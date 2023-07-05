مع انتقالنا إلى شهر يوليو ، حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على التحديثات المثيرة التي حدثت في AppMaster.io خلال شهر يونيو. بدون مزيد من اللغط ، دعنا نتعمق في لمحة موجزة عن أحدث الإضافات لدينا. استكشف واستمتع!

تحديثات عامة

أمان محسّن مع دعم أمان خدمة الويب (WSS)

لتحديد أولويات أمان البيانات ، قمنا بتنفيذ دعم Web Service Security (WSS) في نظامنا الأساسي على الويب. يضمن ذلك سلامة وسرية البيانات المتبادلة مع خدمات الويب ، مما يوفر للمطورين راحة البال عند التفاعل مع الخدمات الخارجية.

التكامل السلس للصوت في تطبيقات الويب

لقد أدخلنا كتل صوتية إلى نظامنا الأساسي ، مما يسمح للمطورين بدمج عناصر الصوت بسهولة في تطبيقات الويب الخاصة بهم. من خلال القدرة على إضافة موسيقى خلفية وروايات صوتية وتأثيرات صوتية تفاعلية ، يمكن للمطورين إنشاء تجارب ويب جذابة وغامرة.

أداء محسن مع وضع STF لتطبيقات BP Web

لتحسين الأداء والاستجابة ، قدمنا ​​وضع STF (الوظيفة أحادية الخيوط) لتطبيقات الويب الخاصة بشركة BP. من خلال استخدام مؤشر ترابط واحد لعمليات المعالجة ، يمكن للمطورين تحقيق كفاءة محسنة وتقليل زمن الوصول في تطبيقاتهم.

الخلفية

في يونيو ، كرسنا جهودنا لتنفيذ تحسينات كبيرة في الخلفية على نظامنا الأساسي لتطوير البرمجيات:

هجرات مبسطة

لقد تناولنا سلوك عمليات الترحيل عند تغيير أنواع المتغيرات في النماذج. الآن ، تخضع المتغيرات المتأثرة فقط للتغييرات ، مما يحافظ على تكامل البيانات دون الحاجة إلى إعادة تعيين قاعدة البيانات غير الضرورية.

استقرار الخادم المحسن

لقد قمنا بترحيل جميع مشاريع العملاء إلى خوادم جديدة عالية الاستقرار. يضمن هذا الترحيل تحسين وقت التشغيل والموثوقية للتطبيقات ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على عملهم دون القلق بشأن إدارة الخادم.

إصلاحات تطبيقات الجوال

لقد قمنا بحل المشكلات البسيطة المتعلقة بمكونات تطبيقات الهاتف المحمول. تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الوظائف وتوفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

نشر تطبيق مبسط

لقد أصلحنا مشكلة أثرت سابقًا في نشر التطبيق مع المجالات المخصصة. الآن ، يمكن للمطورين نشر تطبيقاتهم بسلاسة ، بغض النظر عن عمليات تثبيت المجال المخصص ، مما يبسط عملية النشر.

ميزات جديدة

مدير الأذونات لتطبيقات الجوال

لقد قدمنا ​​مدير أذونات لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يسمح للمطورين بإدارة التحكم في الوصول بسهولة وتعزيز الأمان داخل تطبيقاتهم.

كتل JSON من النوع الجديد للوظائف المتقدمة

يمكن للمطورين الآن الاستفادة من كتل JSON من النوع الجديد للعمل مع بيانات JSON ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات ديناميكية ومرنة.

مخطط التطبيق المحسن لتحسين الأداء

يعمل مخطط الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة المحسّن لدينا على تحسين الأداء وتقليل حجم ملف JSON ، مما يؤدي إلى أوقات تحميل أسرع وتجارب مستخدم محسّنة.

تكامل ضريبة القيمة المضافة و DUNS

تمت إضافة ضريبة القيمة المضافة و DUNS (Dun & Bradstreet) إلى ملفات تعريف مساحة العمل والفواتير. يتيح هذا التكامل للمستخدمين تضمين تفاصيل ضريبة القيمة المضافة و DUNS الخاصة بهم ، مما يضمن معاملات مالية سلسة والامتثال للمعايير التنظيمية.

أدخلت تحديثات شهر يونيو في AppMaster.io تحسينات كبيرة على نظامنا الأساسي لتطوير البرامج. نحن ملتزمون بالتحسين المستمر ونتطلع إلى تقديم المزيد من التحديثات المثيرة في المستقبل. ترقبوا المزيد من التطورات في AppMaster.io!