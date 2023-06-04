Завершая май, пришло время проанализировать обновления и улучшения, сделанные на платформе AppMaster.io. Наша команда была сосредоточена на повышении производительности, внедрении новых функций и совершенствовании пользовательского опыта. В этом обновлении представлен обзор прогресса, достигнутого в этом месяце.

Новые триггеры

Мы рады поделиться с вами значительным обновлением, касающимся расширения наших предложений по триггерам.

WebView onLoadStarted : Этот новый триггер активируется, как только WebView начинает загрузку веб-страницы, предоставляя вам возможность отслеживать и контролировать процесс загрузки, что в конечном итоге приводит к более плавному взаимодействию с пользователем.

: Этот новый триггер активируется, как только WebView начинает загрузку веб-страницы, предоставляя вам возможность отслеживать и контролировать процесс загрузки, что в конечном итоге приводит к более плавному взаимодействию с пользователем. WebView onLoadFinished : Этот триггер активируется, когда WebView успешно завершает загрузку веб-страницы. Интеграция этого триггера позволяет выполнять действия после загрузки, такие как отображение уведомлений или запуск других компонентов в вашем приложении.

: Этот триггер активируется, когда WebView успешно завершает загрузку веб-страницы. Интеграция этого триггера позволяет выполнять действия после загрузки, такие как отображение уведомлений или запуск других компонентов в вашем приложении. WebView onPostMessageReceived : Расширяя возможности получения сообщений от WebView, этот триггер становится активным при получении сообщения от веб-страницы. Это открывает путь для более сложных взаимодействий и коммуникаций в вашем приложении, повышая вовлеченность пользователей.

: Расширяя возможности получения сообщений от WebView, этот триггер становится активным при получении сообщения от веб-страницы. Это открывает путь для более сложных взаимодействий и коммуникаций в вашем приложении, повышая вовлеченность пользователей. SCREEN_ON_BACK_BUTTON_PRESSED: Добавление этого триггера способствует более интуитивной навигации пользователя в вашем приложении для Android. Этот триггер активируется при нажатии кнопки "назад" на устройстве, когда ваше приложение находится на экране, позволяя вам настроить поведение, будь то закрытие текущего экрана, открытие другого экрана или выполнение любого другого желаемого действия.

Эти новые триггеры открывают дополнительные возможности для настройки, интерактивности и общей функциональности приложения. Мы уверены, что эти усовершенствования не только повысят вашу производительность, но и будут способствовать созданию более динамичных, интерактивных и ориентированных на пользователя приложений.

Новые блоки

Мы рады представить вам включение трех новых блоков.

WebView PostMessage : Этот новый блок позволяет отправлять информацию из приложения на встроенную веб-страницу в компоненте WebView. Использование блока WebView PostMessage может повысить интерактивность и сложность вашего приложения, обеспечивая более динамичную связь между вашим приложением и веб-контентом, тем самым повышая вовлеченность пользователей.

: Этот новый блок позволяет отправлять информацию из приложения на встроенную веб-страницу в компоненте WebView. Использование блока WebView PostMessage может повысить интерактивность и сложность вашего приложения, обеспечивая более динамичную связь между вашим приложением и веб-контентом, тем самым повышая вовлеченность пользователей. WebView GoBack : Появление этого блока является прямым ответом на необходимость улучшения навигации в компоненте WebView. Блок WebView GoBack при срабатывании направляет компонент WebView на возврат к ранее загруженной веб-странице. Это способствует более плавному и интуитивно понятному просмотру веб-страниц в вашем приложении, что соответствует привычной навигации назад, используемой в большинстве веб-браузеров.

: Появление этого блока является прямым ответом на необходимость улучшения навигации в компоненте WebView. Блок WebView GoBack при срабатывании направляет компонент WebView на возврат к ранее загруженной веб-странице. Это способствует более плавному и интуитивно понятному просмотру веб-страниц в вашем приложении, что соответствует привычной навигации назад, используемой в большинстве веб-браузеров. Система: Нажмите кнопку "Назад" : Стремясь обеспечить более целостный пользовательский опыт, мы добавили блок System: Press Back Button. Этот блок позволяет вашему приложению соответствующим образом реагировать на нажатие кнопки "Назад" на устройстве, обеспечивая более интуитивную систему навигации, соответствующую стандартному поведению Android.

: Стремясь обеспечить более целостный пользовательский опыт, мы добавили блок System: Press Back Button. Этот блок позволяет вашему приложению соответствующим образом реагировать на нажатие кнопки "Назад" на устройстве, обеспечивая более интуитивную систему навигации, соответствующую стандартному поведению Android. Блок Get Properties для экранов : Этот новый инструмент позволяет получить текущее состояние и свойства экрана в вашем приложении. Будь то понимание состояния видимости экрана, ориентации или других свойств, этот блок предоставляет информацию в реальном времени, способствуя более динамичному взаимодействию приложений и процессам принятия решений на основе текущих условий экрана.

: Этот новый инструмент позволяет получить текущее состояние и свойства экрана в вашем приложении. Будь то понимание состояния видимости экрана, ориентации или других свойств, этот блок предоставляет информацию в реальном времени, способствуя более динамичному взаимодействию приложений и процессам принятия решений на основе текущих условий экрана. Блок обновления свойств для экранов: Этот блок дает вам возможность динамически управлять свойствами экрана. Независимо от того, хотите ли вы изменить видимость, ориентацию или другие характеристики экрана, этот инструмент позволит вам адаптировать и оптимизировать функциональность вашего приложения и пользовательский опыт в ответ на действия пользователя или другие события.

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Обновление для Android

Мы рады сообщить об обновлении нашей платформы Android: добавлена функция "Pinch to Zoom" для изображений. Эта новая функция улучшает взаимодействие с пользователем, позволяя приблизить или расширить изображение простым движением пальца. Наша команда тщательно разработала эту функцию, чтобы сохранить качество изображения и производительность приложения.

Обновление для IOS

Добавлена поддержка блока для HTTP-запросов. Это обновление расширяет сетевые возможности ваших приложений, позволяя им взаимодействовать с серверами и API, отправлять и получать данные и многое другое. Благодаря поддержке блока HTTP-запросов теперь можно создавать более динамичные и взаимосвязанные приложения, обогащая пользовательский опыт.

Скорость запуска приложений была оптимизирована, в результате чего процесс их инициации ускорился в три раза.

Обновление для веб

Добавлена поддержка Query Params для блока HTTP Request. Это дополнение позволяет добавлять параметры запроса к вашим HTTP-запросам, обеспечивая более точное и контролируемое взаимодействие с сервером. Используя Query Params, вы можете адаптировать свои запросы для получения конкретных данных, что значительно улучшает функциональность вашего приложения и удобство работы с ним.

Поддержка виртуальных моделей

Поддержка виртуальных моделей - повышение гибкости обработки и представления данных. Эта функция позволяет легко интегрироваться с внешними источниками данных и работать с пользовательскими данными, не ограничиваясь структурой нашей базы данных. Виртуальные модели раскрывают разнообразные сценарии использования и повышают адаптивность современных приложений, поднимая производительность вашего проекта на новый уровень.

Общие обновления

Добавлена возможность создания комментариев для блоков во всех редакторах BP. Теперь вы можете включать аннотации на протяжении всего цикла разработки, повышая эффективность рабочего процесса.

Добавлен блок "Формат числа" на всех платформах - веб, бэкенд и мобильных. Эта функция позволяет более эффективно манипулировать числовыми данными, предлагая варианты настройки отображения чисел в соответствии с вашими потребностями. Будь то управление количеством десятичных знаков, определение десятичного разделителя или настройка разделителя тысяч, блок "Формат числа" позволяет более точно представить данные.

Обновленный конструктор ВР обеспечивает беспрепятственную навигацию между бизнес-процессами (БП) с помощью функции двойного щелчка, повышая эффективность и удобство работы. Такой оптимизированный подход позволяет быстро интегрировать чертежи в качестве функций в другие, что дает пользователям возможность строить сложные, взаимосвязанные рабочие процессы, сохраняя при этом профессиональный интерфейс.

Май принес значительные улучшения, но мы намерены добиться еще большего в предстоящем месяце. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку - сообщайте о неполадках, предлагайте инновационные концепции и одобряйте функции, которые вы считаете ценными. Ваше участие помогает нам постоянно совершенствовать и улучшать наши предложения.