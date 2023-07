Com a transição para o mês de julho, está na altura de analisar mais de perto as excitantes actualizações que tiveram lugar em AppMaster.io durante o mês de junho. Sem mais delongas, vamos mergulhar numa breve visão geral das nossas últimas adições. Explore e divirta-se!

Actualizações gerais

Segurança aprimorada com suporte à Segurança de serviço da Web (WSS)

Para dar prioridade à segurança dos dados, implementámos o suporte Web Service Security (WSS) na nossa plataforma Web. Isso garante a integridade e a confidencialidade dos dados trocados com os serviços da Web, proporcionando aos desenvolvedores tranquilidade ao interagir com serviços externos.

Integração perfeita de áudio em aplicações Web

Introduzimos blocos de áudio na nossa plataforma, permitindo aos programadores incorporar sem esforço elementos de áudio nas suas aplicações Web. Com a capacidade de adicionar música de fundo, narrações de voz-off e efeitos sonoros interactivos, os programadores podem criar experiências Web envolventes e imersivas.

Desempenho optimizado com o modo STF para aplicações Web BP

Para melhorar o desempenho e a capacidade de resposta, introduzimos o modo STF (Single-Threaded Function) para aplicações Web BP. Ao utilizar um único thread para operações de processamento, os desenvolvedores podem obter maior eficiência e latência reduzida em seus aplicativos.

Backend

Em junho, dedicámos os nossos esforços à implementação de melhorias substanciais no backend da nossa plataforma de desenvolvimento de software:

Migrações simplificadas

Abordámos o comportamento das migrações ao alterar os tipos de variáveis nos modelos. Agora, apenas as variáveis afectadas sofrem alterações, preservando a integridade dos dados sem exigir reinicializações desnecessárias da base de dados.

Melhoria da estabilidade do servidor

Migrámos todos os projectos de clientes para servidores novos e altamente estáveis. Esta migração garante um melhor tempo de atividade e fiabilidade para as aplicações, permitindo que os programadores se concentrem no seu trabalho sem se preocuparem com a gestão do servidor.

Correcções de aplicações móveis

Resolvemos pequenos problemas relacionados com os componentes das aplicações móveis. Estas correcções melhoram a funcionalidade e proporcionam uma experiência de utilizador mais suave.

Publicação simplificada de aplicações

Corrigimos um problema que anteriormente afectava a publicação de aplicações com domínios personalizados. Agora, os programadores podem publicar as suas aplicações sem problemas, independentemente das instalações de domínios personalizados, simplificando o processo de implementação.

Novas funcionalidades

Gestor de permissões para aplicações móveis

Introduzimos um Gestor de Permissões para aplicações móveis, permitindo aos programadores gerir facilmente o controlo de acesso e melhorar a segurança nas suas aplicações.

Novos blocos de tipo JSON para funcionalidade avançada

Os programadores podem agora aproveitar os novos blocos JSON de tipo para trabalhar com dados JSON, permitindo-lhes criar aplicações dinâmicas e flexíveis.

Esquema de aplicações melhorado para otimização do desempenho

O nosso esquema de aplicações web e móveis melhorado melhora o desempenho e reduz o tamanho do ficheiro JSON, resultando em tempos de carregamento mais rápidos e experiências de utilizador melhoradas.

Integração de IVA e DUNS

O IVA e o DUNS (Dun & Bradstreet) foram adicionados aos perfis do Workspace e às facturas. Esta integração permite que os utilizadores incluam os seus dados de IVA e DUNS, assegurando transacções financeiras sem problemas e a conformidade com as normas regulamentares.

As actualizações de junho em AppMaster.io trouxeram melhorias significativas à nossa plataforma de desenvolvimento de software. Estamos empenhados na melhoria contínua e esperamos trazer mais actualizações interessantes no futuro. Fique atento a mais avanços em AppMaster.io!