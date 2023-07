Nu we de maand juli ingaan, is het tijd om een blik te werpen op de spannende updates die in juni op AppMaster.io hebben plaatsgevonden. Laten we zonder verder oponthoud duiken in een kort overzicht van onze nieuwste toevoegingen. Ontdek en geniet!

Verbeterde beveiliging met ondersteuning voor Web Service Security (WSS)

Om gegevensbeveiliging prioriteit te geven, hebben we ondersteuning voor Web Service Security (WSS) geïmplementeerd in ons webplatform. Dit garandeert de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens die worden uitgewisseld met webservices, zodat ontwikkelaars gerust kunnen zijn wanneer ze communiceren met externe services.

Naadloze integratie van audio in webtoepassingen

We hebben audioblokken geïntroduceerd in ons platform, waardoor ontwikkelaars moeiteloos audio-elementen kunnen opnemen in hun webapplicaties. Met de mogelijkheid om achtergrondmuziek, voice-over vertellingen en interactieve geluidseffecten toe te voegen, kunnen ontwikkelaars boeiende en meeslepende webervaringen creëren.

Geoptimaliseerde prestaties met STF-modus voor BP-webapps

Om de prestaties en reactiesnelheid te verbeteren, hebben we de STF-modus (Single-Threaded Function) geïntroduceerd voor BP webapps. Door gebruik te maken van een enkele thread voor het verwerken van bewerkingen, kunnen ontwikkelaars verbeterde efficiëntie en verminderde latentie in hun applicaties bereiken.

Backend

In juni hebben we onze inspanningen gericht op het implementeren van substantiële verbeteringen aan de backend van ons softwareontwikkelingsplatform:

Gestroomlijnde migraties

We hebben het gedrag van migraties aangepakt bij het wijzigen van variabelentypes in modellen. Nu worden alleen de betreffende variabelen gewijzigd, waardoor de gegevensintegriteit behouden blijft zonder dat er onnodige database-resets nodig zijn.

Verbeterde stabiliteit van de server

We hebben alle klantprojecten gemigreerd naar nieuwe, zeer stabiele servers. Deze migratie zorgt voor verbeterde uptime en betrouwbaarheid voor applicaties, zodat ontwikkelaars zich op hun werk kunnen richten zonder zich zorgen te hoeven maken over serverbeheer.

Oplossingen voor mobiele applicaties

We hebben kleine problemen opgelost met betrekking tot componenten van mobiele applicaties. Deze fixes verbeteren de functionaliteit en zorgen voor een soepelere gebruikerservaring.

Het publiceren van applicaties vereenvoudigd

We hebben een probleem opgelost dat voorheen van invloed was op het publiceren van applicaties met aangepaste domeinen. Nu kunnen ontwikkelaars hun applicaties naadloos publiceren, ongeacht aangepaste domeininstallaties, waardoor het implementatieproces wordt gestroomlijnd.

Nieuwe functies

Toestemmingsbeheer voor mobiele applicaties

We hebben een rechtenbeheerder voor mobiele applicaties geïntroduceerd, waarmee ontwikkelaars eenvoudig de toegangscontrole kunnen beheren en de beveiliging van hun apps kunnen verbeteren.

Nieuwe Type JSON-blokken voor geavanceerde functionaliteit

Ontwikkelaars kunnen nu gebruikmaken van nieuwe type JSON-blokken om met JSON-gegevens te werken, zodat ze dynamische en flexibele applicaties kunnen maken.

Verbeterd app-schema voor prestatieoptimalisatie

Ons verbeterde schema voor web- en mobiele apps verbetert de prestaties en vermindert de grootte van JSON-bestanden, wat resulteert in snellere laadtijden en een betere gebruikerservaring.

Integratie van BTW en DUNS

BTW en DUNS (Dun & Bradstreet) zijn toegevoegd aan de Workspace-profielen en aan de facturen. Deze integratie stelt gebruikers in staat om hun BTW- en DUNS-gegevens op te nemen, waardoor financiële transacties naadloos verlopen en aan de wettelijke normen wordt voldaan.

De updates van juni op AppMaster.io hebben ons softwareontwikkelingsplatform aanzienlijk verbeterd. We streven naar voortdurende verbetering en kijken uit naar meer opwindende updates in de toekomst. Blijf op de hoogte van verdere ontwikkelingen op AppMaster.io!