Con l'inizio del mese di luglio, è giunto il momento di dare un'occhiata più da vicino agli interessanti aggiornamenti che hanno interessato AppMaster.io nel mese di giugno. Senza indugiare oltre, diamo una breve panoramica delle nostre ultime aggiunte. Esplorate e divertitevi!

Aggiornamenti generali

Maggiore sicurezza con il supporto di Web Service Security (WSS)

Per dare priorità alla sicurezza dei dati, abbiamo implementato il supporto Web Service Security (WSS) nella nostra piattaforma web. Questo garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati con i servizi web, offrendo agli sviluppatori la massima tranquillità quando interagiscono con servizi esterni.

Integrazione perfetta dell'audio nelle applicazioni web

Abbiamo introdotto blocchi audio nella nostra piattaforma, consentendo agli sviluppatori di incorporare senza problemi elementi audio nelle loro applicazioni web. Grazie alla possibilità di aggiungere musica di sottofondo, narrazioni con voce fuori campo ed effetti sonori interattivi, gli sviluppatori possono creare esperienze web coinvolgenti e coinvolgenti.

Prestazioni ottimizzate con la modalità STF per le applicazioni Web BP

Per migliorare le prestazioni e la reattività, abbiamo introdotto la modalità STF (Single-Threaded Function) per le applicazioni web BP. Utilizzando un singolo thread per le operazioni di elaborazione, gli sviluppatori possono ottenere una maggiore efficienza e una minore latenza nelle loro applicazioni.

Backend

A giugno abbiamo dedicato i nostri sforzi all'implementazione di sostanziali miglioramenti del backend della nostra piattaforma di sviluppo software:

Migrazioni semplificate

Abbiamo affrontato il comportamento delle migrazioni quando si cambiano i tipi di variabili nei modelli. Ora solo le variabili interessate vengono modificate, preservando l'integrità dei dati senza richiedere inutili ripristini del database.

Maggiore stabilità del server

Abbiamo migrato tutti i progetti dei clienti su nuovi server altamente stabili. Questa migrazione garantisce tempi di attività e affidabilità migliori per le applicazioni, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sul proprio lavoro senza preoccuparsi della gestione del server.

Correzioni alle applicazioni mobili

Abbiamo risolto problemi minori relativi ai componenti delle applicazioni mobili. Queste correzioni migliorano la funzionalità e garantiscono un'esperienza utente più fluida.

Pubblicazione semplificata delle applicazioni

Abbiamo risolto un problema che in precedenza impediva la pubblicazione di applicazioni con domini personalizzati. Ora gli sviluppatori possono pubblicare le loro applicazioni senza problemi, indipendentemente dalle installazioni di domini personalizzati, semplificando il processo di distribuzione.

Nuove funzionalità

Gestore dei permessi per le applicazioni mobili

Abbiamo introdotto un gestore dei permessi per le applicazioni mobili, che consente agli sviluppatori di gestire facilmente il controllo degli accessi e di migliorare la sicurezza delle loro applicazioni.

Nuovi blocchi tipo JSON per funzionalità avanzate

Gli sviluppatori possono ora sfruttare i nuovi blocchi di tipo JSON per lavorare con i dati JSON, consentendo loro di creare applicazioni dinamiche e flessibili.

Schema delle app migliorato per ottimizzare le prestazioni

Il nostro schema migliorato per le applicazioni web e mobili migliora le prestazioni e riduce le dimensioni dei file JSON, con conseguenti tempi di caricamento più rapidi e una migliore esperienza utente.

Integrazione di IVA e DUNS

L'IVA e il DUNS (Dun & Bradstreet) sono stati aggiunti ai profili di Workspace e alle fatture. Questa integrazione consente agli utenti di includere i propri dati IVA e DUNS, garantendo transazioni finanziarie senza interruzioni e la conformità agli standard normativi.

Gli aggiornamenti di giugno di AppMaster.io hanno apportato miglioramenti significativi alla nostra piattaforma di sviluppo software. Ci impegniamo a migliorare continuamente e ci auguriamo di apportare altri aggiornamenti interessanti in futuro. Restate sintonizzati per ulteriori progressi su AppMaster.io!