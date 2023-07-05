随着我们过渡到7月份，是时候仔细看看6月份在AppMaster.io发生的令人兴奋的更新。闲话少说，让我们深入了解一下我们最新增加的内容。探索和享受!

一般性更新

通过网络服务安全（WSS）支持增强安全性

为了优先考虑数据安全，我们已经在我们的网络平台上实施了网络服务安全（WSS）支持。这确保了与网络服务交换的数据的完整性和保密性，使开发人员在与外部服务互动时可以放心。

在网络应用中无缝整合音频

我们已将音频块引入我们的平台，使开发人员能够毫不费力地将音频元素纳入他们的网络应用。由于能够添加背景音乐、画外音和互动的声音效果，开发人员可以创造出引人入胜的、身临其境的网络体验。

利用BP网络应用程序的STF模式优化性能

为了提高性能和响应速度，我们为BP Web应用程序引入了STF（单线程功能）模式。通过利用单线程处理操作，开发人员可以在他们的应用程序中实现提高效率和减少延迟。

后台

在6月份，我们致力于对我们的软件开发平台实施实质性的后端改进：

简化迁移

我们已经解决了模型中改变变量类型时的迁移行为。现在，只有受影响的变量会发生变化，保持了数据的完整性，而不需要不必要的数据库重设。

增强的服务器稳定性

我们将所有客户项目迁移到新的、高度稳定的服务器上。这种迁移确保了应用程序的正常运行时间和可靠性的提高，使开发人员能够专注于他们的工作而不必担心服务器的管理。

移动应用修复

我们已经解决了与移动应用程序组件有关的小问题。这些修复增强了功能，并提供了更顺畅的用户体验。

简化的应用程序发布

我们已经修复了以前影响自定义域的应用程序发布的问题。现在，开发人员可以无缝地发布他们的应用程序，而不考虑自定义域的安装，简化了部署过程。

新功能

移动应用程序的权限管理器

我们为移动应用程序引入了权限管理器，使开发人员能够轻松地管理访问控制并增强其应用程序内的安全性。

用于高级功能的新类型JSON区块

开发人员现在可以利用新的类型JSON块来处理JSON数据，使他们能够创建动态和灵活的应用程序。

用于性能优化的改进的应用程序模式

我们改进的网络和移动应用模式提高了性能，减少了JSON文件的大小，从而加快了加载时间，改善了用户体验。

增值税和DUNS的整合

增值税和DUNS（邓白氏）被添加到工作区配置文件和发票中。这种整合使用户能够包括他们的增值税和DUNS的详细信息，确保无缝的财务交易和遵守监管标准。

AppMaster.io六月的更新为我们的软件开发平台带来了重大改进。我们致力于持续改进，并期待着在未来带来更多令人兴奋的更新。请继续关注AppMaster.io的进一步进展!