionaliteit van je app en de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren.

Ondersteuning voor virtuele modellen

Ondersteuning voor virtuele modellen - meer flexibiliteit voor gegevensverwerking en -presentatie. Deze functie maakt naadloze integratie met externe gegevensbronnen en aangepaste gegevensverwerking mogelijk zonder beperkt te zijn tot onze databasestructuur. Virtuele modellen ontsluiten diverse use-cases en versterken de aanpasbaarheid voor moderne applicaties, waardoor de prestaties van je project naar een hoger niveau worden getild.

De mogelijkheid is toegevoegd om commentaar te maken voor blokken in alle BP-editors. U kunt nu annotaties opnemen in de hele ontwikkelcyclus, waardoor de efficiëntie van de workflow toeneemt.

De toevoeging van het blok Format Number op alle platforms - web, backend en mobiel. Met deze functie kun je numerieke gegevens efficiënter manipuleren en de weergave van getallen aanpassen aan je behoeften. Of je nu het aantal decimalen regelt, het decimaalscheidingsteken definieert of het duizendtallenscheidingsteken aanpast, met het blok Getal opmaken kun je gegevens nauwkeuriger presenteren.

De bijgewerkte BP van de ontwerper biedt naadloze navigatie tussen bedrijfsprocessen (BP's) via een dubbelklikfunctie, wat de efficiëntie en gebruikerservaring verbetert. Deze gestroomlijnde aanpak zorgt voor een snelle integratie van blauwdrukken als functies binnen andere, zodat gebruikers complexe, onderling verbonden workflows kunnen bouwen met behoud van een professionele interface.

Mei bracht belangrijke verbeteringen, maar we zijn vastbesloten om de komende maand nog meer te bereiken. We zijn afhankelijk van uw voortdurende steun - het melden van fouten, het voorstellen van innovatieve concepten en het onderschrijven van de functies die u waardevol vindt. Uw betrokkenheid helpt ons om ons aanbod voortdurend te verfijnen en te upgraden.