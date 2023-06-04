مع اقترابنا من نهاية شهر مايو ، حان الوقت لمراجعة التحديثات والتطورات التي تم إجراؤها في AppMaster.io. ركز فريقنا على تحسين الأداء وتقديم ميزات جديدة وتحسين تجارب المستخدم. يوفر هذا التحديث نظرة عامة على التقدم المحرز هذا الشهر.

مشغلات جديدة

يسعدنا أن نشارككم تحديثًا هامًا يتعلق بتوسيع عروضنا المحفزة.

WebView onLoadStarted : يتم تنشيط هذا المشغل الجديد بمجرد أن يبدأ WebView في تحميل صفحة ويب ، مما يمنحك القدرة على مراقبة عملية التحميل والتحكم فيها ، مما يؤدي في النهاية إلى تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

: يتم تنشيط هذا المشغل الجديد بمجرد أن يبدأ WebView في تحميل صفحة ويب ، مما يمنحك القدرة على مراقبة عملية التحميل والتحكم فيها ، مما يؤدي في النهاية إلى تجربة مستخدم أكثر سلاسة. WebView onLoadFinished : يتم تنشيط هذا المشغل عندما يكمل WebView بنجاح تحميل صفحة ويب. يتيح لك دمج هذا المشغل إنشاء إجراءات ما بعد التحميل ، مثل عرض الإشعارات أو تشغيل المكونات الأخرى داخل التطبيق الخاص بك.

: يتم تنشيط هذا المشغل عندما يكمل WebView بنجاح تحميل صفحة ويب. يتيح لك دمج هذا المشغل إنشاء إجراءات ما بعد التحميل ، مثل عرض الإشعارات أو تشغيل المكونات الأخرى داخل التطبيق الخاص بك. WebView onPostMessageReceived : تعزيز قدرتك على تلقي الرسائل من WebView ، يصبح هذا المشغل نشطًا عند تلقي رسالة نشر من صفحة ويب. هذا يمهد الطريق لتفاعلات واتصالات أكثر تعقيدًا داخل تطبيقك ، مما يؤدي إلى تفاعل المستخدم.

: تعزيز قدرتك على تلقي الرسائل من WebView ، يصبح هذا المشغل نشطًا عند تلقي رسالة نشر من صفحة ويب. هذا يمهد الطريق لتفاعلات واتصالات أكثر تعقيدًا داخل تطبيقك ، مما يؤدي إلى تفاعل المستخدم. SCREEN_ON_BACK_BUTTON_PRESSED : تعمل إضافة هذا المشغل على تعزيز تنقل المستخدم بشكل أكثر سهولة داخل تطبيق Android. يتم تنشيط هذا المشغل عند الضغط على زر الرجوع بالجهاز أثناء وجود تطبيقك على الشاشة ، مما يسمح لك بتخصيص السلوك ، سواء لإغلاق الشاشة الحالية ، أو فتح شاشة مختلفة ، أو تنفيذ أي إجراء آخر مطلوب.

توفر هذه المشغلات الجديدة فرصًا إضافية للتخصيص والتفاعل ووظائف التطبيق الشاملة. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذه التحسينات لن تؤدي فقط إلى تضخيم إنتاجيتك ، بل ستساهم أيضًا في بناء تطبيقات أكثر ديناميكية وتفاعلية ومتمحورة حول المستخدم.

كتل جديدة

نحن متحمسون لتقديم إدراج ثلاث كتل جديدة.

WebView PostMessage : تمكّنك هذه الكتلة الجديدة من إرسال معلومات من تطبيقك إلى صفحة ويب مضمنة داخل مكون WebView. يمكن أن تؤدي الاستفادة من كتلة WebView PostMessage إلى تعزيز تفاعل وتعقيد تطبيقك ، مما يسمح باتصال أكثر ديناميكية بين التطبيق ومحتوى الويب ، وبالتالي زيادة مشاركة المستخدم.

: تمكّنك هذه الكتلة الجديدة من إرسال معلومات من تطبيقك إلى صفحة ويب مضمنة داخل مكون WebView. يمكن أن تؤدي الاستفادة من كتلة WebView PostMessage إلى تعزيز تفاعل وتعقيد تطبيقك ، مما يسمح باتصال أكثر ديناميكية بين التطبيق ومحتوى الويب ، وبالتالي زيادة مشاركة المستخدم. WebView GoBack : مقدمة هذه الكتلة هي استجابة مباشرة لتسهيل التنقل بشكل أفضل داخل مكون WebView. تقوم كتلة WebView GoBack ، عند تشغيلها ، بتوجيه مكون WebView للعودة إلى صفحة الويب التي تم تحميلها مسبقًا. هذا يسهل تجربة تصفح أكثر سلاسة وبديهية داخل التطبيق الخاص بك ، بما يتماشى مع التنقل الخلفي المألوف الموجود في معظم متصفحات الويب.

: مقدمة هذه الكتلة هي استجابة مباشرة لتسهيل التنقل بشكل أفضل داخل مكون WebView. تقوم كتلة WebView GoBack ، عند تشغيلها ، بتوجيه مكون WebView للعودة إلى صفحة الويب التي تم تحميلها مسبقًا. هذا يسهل تجربة تصفح أكثر سلاسة وبديهية داخل التطبيق الخاص بك ، بما يتماشى مع التنقل الخلفي المألوف الموجود في معظم متصفحات الويب. النظام: اضغط على زر الرجوع : في خطوة لتوفير تجربة مستخدم أكثر تماسكًا ، أضفنا النظام: اضغط على زر الرجوع بلوك. يسمح هذا الحظر لتطبيقك بالاستجابة بشكل مناسب عند الضغط على زر الرجوع بالجهاز ، مما يتيح نظام تنقل أكثر سهولة يتوافق مع سلوك Android القياسي.

: في خطوة لتوفير تجربة مستخدم أكثر تماسكًا ، أضفنا النظام: اضغط على زر الرجوع بلوك. يسمح هذا الحظر لتطبيقك بالاستجابة بشكل مناسب عند الضغط على زر الرجوع بالجهاز ، مما يتيح نظام تنقل أكثر سهولة يتوافق مع سلوك Android القياسي. الحصول على كتلة خصائص للشاشات : تمكنك هذه الأداة الجديدة من استرداد الحالة والخصائص الحالية للشاشة داخل التطبيق الخاص بك. سواء أكان فهم حالة رؤية الشاشة أو الاتجاه أو الخصائص الأخرى ، ستوفر هذه الكتلة معلومات في الوقت الفعلي ، وتعزز تفاعلات التطبيق الديناميكية وعمليات صنع القرار بناءً على ظروف الشاشة الحالية.

: تمكنك هذه الأداة الجديدة من استرداد الحالة والخصائص الحالية للشاشة داخل التطبيق الخاص بك. سواء أكان فهم حالة رؤية الشاشة أو الاتجاه أو الخصائص الأخرى ، ستوفر هذه الكتلة معلومات في الوقت الفعلي ، وتعزز تفاعلات التطبيق الديناميكية وعمليات صنع القرار بناءً على ظروف الشاشة الحالية. كتلة تحديث الخصائص للشاشات : تمنحك هذه الكتلة القدرة على معالجة خصائص الشاشة ديناميكيًا. سواء كنت ترغب في تعديل الرؤية أو الاتجاه أو الخصائص الأخرى للشاشة ، ستتيح لك هذه الأداة تكييف وتحسين وظائف التطبيق وتجربة المستخدم استجابةً لإجراءات المستخدم أو الأحداث الأخرى.

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تحديث لنظام Android

يسعدنا أن نعلن عن تحديث لمنصة Android الخاصة بنا: تضمين وظيفة Pinch to Zoom للصور. تعمل هذه الميزة الجديدة على تحسين تفاعل المستخدم من خلال تمكين نظرة أقرب أو عرض أوسع للصور من خلال حركات الأصابع البسيطة. طور فريقنا هذه الوظيفة بعناية للحفاظ على جودة الصورة وأداء التطبيق.

تحديث لـ IOS

إضافة دعم الحظر لطلبات HTTP. تعمل هذه الترقية على توسيع إمكانات الشبكات لتطبيقاتك ، مما يسمح لها بالتفاعل مع الخوادم وواجهات برمجة التطبيقات ، وإرسال البيانات واستلامها ، وغير ذلك الكثير. مع دعم حظر طلب HTTP ، يمكنك الآن تصميم تطبيقات أكثر ديناميكية ومتصلة ، مما يثري تجربة المستخدم الخاصة بك.

تم تحسين سرعة تشغيل التطبيق ، مما أدى إلى تسارع ثلاثي في عملية البدء.

تحديث للويب

تضمين دعم Query Params لكتلة طلب HTTP. تتيح لك هذه الإضافة إلحاق معلمات الاستعلام بطلبات HTTP الخاصة بك ، مما يسهل تفاعلات الخادم بشكل أكثر دقة وتحكمًا. باستخدام Query Params ، يمكنك تخصيص طلباتك لاسترداد بيانات محددة ، مما يؤدي إلى تحسين وظائف التطبيق وتجربة المستخدم بشكل ملحوظ.

دعم النموذج الافتراضي

دعم النموذج الافتراضي - تعزيز المرونة لمعالجة البيانات وعرضها. تسمح هذه الميزة بالتكامل السلس مع مصادر البيانات الخارجية ومعالجة البيانات المخصصة دون التقيد ببنية قاعدة البيانات الخاصة بنا. تفتح النماذج الافتراضية حالات الاستخدام المتنوعة وتعزز القدرة على التكيف مع التطبيقات الحديثة ، مما يرفع أداء مشروعك إلى المستوى التالي.

تحديثات عامة

تمت إضافة القدرة على إنشاء تعليقات للكتل في جميع محرري BPs. لقد تم تمكينك الآن لدمج التعليقات التوضيحية طوال دورة التطوير ، مما يعزز كفاءة سير العمل.

إضافة كتلة رقم التنسيق عبر جميع الأنظمة الأساسية - الويب والخلفية والجوال. تسمح لك هذه الميزة بمعالجة البيانات الرقمية بشكل أكثر كفاءة ، وتوفر خيارات لتخصيص عرض الأرقام وفقًا لاحتياجاتك. سواء كان الأمر يتعلق بالتحكم في عدد المنازل العشرية ، أو تحديد الفاصل العشري ، أو ضبط فاصل الآلاف ، فإن كتلة رقم التنسيق تتيح عرضًا أكثر دقة للبيانات.

يوفر BP الخاص بالمصمم المحدث تنقلًا سلسًا بين عمليات الأعمال (BPs) من خلال ميزة النقر المزدوج ، مما يعزز الكفاءة وتجربة المستخدم. يسمح هذا النهج المبسط بالتكامل السريع للمخططات كوظائف داخل الآخرين ، مما يمكّن المستخدمين من بناء تدفقات عمل معقدة ومترابطة مع الحفاظ على واجهة احترافية.

قد جلبت تحسينات كبيرة ، لكننا مصممون على تحقيق المزيد في الشهر المقبل. نحن نعتمد على دعمك المستمر - الإبلاغ عن مواطن الخلل ، واقتراح المفاهيم المبتكرة ، وتأييد الوظائف التي تجدها ذات قيمة. تساعدنا مشاركتك في تحسين عروضنا وترقيتها باستمرار.