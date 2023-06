Alla fine del mese di maggio, è giunto il momento di rivedere gli aggiornamenti e i progressi compiuti da AppMaster.io. Il nostro team si è concentrato sul miglioramento delle prestazioni, sull'introduzione di nuove funzionalità e sul perfezionamento dell'esperienza utente. Questo aggiornamento fornisce una panoramica dei progressi compiuti questo mese.

Nuovi trigger

Siamo lieti di condividere con voi un aggiornamento significativo riguardante l'espansione della nostra offerta di trigger.

WebView onLoadStarted : Questo nuovo trigger si attiva non appena una WebView inizia il caricamento di una pagina web, dando la possibilità di monitorare e controllare il processo di caricamento, con il risultato di un'esperienza utente più fluida.

: Questo trigger si attiva quando una WebView ha completato con successo il caricamento di una pagina web. L'integrazione di questo trigger consente di stabilire azioni successive al caricamento, come la visualizzazione di notifiche o l'attivazione di altri componenti dell'applicazione.

: Per migliorare la capacità di ricevere messaggi da una WebView, questo trigger si attiva quando viene ricevuto un messaggio post da una pagina web. Ciò apre la strada a interazioni e comunicazioni più complesse all'interno dell'applicazione, favorendo il coinvolgimento degli utenti.

: L'aggiunta di questo trigger favorisce una navigazione più intuitiva all'interno dell'applicazione Android. Questo trigger si attiva quando viene premuto il pulsante indietro del dispositivo mentre la vostra app è sullo schermo, consentendovi di personalizzare il comportamento, sia per chiudere la schermata corrente, sia per aprirne un'altra o per eseguire qualsiasi altra azione desiderata.

Questi nuovi trigger offrono ulteriori opportunità di personalizzazione, interattività e funzionalità complessiva dell'applicazione. Siamo convinti che questi miglioramenti non solo aumenteranno la vostra produttività, ma contribuiranno anche a creare applicazioni più dinamiche, interattive e incentrate sull'utente.

Nuovi blocchi

Siamo lieti di presentare l'inclusione di tre nuovi blocchi.

WebView PostMessage : Questo nuovo blocco consente di inviare informazioni dall'applicazione a una pagina web incorporata in un componente WebView. L'utilizzo del blocco WebView PostMessage può migliorare l'interattività e la complessità dell'applicazione, consentendo una comunicazione più dinamica tra l'applicazione e il contenuto web e aumentando così il coinvolgimento degli utenti.

: L'introduzione di questo blocco è una risposta diretta alla necessità di facilitare la navigazione all'interno del componente WebView. Il blocco WebView GoBack, quando viene attivato, indirizza il componente WebView a tornare alla pagina web precedentemente caricata. Ciò facilita un'esperienza di navigazione più fluida e intuitiva all'interno dell'applicazione, in linea con la familiare navigazione a ritroso presente nella maggior parte dei browser web.

: Per offrire un'esperienza utente più coerente, abbiamo aggiunto il blocco System: Press Back Button. Questo blocco consente all'applicazione di rispondere in modo appropriato quando viene premuto il pulsante indietro del dispositivo, consentendo un sistema di navigazione più intuitivo e in linea con il comportamento standard di Android.

: Questo nuovo strumento consente di recuperare lo stato attuale e le proprietà di una schermata all'interno dell'applicazione. Sia che si tratti di capire lo stato della visibilità dello schermo, l'orientamento o altre proprietà, questo blocco fornirà informazioni in tempo reale, favorendo interazioni più dinamiche con l'applicazione e processi decisionali basati sulle condizioni attuali dello schermo.

Blocco Aggiornamento delle proprietà per le schermate: Questo blocco consente di manipolare le proprietà dello schermo in modo dinamico. Se si desidera modificare la visibilità, l'orientamento o altre caratteristiche di una schermata, questo strumento consente di adattare e ottimizzare la funzionalità e l'esperienza utente dell'applicazione in risposta alle azioni dell'utente o ad altri eventi.

Aggiornamento per Android

Siamo lieti di annunciare un aggiornamento della nostra piattaforma Android: l'inclusione della funzionalità Pinch to Zoom per le immagini. Questa nuova funzione migliora l'interazione con l'utente, consentendo una visione più ravvicinata o più ampia delle immagini attraverso semplici movimenti del dito. Il nostro team ha sviluppato con cura questa funzione per mantenere la qualità delle immagini e le prestazioni dell'applicazione.

Aggiornamento per IOS

Aggiunta del supporto di blocco per le richieste HTTP. Questo aggiornamento espande le capacità di rete delle vostre applicazioni, consentendo loro di interagire con server e API, inviare e ricevere dati e molto altro ancora. Grazie al supporto del blocco delle richieste HTTP, è ora possibile progettare applicazioni più dinamiche e connesse, arricchendo l'esperienza dell'utente.

La velocità di lancio delle applicazioni è stata ottimizzata, con una conseguente accelerazione di tre volte del processo di avvio.

Aggiornamento per il web

L'inclusione del supporto di Query Params per il blocco HTTP Request. Questa aggiunta consente di aggiungere parametri di interrogazione alle richieste HTTP, facilitando interazioni più precise e controllate con il server. Utilizzando i Query Params, è possibile personalizzare le richieste per recuperare dati specifici, migliorando in modo significativo la funzionalità e l'esperienza utente dell'applicazione.

Supporto per i modelli virtuali

Supporto per i modelli virtuali: maggiore flessibilità per l'elaborazione e la presentazione dei dati. Questa funzione consente una perfetta integrazione con fonti di dati esterne e una gestione personalizzata dei dati senza essere confinati nella struttura del database. I modelli virtuali sbloccano diversi casi d'uso e rafforzano l'adattabilità delle applicazioni moderne, elevando le prestazioni del progetto a un livello superiore.

Aggiornamenti generali

Aggiunta la possibilità di creare commenti per i blocchi in tutti gli editor BP. Ora è possibile incorporare annotazioni in tutto il ciclo di sviluppo, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.

Aggiunta del blocco Formato numero su tutte le piattaforme: web, backend e mobile. Questa funzione consente di manipolare i dati numerici in modo più efficiente, offrendo opzioni per personalizzare la visualizzazione dei numeri in base alle proprie esigenze. Che si tratti di controllare il numero di cifre decimali, di definire il separatore decimale o di regolare il separatore delle migliaia, il blocco Format Number consente una presentazione più precisa dei dati.

Il BP aggiornato del progettista offre una navigazione senza soluzione di continuità tra i processi aziendali (BP) attraverso una funzione di doppio clic, migliorando l'efficienza e l'esperienza dell'utente. Questo approccio semplificato permette di integrare rapidamente i progetti come funzioni all'interno di altri, consentendo agli utenti di creare flussi di lavoro complessi e interconnessi mantenendo un'interfaccia professionale.

Maggio ha portato miglioramenti significativi, ma siamo determinati a fare ancora di più nel prossimo mese. Dipendiamo dal vostro continuo supporto - segnalandoci problemi, proponendo concetti innovativi e approvando le funzioni che ritenete preziose. Il vostro coinvolgimento ci aiuta a perfezionare e aggiornare costantemente le nostre offerte.