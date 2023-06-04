随着5月的结束，是时候回顾一下AppMaster.io的更新和进步了。我们的团队一直专注于提高性能，引入新功能，并完善用户体验。本更新概述了本月取得的进展。

新的触发器

我们很高兴与您分享关于扩大我们的触发器产品的重要更新。

WebView onLoadStarted ：这个新的触发器在WebView开始加载网页时立即激活，让你有能力监测和控制加载过程，最终形成一个更无缝的用户体验。

：这个新的触发器在WebView开始加载网页时立即激活，让你有能力监测和控制加载过程，最终形成一个更无缝的用户体验。 WebView onLoadFinished ：这个触发器在WebView成功完成加载网页时激活。这个触发器的集成允许你建立加载后的动作，如显示通知或触发应用程序中的其他组件。

：这个触发器在WebView成功完成加载网页时激活。这个触发器的集成允许你建立加载后的动作，如显示通知或触发应用程序中的其他组件。 WebView onPostMessageReceived ：这个触发器增强了你从WebView接收信息的能力，当从一个网页上收到一个帖子信息时，这个触发器就会被激活。这为你的应用程序中更复杂的互动和交流铺平了道路，推动了用户参与。

：这个触发器增强了你从WebView接收信息的能力，当从一个网页上收到一个帖子信息时，这个触发器就会被激活。这为你的应用程序中更复杂的互动和交流铺平了道路，推动了用户参与。 screen_on_back_button_pressed：这个触发器的增加促进了用户在你的安卓应用中更直观的导航。当你的应用在屏幕上时，设备的后退按钮被按下，这个触发器就会激活，允许你自定义行为，无论是关闭当前屏幕、打开另一个屏幕，还是执行任何其他需要的动作。

这些新的触发器为自定义、互动性和整体应用功能提供了更多的机会。我们坚信，这些增强功能不仅会放大你的生产力，而且还有助于建立更多的动态、互动和以用户为中心的应用程序。

新区块

我们很高兴地介绍包括三个新的块。

WebView PostMessage ：这个新的块使你能够从你的应用程序发送信息到WebView组件中的一个嵌入式网页。利用WebView PostMessage块可以增强你的应用程序的互动性和复杂性，使你的应用程序和网页内容之间的交流更加动态，从而提高用户参与度。

：这个新的块使你能够从你的应用程序发送信息到WebView组件中的一个嵌入式网页。利用WebView PostMessage块可以增强你的应用程序的互动性和复杂性，使你的应用程序和网页内容之间的交流更加动态，从而提高用户参与度。 WebView GoBack ：这个块的引入是对促进WebView组件内更好的导航的直接回应。WebView GoBack块，当被触发时，指导WebView组件导航到先前加载的网页。这有助于在你的应用程序中获得更顺畅和更直观的浏览体验，与大多数Web浏览器中熟悉的返回导航相一致。

：这个块的引入是对促进WebView组件内更好的导航的直接回应。WebView GoBack块，当被触发时，指导WebView组件导航到先前加载的网页。这有助于在你的应用程序中获得更顺畅和更直观的浏览体验，与大多数Web浏览器中熟悉的返回导航相一致。 系统：按下返回按钮 ：为了提供一个更连贯的用户体验，我们增加了系统：按下返回按钮 "块。这个块允许你的应用程序在设备的后退按钮被按下时做出适当的反应，使一个更直观的导航系统与标准的Android行为保持一致。

：为了提供一个更连贯的用户体验，我们增加了系统：按下返回按钮 "块。这个块允许你的应用程序在设备的后退按钮被按下时做出适当的反应，使一个更直观的导航系统与标准的Android行为保持一致。 获取屏幕的属性块 ：这个新工具使你能够在你的应用程序中检索屏幕的当前状态和属性。无论是了解屏幕的可见性、方向或其他属性的状态，这个块将提供实时信息，促进更多的动态应用互动和基于当前屏幕条件的决策过程。

：这个新工具使你能够在你的应用程序中检索屏幕的当前状态和属性。无论是了解屏幕的可见性、方向或其他属性的状态，这个块将提供实时信息，促进更多的动态应用互动和基于当前屏幕条件的决策过程。 更新屏幕的属性块：这个块授予你动态地操作屏幕属性的能力。无论你想修改屏幕的可见性、方向或其他特征，这个工具将允许你适应和优化你的应用程序的功能和用户体验，以响应用户的操作或其他事件。

安卓系统的更新

我们很高兴地宣布我们的安卓平台的一个更新：加入了图片的捏合缩放功能。这项新功能通过简单的手指动作使用户能够更仔细地观察或更广泛地查看图像，从而增强了用户的互动。我们的团队精心开发了这项功能，以保持图像质量和应用性能。

IOS的更新

增加了对HTTP请求的块支持。这一升级扩展了你的应用程序的网络功能，使它们能够与服务器和API互动，发送和接收数据，以及更多。有了HTTP请求块的支持，你现在可以设计出更多的动态和连接的应用程序，丰富你的用户体验。

应用程序的启动速度得到了优化，使其启动过程加快了三倍。

针对网络的更新

为HTTP请求块加入了查询参数支持。这个新增功能允许你将查询参数附加到你的HTTP请求中，促进更精确和可控的服务器互动。通过使用查询参数，你可以定制你的请求，以检索特定的数据，大大改善你的应用程序的功能和用户体验。

虚拟模型支持

虚拟模型支持--增强数据处理和展示的灵活性。该功能允许与外部数据源和自定义数据处理的无缝集成，而不局限于我们的数据库结构。虚拟模型释放了多样化的用例，增强了现代应用程序的适应性，将你的项目性能提升到一个新的水平。

一般更新

在所有BPs编辑器中增加了为块创建注释的能力。现在您可以在整个开发周期中加入注释，提高工作流程效率。

在所有平台上增加了格式化数字块--网页、后台和移动。该功能允许你更有效地处理数字数据，提供选项以根据你的需要定制数字的显示。无论是控制小数点位数、定义小数点分隔符，还是调整千位分隔符，格式化数字块都能实现更精确的数据显示。

更新的设计器的BP通过双击功能在业务流程（BP）之间提供无缝导航，提高了效率和用户体验。这种精简的方法允许将蓝图迅速整合为其他蓝图中的功能，使用户能够在保持专业界面的同时建立复杂、相互关联的工作流程。

5月带来了重大的改进，但我们决心在即将到来的一个月里取得更大的成就。我们依赖于您的持续支持--报告故障，提出创新概念，并认可您认为有价值的功能。您的参与有助于我们不断完善和升级我们的产品。