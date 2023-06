Ao encerrarmos o mês de Maio, é altura de rever as actualizações e os avanços feitos em AppMaster.io. A nossa equipa tem-se concentrado em melhorar o desempenho, introduzir novas funcionalidades e aperfeiçoar as experiências dos utilizadores. Esta atualização fornece uma visão geral do progresso feito neste mês.

Novos accionadores

Temos o prazer de partilhar consigo uma actualização significativa relativa à expansão das nossas ofertas de accionadores.

WebView onLoadStarted : Este novo accionador é activado assim que um WebView começa a carregar uma página Web, dando-lhe a capacidade de monitorizar e controlar o processo de carregamento, o que resulta numa experiência de utilizador mais fluida.

: Este novo accionador é activado assim que um WebView começa a carregar uma página Web, dando-lhe a capacidade de monitorizar e controlar o processo de carregamento, o que resulta numa experiência de utilizador mais fluida. WebView onLoadFinished : Este accionador é activado quando uma WebView conclui com êxito o carregamento de uma página Web. A integração deste accionador permite-lhe estabelecer acções após o carregamento, como a apresentação de notificações ou o accionamento de outros componentes da sua aplicação.

: Este accionador é activado quando uma WebView conclui com êxito o carregamento de uma página Web. A integração deste accionador permite-lhe estabelecer acções após o carregamento, como a apresentação de notificações ou o accionamento de outros componentes da sua aplicação. WebView onPostMessageReceived : Melhorando a sua capacidade de receber mensagens de um WebView, este accionador torna-se activo quando uma mensagem de correio é recebida de uma página Web. Isto abre caminho a interacções e comunicações mais complexas dentro da sua aplicação, promovendo o envolvimento do utilizador.

: Melhorando a sua capacidade de receber mensagens de um WebView, este accionador torna-se activo quando uma mensagem de correio é recebida de uma página Web. Isto abre caminho a interacções e comunicações mais complexas dentro da sua aplicação, promovendo o envolvimento do utilizador. SCREEN_ON_BACK_BUTTON_PRESSED: A adição deste accionador promove uma navegação mais intuitiva do utilizador na sua aplicação Android. Este accionador é activado quando o botão de retrocesso do dispositivo é premido enquanto a sua aplicação está no ecrã, permitindo-lhe personalizar o comportamento, seja para fechar o ecrã actual, abrir um diferente ou executar qualquer outra acção desejada.

Estes novos accionadores oferecem oportunidades adicionais de personalização, interactividade e funcionalidade geral da aplicação. Acreditamos firmemente que estas melhorias não só aumentarão a sua produtividade, como também contribuirão para a criação de aplicações mais dinâmicas, interactivas e centradas no utilizador.

Novos blocos

Temos o prazer de apresentar a inclusão de três novos blocos.

WebView PostMessage : Este novo bloco permite-lhe enviar informações da sua aplicação para uma página Web incorporada num componente WebView. A utilização do bloco WebView PostMessage pode aumentar a interactividade e a complexidade da sua aplicação, permitindo uma comunicação mais dinâmica entre a sua aplicação e o conteúdo Web, aumentando assim o envolvimento do utilizador.

: Este novo bloco permite-lhe enviar informações da sua aplicação para uma página Web incorporada num componente WebView. A utilização do bloco WebView PostMessage pode aumentar a interactividade e a complexidade da sua aplicação, permitindo uma comunicação mais dinâmica entre a sua aplicação e o conteúdo Web, aumentando assim o envolvimento do utilizador. WebView GoBack : A introdução deste bloco é uma resposta directa à necessidade de facilitar uma melhor navegação na componente WebView. O bloco WebView GoBack, quando accionado, orienta o componente WebView para navegar de volta à página Web previamente carregada. Isto facilita uma experiência de navegação mais suave e intuitiva dentro da aplicação, alinhando-se com a navegação para trás familiar encontrada na maioria dos navegadores da Web.

: A introdução deste bloco é uma resposta directa à necessidade de facilitar uma melhor navegação na componente WebView. O bloco WebView GoBack, quando accionado, orienta o componente WebView para navegar de volta à página Web previamente carregada. Isto facilita uma experiência de navegação mais suave e intuitiva dentro da aplicação, alinhando-se com a navegação para trás familiar encontrada na maioria dos navegadores da Web. Sistema: Pressione o botão Voltar : Para proporcionar uma experiência de utilizador mais coerente, adicionámos o bloco System: Press Back Button. Esse bloco permite que seu aplicativo responda adequadamente quando o botão Voltar do dispositivo é pressionado, permitindo um sistema de navegação mais intuitivo que se alinha ao comportamento padrão do Android.

: Para proporcionar uma experiência de utilizador mais coerente, adicionámos o bloco System: Press Back Button. Esse bloco permite que seu aplicativo responda adequadamente quando o botão Voltar do dispositivo é pressionado, permitindo um sistema de navegação mais intuitivo que se alinha ao comportamento padrão do Android. Bloco Obter propriedades para ecrãs : Esta nova ferramenta permite-lhe obter o estado actual e as propriedades de um ecrã na sua aplicação. Quer se trate de compreender o estado da visibilidade do ecrã, da orientação ou de outras propriedades, este bloco fornecerá informações em tempo real, promovendo interacções mais dinâmicas da aplicação e processos de tomada de decisões com base nas condições actuais do ecrã.

: Esta nova ferramenta permite-lhe obter o estado actual e as propriedades de um ecrã na sua aplicação. Quer se trate de compreender o estado da visibilidade do ecrã, da orientação ou de outras propriedades, este bloco fornecerá informações em tempo real, promovendo interacções mais dinâmicas da aplicação e processos de tomada de decisões com base nas condições actuais do ecrã. Bloco Atualizar propriedades para telas: Este bloco permite-lhe manipular as propriedades do ecrã de forma dinâmica. Quer pretenda modificar a visibilidade, a orientação ou outras características de um ecrã, esta ferramenta permite-lhe adaptar e optimizar a funcionalidade da sua aplicação e a experiência do utilizador em resposta às acções do utilizador ou a outros eventos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Actualização para Android

Temos o prazer de anunciar uma actualização para a nossa plataforma Android: a inclusão da funcionalidade Pinch to Zoom para imagens. Esta nova funcionalidade melhora a interacção do utilizador ao permitir uma visão mais próxima ou mais ampla das imagens através de simples movimentos dos dedos. A nossa equipa desenvolveu cuidadosamente esta função para manter a qualidade da imagem e o desempenho da aplicação.

Actualização para IOS

A adição de suporte de blocos para pedidos HTTP. Esta actualização expande as capacidades de rede das suas aplicações, permitindo-lhes interagir com servidores e APIs, enviar e receber dados e muito mais. Com o suporte de blocos de Pedidos HTTP, pode agora conceber aplicações mais dinâmicas e ligadas, enriquecendo a experiência do utilizador.

A velocidade de lançamento da aplicação foi optimizada, resultando numa aceleração de três vezes no seu processo de iniciação.

Actualização para a Web

A inclusão do suporte a Query Params para o bloco HTTP Request. Esta adição permite-lhe anexar parâmetros de consulta aos seus pedidos HTTP, facilitando interacções mais precisas e controladas com o servidor. Ao utilizar Query Params, pode adaptar os seus pedidos para obter dados específicos, melhorando significativamente a funcionalidade da sua aplicação e a experiência do utilizador.

Suporte de modelos virtuais

Suporte de modelo virtual - aumenta a flexibilidade para o processamento e apresentação de dados. Esta funcionalidade permite uma integração perfeita com fontes de dados externas e o tratamento de dados personalizados sem estar confinado à nossa estrutura de base de dados. Os modelos virtuais desbloqueiam diversos casos de utilização e reforçam a adaptabilidade das aplicações modernas, elevando o desempenho do seu projecto para o nível seguinte.

Actualizações gerais

Adicionada a capacidade de criar comentários para blocos em todos os editores de BPs. Agora é possível incorporar anotações ao longo do ciclo de desenvolvimento, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho.

A adição do bloco Formatar número em todas as plataformas - web, backend e móvel. Esta funcionalidade permite-lhe manipular dados numéricos de forma mais eficiente, oferecendo opções para personalizar a apresentação de números de acordo com as suas necessidades. Quer se trate de controlar o número de casas decimais, definir o separador decimal ou ajustar o separador de milhares, o bloco Formatar número permite uma apresentação mais precisa dos dados.

O BP do designer actualizado oferece uma navegação perfeita entre processos empresariais (BPs) através de uma funcionalidade de duplo clique, melhorando a eficiência e a experiência do utilizador. Esta abordagem simplificada permite a rápida integração de esquemas como funções dentro de outros, permitindo aos utilizadores criar fluxos de trabalho complexos e interligados, mantendo uma interface profissional.

O mês de Maio trouxe melhorias significativas, mas estamos determinados a fazer ainda mais no próximo mês. Dependemos do seu apoio contínuo - comunicando falhas, propondo conceitos inovadores e apoiando as funções que considera valiosas. O seu envolvimento ajuda-nos a aperfeiçoar e actualizar constantemente as nossas ofertas.