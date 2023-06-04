Mayıs ayını kapatırken, AppMaster.io'da yapılan güncellemeleri ve geliştirmeleri gözden geçirme zamanı. Ekibimiz performansı artırmaya, yeni özellikler sunmaya ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye odaklandı. Bu güncelleme, bu ay kaydedilen ilerlemeye genel bir bakış sağlar.

Yeni tetikleyiciler

Tetik tekliflerimizin genişletilmesiyle ilgili önemli bir güncellemeyi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

WebView onLoadStarted : Bu yeni tetikleyici, bir WebView bir web sayfasını yüklemeye başlar başlamaz etkinleşerek size yükleme sürecini izleme ve kontrol etme yeteneği vererek sonuçta daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

: Bu yeni tetikleyici, bir WebView bir web sayfasını yüklemeye başlar başlamaz etkinleşerek size yükleme sürecini izleme ve kontrol etme yeteneği vererek sonuçta daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. WebView onLoadFinished : Bu tetikleyici, bir Web Görünümü bir web sayfasını yüklemeyi başarıyla tamamladığında etkinleşir. Bu tetikleyicinin entegrasyonu, yükleme sonrası bildirimleri görüntüleme veya uygulamanızdaki diğer bileşenleri tetikleme gibi eylemler oluşturmanıza olanak tanır.

: Bu tetikleyici, bir Web Görünümü bir web sayfasını yüklemeyi başarıyla tamamladığında etkinleşir. Bu tetikleyicinin entegrasyonu, yükleme sonrası bildirimleri görüntüleme veya uygulamanızdaki diğer bileşenleri tetikleme gibi eylemler oluşturmanıza olanak tanır. WebView onPostMessageRequired : Bir WebView'dan mesaj alma yeteneğinizi geliştiren bu tetikleyici, bir web sayfasından bir gönderi mesajı alındığında aktif hale gelir. Bu, uygulamanız içinde daha karmaşık etkileşimlerin ve iletişimin yolunu açarak kullanıcı katılımını artırır.

: Bir WebView'dan mesaj alma yeteneğinizi geliştiren bu tetikleyici, bir web sayfasından bir gönderi mesajı alındığında aktif hale gelir. Bu, uygulamanız içinde daha karmaşık etkileşimlerin ve iletişimin yolunu açarak kullanıcı katılımını artırır. SCREEN_ON_BACK_BUTTON_PRESSED : Bu tetikleyicinin eklenmesi, Android uygulamanızda daha sezgisel kullanıcı gezinmesini teşvik eder. Bu tetikleyici, uygulamanız ekrandayken cihazın geri düğmesine basıldığında etkinleşir ve mevcut ekranı kapatma, farklı bir ekran açma veya istenen başka bir eylemi gerçekleştirme gibi davranışı özelleştirmenize olanak tanır.

Bu yeni tetikleyiciler, özelleştirme, etkileşim ve genel uygulama işlevselliği için ek fırsatlar sunar. Bu geliştirmelerin yalnızca üretkenliğinizi artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha dinamik, etkileşimli ve kullanıcı merkezli uygulamalar oluşturmaya da katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Yeni bloklar

Üç yeni bloğun dahil edilmesini sunmaktan heyecan duyuyoruz.

WebView PostMessage : Bu yeni blok, uygulamanızdan bir WebView bileşeni içindeki katıştırılmış bir web sayfasına bilgi göndermenizi sağlar. WebView PostMessage bloğundan yararlanmak, uygulamanızın etkileşimini ve karmaşıklığını artırabilir, uygulamanız ile web içeriği arasında daha dinamik bir iletişime izin vererek kullanıcı katılımını artırabilir.

: Bu yeni blok, uygulamanızdan bir WebView bileşeni içindeki katıştırılmış bir web sayfasına bilgi göndermenizi sağlar. WebView PostMessage bloğundan yararlanmak, uygulamanızın etkileşimini ve karmaşıklığını artırabilir, uygulamanız ile web içeriği arasında daha dinamik bir iletişime izin vererek kullanıcı katılımını artırabilir. WebView GoBack : Bu bloğun tanıtımı, WebView bileşeni içinde daha iyi gezinmeyi kolaylaştırmaya yönelik doğrudan bir yanıttır. WebView GoBack bloğu tetiklendiğinde, WebView bileşenini önceden yüklenmiş web sayfasına geri gitmesi için yönlendirir. Bu, çoğu web tarayıcısında bulunan tanıdık geri gezinme ile uyumlu olarak, uygulamanızda daha sorunsuz ve daha sezgisel bir tarama deneyimi sağlar.

: Bu bloğun tanıtımı, WebView bileşeni içinde daha iyi gezinmeyi kolaylaştırmaya yönelik doğrudan bir yanıttır. WebView GoBack bloğu tetiklendiğinde, WebView bileşenini önceden yüklenmiş web sayfasına geri gitmesi için yönlendirir. Bu, çoğu web tarayıcısında bulunan tanıdık geri gezinme ile uyumlu olarak, uygulamanızda daha sorunsuz ve daha sezgisel bir tarama deneyimi sağlar. Sistem: Geri Düğmesine Basın : Daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için Sistem: Geri Düğmesine Basın bloğunu ekledik. Bu blok, cihazın geri düğmesine basıldığında uygulamanızın uygun şekilde yanıt vermesini sağlayarak, standart Android davranışıyla uyumlu daha sezgisel bir gezinme sistemi sağlar.

: Daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için Sistem: Geri Düğmesine Basın bloğunu ekledik. Bu blok, cihazın geri düğmesine basıldığında uygulamanızın uygun şekilde yanıt vermesini sağlayarak, standart Android davranışıyla uyumlu daha sezgisel bir gezinme sistemi sağlar. Ekranlar İçin Özellikler Bloğu Al : Bu yeni araç, uygulamanızdaki bir ekranın mevcut durumunu ve özelliklerini almanızı sağlar. İster ekran görünürlüğünün, yönün veya diğer özelliklerin durumunu anlama olsun, bu blok gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak daha dinamik uygulama etkileşimlerini ve mevcut ekran koşullarına dayalı karar verme süreçlerini teşvik edecektir.

: Bu yeni araç, uygulamanızdaki bir ekranın mevcut durumunu ve özelliklerini almanızı sağlar. İster ekran görünürlüğünün, yönün veya diğer özelliklerin durumunu anlama olsun, bu blok gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak daha dinamik uygulama etkileşimlerini ve mevcut ekran koşullarına dayalı karar verme süreçlerini teşvik edecektir. Ekranlar için Özellikler Bloğunu Güncelle : Bu blok, size ekran özelliklerini dinamik olarak değiştirme yeteneği verir. Bir ekranın görünürlüğünü, yönünü veya diğer özelliklerini değiştirmek isteyip istemediğinize göre, bu araç, kullanıcı eylemlerine veya diğer olaylara yanıt olarak uygulamanızın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini uyarlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Android için güncelleme

Android platformumuzdaki bir güncellemeyi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz: resimler için Sıkıştırarak Yakınlaştır işlevinin dahil edilmesi. Bu yeni özellik, basit parmak hareketleriyle daha yakından veya daha geniş bir görüntü görünümü sağlayarak kullanıcı etkileşimini geliştirir. Ekibimiz, görüntü kalitesini ve uygulama performansını korumak için bu işlevi dikkatle geliştirdi.

IOS için güncelleme

HTTP İstekleri için blok desteğinin eklenmesi. Bu yükseltme, uygulamalarınızın ağ oluşturma yeteneklerini genişleterek sunucular ve API'lerle etkileşime girmelerine, veri gönderip almalarına ve çok daha fazlasına olanak tanır. HTTP İstek bloğu desteği ile artık daha dinamik ve bağlantılı uygulamalar tasarlayabilir, kullanıcı deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz.

Uygulama başlatma hızı optimize edildi ve başlatma sürecinde üç kat hızlanma sağlandı.

Web için güncelleme

HTTP İstek bloğu için Sorgu Parametreleri desteğinin dahil edilmesi. Bu ekleme, daha kesin ve kontrollü sunucu etkileşimlerini kolaylaştırarak HTTP isteklerinize sorgu parametreleri eklemenizi sağlar. Sorgu Parametrelerini kullanarak, uygulamanızın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirerek isteklerinizi belirli verileri alacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

Sanal model desteği

Sanal model desteği - veri işleme ve sunum için esnekliği artırma. Bu özellik, veritabanı yapımızla sınırlı kalmadan harici veri kaynakları ve özel veri işleme ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Sanal modeller, çeşitli kullanım durumlarının kilidini açar ve modern uygulamalar için uyarlanabilirliği destekleyerek proje performansınızı bir sonraki seviyeye yükseltir.

Genel güncellemeler

Tüm BP editörlerinde bloklar için yorum oluşturma yeteneği eklendi. Artık geliştirme döngüsü boyunca ek açıklamaları birleştirerek iş akışı verimliliğini artırabilirsiniz.

Web, arka uç ve mobil olmak üzere tüm platformlarda Format Numarası bloğunun eklenmesi. Bu özellik, sayıların görünümünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için seçenekler sunarak sayısal verileri daha verimli bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Ondalık basamak sayısını kontrol etmek, ondalık ayırıcıyı tanımlamak veya binler ayırıcısını ayarlamak olsun, Format Number bloğu daha kesin veri sunumu sağlar.

Güncellenen tasarımcının BP'si, çift tıklama özelliği aracılığıyla İş süreçleri (BP'ler) arasında kesintisiz gezinme sunarak verimliliği ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Bu aerodinamik yaklaşım, planların diğerleri içinde işlevler olarak hızlı entegrasyonuna izin vererek, kullanıcıların profesyonel bir arabirimi korurken karmaşık, birbirine bağlı iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Mayıs ayı önemli iyileştirmeler getirdi, ancak önümüzdeki ay daha da fazlasını başarmaya kararlıyız. Hataları bildirmek, yenilikçi konseptler önermek ve değerli bulduğunuz işlevleri onaylamak gibi sürekli desteğinize güveniyoruz. Katılımınız, tekliflerimizi sürekli olarak iyileştirmemize ve yükseltmemize yardımcı olur.