Alors que nous entrons dans le mois de juillet, il est temps d'examiner de plus près les mises à jour passionnantes qui ont eu lieu sur AppMaster.io au cours du mois de juin. Sans plus attendre, voici un bref aperçu de nos derniers ajouts. Explorez et appréciez !

Mises à jour générales

Sécurité renforcée grâce à la prise en charge de la sécurité des services Web (WSS)

Pour donner la priorité à la sécurité des données, nous avons mis en place le support WSS (Web Service Security) dans notre plateforme web. Cela garantit l'intégrité et la confidentialité des données échangées avec les services web, offrant aux développeurs une tranquillité d'esprit lorsqu'ils interagissent avec des services externes.

Intégration transparente de l'audio dans les applications web

Nous avons introduit des blocs audio dans notre plateforme, ce qui permet aux développeurs d'incorporer sans effort des éléments audio dans leurs applications web. Avec la possibilité d'ajouter de la musique de fond, des narrations en voix off et des effets sonores interactifs, les développeurs peuvent créer des expériences web attrayantes et immersives.

Performances optimisées avec le mode STF pour les applications web BP

Pour améliorer les performances et la réactivité, nous avons introduit le mode STF (Single-Threaded Function) pour les applications web de la BP. En utilisant un seul thread pour les opérations de traitement, les développeurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire la latence de leurs applications.

Backend

En juin, nous avons consacré nos efforts à la mise en œuvre d'améliorations substantielles du backend de notre plateforme de développement logiciel :

Migrations rationalisées

Nous avons abordé le comportement des migrations lors de la modification des types de variables dans les modèles. Désormais, seules les variables concernées sont modifiées, ce qui préserve l'intégrité des données sans nécessiter de réinitialisation inutile de la base de données.

Stabilité accrue du serveur

Nous avons migré tous les projets de nos clients vers de nouveaux serveurs très stables. Cette migration garantit une meilleure disponibilité et fiabilité des applications, permettant aux développeurs de se concentrer sur leur travail sans se soucier de la gestion du serveur.

Correction des applications mobiles

Nous avons résolu des problèmes mineurs liés aux composants des applications mobiles. Ces corrections améliorent les fonctionnalités et offrent une expérience utilisateur plus fluide.

Publication simplifiée des applications

Nous avons corrigé un problème qui affectait la publication d'applications avec des domaines personnalisés. Désormais, les développeurs peuvent publier leurs applications de manière transparente, indépendamment des installations de domaines personnalisés, ce qui simplifie le processus de déploiement.

Nouvelles fonctionnalités

Gestionnaire de permissions pour les applications mobiles

Nous avons introduit un gestionnaire de permissions pour les applications mobiles, permettant aux développeurs de gérer facilement le contrôle d'accès et d'améliorer la sécurité dans leurs applications.

Nouveaux types de blocs JSON pour des fonctionnalités avancées

Les développeurs peuvent désormais utiliser de nouveaux blocs JSON pour travailler avec des données JSON, ce qui leur permet de créer des applications dynamiques et flexibles.

Schéma d'application amélioré pour l'optimisation des performances

Notre schéma d'application web et mobile amélioré améliore les performances et réduit la taille des fichiers JSON, ce qui se traduit par des temps de chargement plus rapides et une meilleure expérience utilisateur.

Intégration de la TVA et du DUNS

La TVA et le DUNS (Dun & Bradstreet) ont été ajoutés aux profils de l'espace de travail et aux factures. Cette intégration permet aux utilisateurs d'inclure leurs données TVA et DUNS, ce qui garantit des transactions financières transparentes et la conformité aux normes réglementaires.

Les mises à jour de juin sur AppMaster.io ont apporté des améliorations significatives à notre plateforme de développement logiciel. Nous nous engageons à apporter des améliorations continues et nous sommes impatients de proposer d'autres mises à jour passionnantes à l'avenir. Restez à l'écoute pour de nouvelles avancées sur AppMaster.io !