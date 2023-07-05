С наступлением июля пришло время взглянуть на интересные обновления, которые произошли на сайте AppMaster.io в июне. Без лишних слов, давайте погрузимся в краткий обзор наших последних дополнений. Изучайте и наслаждайтесь!

Общие обновления

Повышенная безопасность с поддержкой Web Service Security (WSS)

Для обеспечения безопасности данных мы внедрили поддержку Web Service Security (WSS) в нашу веб-платформу. Это обеспечивает целостность и конфиденциальность данных, которыми обмениваются веб-службы, предоставляя разработчикам уверенность при взаимодействии с внешними службами.

Бесшовная интеграция аудио в веб-приложения

Мы внедрили в нашу платформу аудиоблоки, позволяющие разработчикам без труда включать аудиоэлементы в свои веб-приложения. Благодаря возможности добавления фоновой музыки, закадрового голоса и интерактивных звуковых эффектов разработчики могут создавать увлекательные и захватывающие веб-приложения.

Оптимизированная производительность с режимом STF для веб-приложений BP

Для повышения производительности и отзывчивости мы ввели режим STF (Single-Threaded Function) для веб-приложений BP. Используя один поток для обработки операций, разработчики могут добиться повышения эффективности и снижения задержек в своих приложениях.

Бэкэнд

В июне мы направили свои усилия на внедрение существенных улучшений в платформу разработки программного обеспечения:

Оптимизированные миграции

Мы рассмотрели поведение миграций при изменении типов переменных в моделях. Теперь изменениям подвергаются только затронутые переменные, что позволяет сохранить целостность данных, не требуя ненужных перезагрузок базы данных.

Повышенная стабильность сервера

Мы перенесли все проекты клиентов на новые, высокостабильные серверы. Этот перенос обеспечивает повышенное время безотказной работы и надежность приложений, позволяя разработчикам сосредоточиться на своей работе, не беспокоясь об управлении сервером.

Исправления в мобильных приложениях

Мы устранили незначительные проблемы, связанные с компонентами мобильных приложений. Эти исправления улучшают функциональность и обеспечивают более плавный пользовательский опыт.

Упрощенная публикация приложений

Мы устранили проблему, которая ранее влияла на публикацию приложений с пользовательскими доменами. Теперь разработчики могут публиковать свои приложения без проблем, независимо от установки пользовательских доменов, что упрощает процесс развертывания.

Новые возможности

Менеджер разрешений для мобильных приложений

Мы представили менеджер разрешений для мобильных приложений, позволяющий разработчикам легко управлять контролем доступа и повышать безопасность своих приложений.

Блоки JSON нового типа для расширенного функционала

Разработчики теперь могут использовать новые блоки типа JSON для работы с данными JSON, что позволяет им создавать динамичные и гибкие приложения.

Улучшенная схема приложений для оптимизации производительности

Наша улучшенная схема веб-приложений и мобильных приложений повышает производительность и уменьшает размер JSON-файла, что приводит к ускорению загрузки и улучшению пользовательского опыта.

Интеграция НДС и DUNS

НДС и DUNS (Dun & Bradstreet) были добавлены в профили Workspace и в счета-фактуры. Эта интеграция позволяет пользователям указывать свои данные НДС и DUNS, обеспечивая беспрепятственное проведение финансовых операций и соответствие нормативным стандартам.

Июньские обновления на сайте AppMaster.io привели к значительным улучшениям нашей платформы для разработки программного обеспечения. Мы стремимся к постоянному совершенствованию и надеемся на появление новых интересных обновлений в будущем. Следите за дальнейшим развитием AppMaster.io!